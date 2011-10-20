Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare

Bilgisayarlarımızın USB arabirimini kullanan birbirinden yenilikçi ürün portföyüyle dikkatleri üzerinde toplayan Brando firması, bu sefer devasa boyutlara sahip optik faresini tüketicilerin huzuruna çıkardı.



20$'lık fiyat etiketiyle satılan optik fare, yaklaşık 175 mm uzunluğunda, 105 mm genişliğinde, 55 mm kalınlığında ve 175 gram ağırlığında tasarlanmış. Optik farenin piyasadaki standart farelere kıyasla %50 civarında daha büyük olduğu dile getiriliyor.

Bu bilgilerin yanısıra farklı ışık efektleri sunan farenin ne kadar ergonomik olacağı bilinmez ama masa üstünde yakın çevrenizin ilgi odağı haline geleceği kesin.

