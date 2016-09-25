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Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı

Yalnızca kas gücünden yararlanan bir araç kaç kilometre hıza ulaşabilir? Kanadalı bir mühendislik firmasının bu enteresan bisikleti saatte tam 144.17 kilometre hıza ulaşarak dünya hız rekoru kırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,8b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kanadalı mühendislik firması AeroVelo'nun yukarıda görmüş olduğunuz bu enteresan bisikleti dünya hız rekoru kırdı. ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen bir yarışma sırasında saatte tam 144.17 kilometre hıza ulaşan firmanın kurucu ortağı Todd Reichert, yalnızca insan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun sahibi oldu.

AeroVelo, Eta(mühendislikte verimlilik anlamına gelen Yunan sembolü) ismini verdiği bisikletin verimliliğini artırabilmek için hafif malzelemelerden oluşan bir gövde, aerodinamik karbon fiber kaplamalar ve sürücünün yatarak rahat bir şekilde sürebileceği ergonomik bir koltuk tasarımından yararlanmış. Dış kaplamasıyla beraber bir mermi şeklini alan Eta'nın içerisindeki sürücünün etrafını görebilmesi için bisiklete yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılıyor.

İnsan gücü kullanılarak ulaşılan en yüksek hız rekorunun bir önceki sahibi de aslında yine Eta'yı kullanan Todd Reichert'tı. Reichert ve Eta geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada saatte 139.42 kilometre hıza ulaşarak rekorun sahibi olmuştu. Yani AeroVelo kendi rekorunu yaklaşık 4.8 kilometreyle geliştirmiş oldu.

AeroVelo'nun bir önceki rekor sonrasında hazırladığı video:


http://www.popularmechanics.com/technology/a22946/human-powered-speed-record-aerovelo/ Yorum Yaz
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kucukyenici 3 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

müslümanlar neler yapıyor arkadaş vay be

"İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm." (Hadis-i Kudsi)
Kim isterse (çalışırsa) ilim ona verilir.
IhtiyarDelikanlimüslümanlar neler yapıyor arkadaş vay be"İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm." (Hadis-i Kudsi)...
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Bukalemun 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
müslümanlar neler yapıyor arkadaş vay be

ADMİN gelir ve PROVOKATİF mesaj diye şikayet kaydı açıp , ceza keser hesabına


inşallah
IhtiyarDelikanlimüslümanlar neler yapıyor arkadaş vay beADMİN gelir ve PROVOKATİF mesaj diye şikayet kaydı açıp , ceza keser h...
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my54 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

müslümanlar neler yapıyor arkadaş vay be

Hayırdır Müslümanlık biyerine mi battı kardeş.
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aspirin_00 3 yıl
orduda radara çözüm :D :D :D nede olsa motor yok :D
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Captain_Ivy 3 yıl
Reklamlara gel
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Yağsız Makarna 3 yıl
Türkiye'ye gelse zaten bisikletlileri araçtan saymayan trafik canavarları buna neler yaparlar kim bilir.
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ottorehagel 3 yıl Yağsız Makarna
Yağsız Makarna
Türkiye'ye gelse zaten bisikletlileri araçtan saymayan trafik canavarları buna neler yaparlar kim bilir.

Türkiyeye gelse 1400 é trafik sigortası 1000 TL ye kasko 184747372 TL vergi ödersin. Ordu da on dakika da 3 ceza yersin 60 ile. Sonra mahkemeye verirsin. Hakim sana cezanın birini ödetir. Mahkum olduğum için avukatın parasınida ödersin. Ondan sonra zincire vurursun bisikleti.
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apodur 3 yıl
bende bu bisikletten almalıyım.
Ankara/etimesgut trafiğinde iyi iş yapar bu. Sanırım işe gitme zamanım 5/1 e düşer ne dersiniz arkadaşlar alınırmı bu bisiklettten.
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ulas19879 3 yıl
Bunu Türkiyede kullansalar efso olur ama fiyatı bi Bmw X5 parasıdır : )
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oktayakgoz 3 yıl
gelişmeler çok güzel fakat şehirler arası yolda o tip bir aracı kim kullanmak ister bilemiyorum.
tipi güzel değil ama öyle bir aracım olsa her hafta başka bir şehire giderdim
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kadirirdem 3 yıl
süper bir hız...
1 Yanıt Yanıtla +1
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

süper bir hız...

@kadirirdem sta, bak ideal ornek yorum yapinca +plus veriliyor.
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savasserter 3 yıl
"Mermi gibi gidiyor" deyiminin gerçek hali.
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yavuzgurkan 3 yıl
Vay be ben karbon kadro yarış bisikletimle bile düz yolda maximum 70 gördüm
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Bukalemun 3 yıl
İlk başta hız muhteşem gibi !

Ancak , normal bir hız bisikleti ile kırılan rekor kaç km?/saat ?

Burada oturarak sürüşte mi bir potansiyel var yoksa, bu kocaman dizayn mı etkili olmuş ?

Hiç eğimsiz düz bir yol ve uygun hava şartlarında bile 144 km hız herkese çok yüksek gelecektir diye düşünüyorum.

Sürekli olmasa bile saatte 70/80 km bile gayet yeterli görünüyor 1 kişi gücüyle yol almak için bu hızlar.
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vjdrsjejv 3 yıl Bukalemun
Bukalemun
İlk başta hız muhteşem gibi !

Ancak , normal bir hız bisikleti ile kırılan rekor kaç km?/saat ?

Burada oturarak sürüşte mi bir potansiyel var yoksa, bu kocaman dizayn mı etkili olmuş ?

Hiç eğimsiz düz bir yol ve uygun hava şartlarında bile 144 km hız herkese çok yüksek gelecektir diye düşünüyorum.

Sürekli olmasa bile saatte 70/80 km bile gayet yeterli görünüyor 1 kişi gücüyle yol almak için bu hızlar.

Önünde bir araç olmadan eğim çok yüksek olsa dahi 100 km'nin geçirebileceğini düşünmüyorum. Benim rekor 76.99 ve daha fazla yapamazdım dişli oranı yetmiyordu.
100'ün üstü pek mümkün değil ama öndeki aracın arkasında giderek yapılan rekor 268 km/h 😯
www.bisikletforum.com/konu/bisikletle-dunya-hiz-rekoru-268-831-km-saat-fotolu-detayli.12241/
Profesyonel bisikletçilerin ise 100km+ yarışlardaki ortalamaları tabi ki rotaya göre değişebilir 40-45 civarıdır ki bu rakamlar çok ciddi dünyada çok az kişinin ulaşabildiği ortalama rakamlar.
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