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    Hava savunmada yeni dönem: Sürü halindeki dronları tek seferde imha eden enerji silahı

    Dron tehditlerine karşı yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahı geliştiren Epirus, Leonidas ve Leonidas H20 sistemleriyle çok sayıda İHA'yı tek seferde etkisiz hale getirebiliyor.

    Bu enerji silahı sürü halindeki dronları tek seferde imha ediyor Tam Boyutta Gör
    Sivil kullanım için üretilen küçük dronlar, giderek artan güvenlik endişelerine yol açıyor. Özellikle patlayıcı taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarının terör saldırılarında kullanılma potansiyeli, havaalanları, stadyumlar ve kritik altyapılar için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu tehdidin gelecekte otonom sürü teknolojilerinin gelişmesiyle daha da büyümesi beklenirken mevcut hava savunma sistemleri ise yersiz kalıyor. Ancak mikrodalga enerjili silahlar bu küçük dronlara bir çözüm sunuyor.

    Epirus tarafından geliştirilen yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahı Leonidas, bu tür tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Katlanabilir römork büyüklüğünde olan bu sistem, yönlendirilebilir yüksek güçlü mikrodalga enerjisi kullanarak elektronik devreleri hedef alıyor. Leonidas, milisaniyeler içinde binlerce kez elektromanyetik darbe (EMP) ateşleyerek hem tekil hedefleri seçebiliyor hem de geniş alan etkisiyle sürü halindeki dronları aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Bu sistemler geleneksel hava savunma sistemlerine göre atış başına kıyaslanamayacak kadar uygun fiyat sunuyor.

    Tek seferde 66 dronu düşürdü

    Sistemin yetenekleri yalnızca teoride kalmıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir prototip denemesinde Leonidas, uçuş halindeki 66 dronun tamamını başarıyla düşürmeyi başardı. Bu etkileyici performans, Northrop Grumman gibi savunma devlerinin de dikkatini çekti. Şirket, Epirus ile tedarik anlaşması imzalayarak bu teknolojiyi envanterine katmaya hazırlanıyor.

    Bu enerji silahı sürü halindeki dronları tek seferde imha ediyor Tam Boyutta Gör
    Leonidas aynı zamanda programlanabilir “uçuşa yasak bölgeler” sayesinde dost dronların operasyonlarına zarar vermeden düşman İHA’ları etkisiz hale getirebiliyor. Açık sistem mimarisi ve modüler donanım yapısı ile Leonidas, mevcut komuta-kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebiliyor. Pickup tipi bir araca monte edilebilen sistem, sabit ya da mobil konuşlandırmalar için de ideal. Hatta Leonidas Pod adından daha küçük bir varyant dronlara monte edilerek havadan elektromanyetik saldırı gerçekleştirebiliyor.

    Leonidas, geleneksel soğutma sistemleri yerine AI destekli SmartPower yönetim sistemini kullanıyor. Bu sistem, galyum nitrür (GaN) yarı iletkenler sayesinde yüksek güç yoğunluğuna düşük ısıda ulaşabiliyor. Bu da daha küçük boyutta daha fazla güç üretimi anlamına geliyor. Silah sistemi, yüksek enerji üretmesine rağmen düşük voltajla çalışarak operatör güvenliğini de ön planda tutuyor.

    Epirus, Leonidas’ı geliştirmek ve entegre etmek için Northrop Grumman, Anduril Industries ve General Dynamics Land Systems gibi savunma devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Sistem, Anduril’in yapay zeka destekli Lattice komuta-kontrol platformu ile entegre edilerek nesneleri gerçek zamanlı algılayıp sınıflandırabiliyor.

    Deniz versiyonu da var: Leonidas H2O

    Epirus, Leonidas’ın deniz versiyonu Leonidas H2O’yu da geçtiğimiz aylarda tanıttı. Şirketin açıklamasına göre sistem, ABD Donanması’nın Coastal Trident ileri teknoloji tatbikatında, 40 ile 90 beygir gücü arasında değişen dört farklı ticari tekne motorunu çeşitli mesafelerden başarıyla devre dışı bıraktı.

    Bu enerji silahı sürü halindeki dronları tek seferde imha ediyor Tam Boyutta Gör
    Leonidas H2O, geleneksel silah sistemlerinin yetersiz kaldığı liman ve kıyı bölgeleri için geliştirildi. Leonidas’ın çalışma şekli nedeniyle bu sistemi İHA’lar haricinde esasında içinde devre barındıran her türlü cihaza karşı kullanmak mümkün. Tatbikatta kullanılan Leonidas H2O sistemi, orijinal karasal versiyonuna göre üçte bir oranında küçültülmüş haliyle test edildi ve test sahasında tam güçte çalışmasına izin verilmemesine rağmen yaklaşık 100 metre menzilde etkili oldu.

    Leonidas H2O, tuzlu suyun korozyon etkisine dayanıklı şekilde tasarlandı. İlginç bir mühendislik detayı da, elektromanyetik dalgaların su yüzeyinden yansıyarak daha uzak hedeflere ulaşabilmesini sağlamak için yazılımsal iyileştirmeler yapılması. Bu, sistemin menzilini artıran bir avantaj sağlıyor. Ancak sistemin su altındaki hedeflere karşı etkili olamadığı da belirtiliyor.

    Leonidas sistemleri halihazırda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde iki noktada konuşlandırılmış durumda. Yakın gelecekte başka bölgelerde de kullanılması planlanıyor.

    Kaynakça https://www.epirusinc.com/electronic-warfare https://www.defensenews.com/industry/2025/04/08/epirus-debuts-high-power-microwave-weapon-to-knock-out-boat-motors/ https://newatlas.com/military/epirus-leonidas-drone-defense/
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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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