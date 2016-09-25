Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı

Kanadalı mühendislik firması AeroVelo'nun yukarıda görmüş olduğunuz bu enteresan bisikleti dünya hız rekoru kırdı. ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen bir yarışma sırasında saatte tam 144.17 kilometre hıza ulaşan firmanın kurucu ortağı Todd Reichert, yalnızca insan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun sahibi oldu.
AeroVelo, Eta(mühendislikte verimlilik anlamına gelen Yunan sembolü) ismini verdiği bisikletin verimliliğini artırabilmek için hafif malzelemelerden oluşan bir gövde, aerodinamik karbon fiber kaplamalar ve sürücünün yatarak rahat bir şekilde sürebileceği ergonomik bir koltuk tasarımından yararlanmış. Dış kaplamasıyla beraber bir mermi şeklini alan Eta'nın içerisindeki sürücünün etrafını görebilmesi için bisiklete yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılıyor.
İnsan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun bir önceki sahibi de aslında yine Eta'yı kullanan Todd Reichert'tı. Reichert ve Eta geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada saatte 139.42 kilometre hıza ulaşarak rekorun sahibi olmuştu. Yani AeroVelo kendi rekorunu yaklaşık 4.8 kilometreyle geliştirmiş oldu.
AeroVelo'nun bir önceki rekor sonrasında hazırladığı video:
AeroVelo, Eta(mühendislikte verimlilik anlamına gelen Yunan sembolü) ismini verdiği bisikletin verimliliğini artırabilmek için hafif malzelemelerden oluşan bir gövde, aerodinamik karbon fiber kaplamalar ve sürücünün yatarak rahat bir şekilde sürebileceği ergonomik bir koltuk tasarımından yararlanmış. Dış kaplamasıyla beraber bir mermi şeklini alan Eta'nın içerisindeki sürücünün etrafını görebilmesi için bisiklete yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılıyor.
İnsan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun bir önceki sahibi de aslında yine Eta'yı kullanan Todd Reichert'tı. Reichert ve Eta geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada saatte 139.42 kilometre hıza ulaşarak rekorun sahibi olmuştu. Yani AeroVelo kendi rekorunu yaklaşık 4.8 kilometreyle geliştirmiş oldu.
AeroVelo'nun bir önceki rekor sonrasında hazırladığı video:
http://www.popularmechanics.com/technology/a22946/human-powered-speed-record-aerovelo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm." (Hadis-i Kudsi)
Kim isterse (çalışırsa) ilim ona verilir.
ADMİN gelir ve PROVOKATİF mesaj diye şikayet kaydı açıp , ceza keser hesabına
inşallah
Hayırdır Müslümanlık biyerine mi battı kardeş.