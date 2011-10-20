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Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare

7 yıl
13,1b
1
14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare
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Bilgisayarlarımızın USB arabirimini kullanan birbirinden yenilikçi ürün portföyüyle dikkatleri üzerinde toplayan Brando firması, bu sefer devasa boyutlara sahip optik faresini tüketicilerin huzuruna çıkardı.
20$'lık fiyat etiketiyle satılan optik fare, yaklaşık 175 mm uzunluğunda, 105 mm genişliğinde, 55 mm kalınlığında ve 175 gram ağırlığında tasarlanmış. Optik farenin piyasadaki standart farelere kıyasla %50 civarında daha büyük olduğu dile getiriliyor.
Bu bilgilerin yanısıra farklı ışık efektleri sunan farenin ne kadar ergonomik olacağı bilinmez ama masa üstünde yakın çevrenizin ilgi odağı haline geleceği kesin.
Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare
Tam Boyutta Gör
Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare
Tam Boyutta Gör
Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare
Tam Boyutta Gör
Brando'dan büyük boyutlarıyla ve ışık efektleriyle öne çıkan optik fare
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saintroyo 7 yıl en beğenilen
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VoltHector 7 yıl
Bu ne doktor ?!
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xdorukx 7 yıl
Sanki kadin birinin sıkarmış gibi
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pudinkk 7 yıl
indir brando'yu :)
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S 7 yıl
İlgi çeksin diye mi yapmışlar ne yani? ben buna para vermem açıkçası verenin de aklından şüphe ederim.
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pudinkk 7 yıl
Godzilla için yapmışlar herhalde
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TearsForFears 7 yıl
Yeni gençlik hep fast futla beslendiği için elleri kocaman oluyor.O yüzden güzel bir ürün olmuş.
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MxFxOx 7 yıl
bizim burada buna "Cardon diyorlar" ^^
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zerocontrol 7 yıl
Netbook lar için ideal
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thedevilhimveryself 7 yıl
Bunla insan pc değil tır kullanıyormuş gibi hisseder kendini
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saintroyo 7 yıl en beğenilen
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Tokay 7 yıl
donanimnaber
Tokayİri ellere göre uygun fiyatlı fare bulamıyoruz derken bu kadarını kastetmemiştik.
böyle elmi var anca toynakğı olan kullanır bunu

Benim farenin boyundan uzun eni var...
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