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Bu koltuklar oyun tutkunları için

3 yıl
46,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saatlerce oyun oynuyor, oyun performansımızı nasıl arttırırız bunu düşünüyoruz. Ancak bir koltuğa uzun süreler boyunca çakılı kalmak, hele ki kötü bir koltuksa sağlık sorunları yaratabilir!
Oyun oynamayı seviyor ve saatler boyunca ekranı terk etmiyoruz. Her yeni çıkan oyunda, performansı nasıl arttırır, donanımı nasıl güncelleriz diye düşünüyor ama sağlığımızı da etkileyen oturma pozisyonumumuza uygun doğru koltuğa sahip miyiz hiç bunu düşünmüyoruz. DXRacer firması ise hem sağlık açısından hem de daha iyi oyun deneyimi için oyunculara özel koltuklar sunuyor. Koltukları yerinde gördük, denedik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. 
 

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Fistful of Dollars 3 yıl en beğenilen
Eksiler burdan.
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gyradel 3 yıl
Ürünler güzel de ülke fakir. Bizde çakmasını Adore yapıyor o bile olmuş 450 lira. Ülke olarak yağlı ve dik şeylere ilgimiz hat safhada.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Oyunculukla rahat koltuğun ne alakası var para tuzağı bu ürünler. oyuncu kulaklığıymış koltuğuymuş yakında oyuncu klozetide çıkarırlar
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ali980 3 yıl
fiyatları ne kadardır acaba çok hoş duruyorlar
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Morphinz 3 yıl
Başına "OYUNCU" kelimesi gelen bütün her şey AŞIRI PAHALI oluyor.
Fakat normalinden pekde farkı olmuyor..
Mesela OYUNCU kulaklıklarının hepsi ÇÖP.Sharkoon X-tatic aldım 5 yıldır kullanıyorum, gören herkes hala hasta oluyor ürüne.. Ses kalitesi "OYUNCU" kulaklıklarını 10'a katlar, 2 ye böler! Ve daha ucuzdu zamanında :))
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Samed Bey 3 yıl
Güzel de parası da güzel.
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Grasyas01 3 yıl
yönetici koltuğu alın daha ucuz ve daha rahat
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JaCKiE_BrOwN 3 yıl
saatlerce bilgisayar karşısında oyun oynarken zaten kaslar zayıflayacak ve haliyle bel ve boyun fıtığına maruz kalacaksınız.
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ahmtayd 3 yıl
Klozetli koltuk diye girdim konuya hayal kırıklığı
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DH Misafiri 3 yıl
Ben bu parayı ona verirsem sağlığım bozulur zaten.
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Seyrim 3 yıl
Baba koltuğu alırım.. Keyfime bakarım.. Daha ucuz ve rahattır..
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osuruktanmadalya 3 yıl
Bu para verilmez bu leş koltuklara. Nasıl bi reklamı yapılıyorsa kendini kapitalizme kaptıran bütün sazanlar yemiyor içmiyor şu ürünü alıyorlar. Yok neymiş bel rahatsızlığıymış. En ortopedik koltuk 350 TL fazlasını bu uzaylı aracına vermem.
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adroid 3 yıl
Oyuncu klozeti cikti ister misiniz
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ylmzsngl 3 yıl
Koltuk incelemelerine bayılıyorum. Geçen seferki incelemede de okadar iyi anlatılmıştı ki neredeyse oturmus ve test etmişiz gibi fikir edinilebiliyor. Emekleriniz için Teşekkürler.
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