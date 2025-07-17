Hava savunmada yeni dönem: Sürü halindeki dronları tek seferde imha eden enerji silahı

Epirus tarafından geliştirilen yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahı Leonidas, bu tür tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Katlanabilir römork büyüklüğünde olan bu sistem, yönlendirilebilir yüksek güçlü mikrodalga enerjisi kullanarak elektronik devreleri hedef alıyor. Leonidas, milisaniyeler içinde binlerce kez elektromanyetik darbe (EMP) ateşleyerek hem tekil hedefleri seçebiliyor hem de geniş alan etkisiyle sürü halindeki dronları aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Bu sistemler geleneksel hava savunma sistemlerine göre atış başına kıyaslanamayacak kadar uygun fiyat sunuyor.
Tek seferde 66 dronu düşürdü
Sistemin yetenekleri yalnızca teoride kalmıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir prototip denemesinde Leonidas, uçuş halindeki 66 dronun tamamını başarıyla düşürmeyi başardı. Bu etkileyici performans, Northrop Grumman gibi savunma devlerinin de dikkatini çekti. Şirket, Epirus ile tedarik anlaşması imzalayarak bu teknolojiyi envanterine katmaya hazırlanıyor.
Leonidas, geleneksel soğutma sistemleri yerine AI destekli SmartPower yönetim sistemini kullanıyor. Bu sistem, galyum nitrür (GaN) yarı iletkenler sayesinde yüksek güç yoğunluğuna düşük ısıda ulaşabiliyor. Bu da daha küçük boyutta daha fazla güç üretimi anlamına geliyor. Silah sistemi, yüksek enerji üretmesine rağmen düşük voltajla çalışarak operatör güvenliğini de ön planda tutuyor.
Epirus, Leonidas’ı geliştirmek ve entegre etmek için Northrop Grumman, Anduril Industries ve General Dynamics Land Systems gibi savunma devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Sistem, Anduril’in yapay zeka destekli Lattice komuta-kontrol platformu ile entegre edilerek nesneleri gerçek zamanlı algılayıp sınıflandırabiliyor.
Deniz versiyonu da var: Leonidas H2O
Epirus, Leonidas’ın deniz versiyonu Leonidas H2O’yu da geçtiğimiz aylarda tanıttı. Şirketin açıklamasına göre sistem, ABD Donanması’nın Coastal Trident ileri teknoloji tatbikatında, 40 ile 90 beygir gücü arasında değişen dört farklı ticari tekne motorunu çeşitli mesafelerden başarıyla devre dışı bıraktı.
Leonidas H2O, tuzlu suyun korozyon etkisine dayanıklı şekilde tasarlandı. İlginç bir mühendislik detayı da, elektromanyetik dalgaların su yüzeyinden yansıyarak daha uzak hedeflere ulaşabilmesini sağlamak için yazılımsal iyileştirmeler yapılması. Bu, sistemin menzilini artıran bir avantaj sağlıyor. Ancak sistemin su altındaki hedeflere karşı etkili olamadığı da belirtiliyor.
Leonidas sistemleri halihazırda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde iki noktada konuşlandırılmış durumda. Yakın gelecekte başka bölgelerde de kullanılması planlanıyor.Kaynakça https://www.epirusinc.com/electronic-warfare https://www.defensenews.com/industry/2025/04/08/epirus-debuts-high-power-microwave-weapon-to-knock-out-boat-motors/ https://newatlas.com/military/epirus-leonidas-drone-defense/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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