Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare

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Bilgisayarlarımızın USB arabirimini kullanan birbirinden yenilikçi ürün portföyüyle dikkatleri üzerinde toplayan Brando firması, bu sefer devasa boyutlara sahip optik faresini tüketicilerin huzuruna çıkardı.
20$'lık fiyat etiketiyle satılan optik fare, yaklaşık 175 mm uzunluğunda, 105 mm genişliğinde, 55 mm kalınlığında ve 175 gram ağırlığında tasarlanmış. Optik farenin piyasadaki standart farelere kıyasla %50 civarında daha büyük olduğu dile getiriliyor.
Bu bilgilerin yanısıra farklı ışık efektleri sunan farenin ne kadar ergonomik olacağı bilinmez ama masa üstünde yakın çevrenizin ilgi odağı haline geleceği kesin.
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Benim farenin boyundan uzun eni var...
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