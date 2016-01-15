Bu koltuklar oyun tutkunları için

Saatlerce oyun oynuyor, oyun performansımızı nasıl arttırırız bunu düşünüyoruz. Ancak bir koltuğa uzun süreler boyunca çakılı kalmak, hele ki kötü bir koltuksa sağlık sorunları yaratabilir!

Oyun oynamayı seviyor ve saatler boyunca ekranı terk etmiyoruz. Her yeni çıkan oyunda, performansı nasıl arttırır, donanımı nasıl güncelleriz diye düşünüyor ama sağlığımızı da etkileyen oturma pozisyonumumuza uygun doğru koltuğa sahip miyiz hiç bunu düşünmüyoruz. DXRacer firması ise hem sağlık açısından hem de daha iyi oyun deneyimi için oyunculara özel koltuklar sunuyor. Koltukları yerinde gördük, denedik ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık.