Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı

Kanadalı mühendislik firması AeroVelo'nun yukarıda görmüş olduğunuz bu enteresan bisikleti dünya hız rekoru kırdı. ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen bir yarışma sırasındaAeroVelo, Eta(mühendislikte verimlilik anlamına gelen Yunan sembolü) ismini verdiği bisikletin verimliliğini artırabilmek için hafif malzelemelerden oluşan bir gövde, aerodinamik karbon fiber kaplamalar ve sürücünün yatarak rahat bir şekilde sürebileceği ergonomik bir koltuk tasarımından yararlanmış. Dış kaplamasıyla beraber bir mermi şeklini alan Eta'nın içerisindeki sürücünün etrafını görebilmesi için bisiklete yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılıyor.İnsan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun bir önceki sahibi de aslında yine Eta'yı kullanan Todd Reichert'tı.AeroVelo'nun bir önceki rekor sonrasında hazırladığı video: