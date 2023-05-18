Akıllı bileklik alacaklara en iyi akıllı bileklik önerileri (2023)

- En iyi akıllı bileklikler 💯
- 1️⃣ Polosmart Smart Fit
- 2️⃣ Xiaomi Mi Band 6
- 3️⃣ Huawei TalkBand Classic
- 4️⃣ Fitbit Charge 5
- 5️⃣ Redmi Smart Band 2
- 6️⃣ Huawei Band 7
- 7️⃣ Fitbit Luxe
- 8️⃣ Xiaomi Mi Band 5
- 9️⃣ Xiaomi Smart Band 7
- 🔟 Huawei Band 4
- Akıllı bileklik nedir, ne işe yarar ❓
- Akıllı bileklik alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Akıllı bileklikler yakın zamanda hayatımıza girdi ve birçok insan hem teknolojik hem de kullanışlı olmasından dolayı en iyi akıllı bileklik önerileri arayışına girmekte. Aynı zamanda şık tasarımı, sağlık ve fitness gibi birçok özellikleri tek bir ekranda görebilmeniz yaşam kalitenizi artıracak. Bu bağlamda biz de sizin bu arayışınız için 2023 yılına özel güzel bir liste hazırladık.
|Marka ve Model 📜
|Fiyat 💲
|Polosmart Smart Fit
|199 TL
|Xiaomi Mi Band 6
|949 TL
|Huawei TalkBand B6 Classic
|5.749 TL
|Fitbit Charge 5
|4.199 TL
|Redmi Smart Band 2
|589 TL
|Huawei Band 7
|899 TL
|Fitbit Luxe
|4.365 TL
|Xiaomi Mi Band 5
|989 TL
|Xiaomi Smart Band 7
|999 TL
|Huawei Band 4
|1.299 TL
En iyi akıllı bileklik sıralamasındaki fiyatlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.
1️⃣ Polosmart Smart Fit
- Suya karşı dayanıklılık: Bu akıllı bileklik suya karşı dayanıklılık özelliği bulunmamakta.
- Kullanım Süresi: 3 yıl kadar bir kullanım süresi öngörülmüştür.
- Uyku izleme: Uyku izleme özelliği ile uygulamadan uyku verilerinize bakabilirsiniz.
- Ekran: Dokunmatik ekranı bulunmakta ve ekran çözünürlüğü 1920x1080 şeklindedir.
Polosmart Smart Fit Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Bu paraya alınacak bir ürün çocuklar için uygun akıllı bileklik.
✍️ Cihaz estetik olarak çok iyi. Kordonu çok kaliteli, tavsiye ederim.
2️⃣ Xiaomi Mi Band 6
- Uygulama desteği: Mi Fit uygulamasını ya da Xiaomi Wear uygulamasıyla çalışır.
- Ekran çözünürlüğü: 152x486 piksel, 1,56 inç ve AMOLED dokunmatik ekran
- Pil ömrü: 14 gün süren pil ömrü ile akıllı bileklik önerileri arasında ilk sıralarda yer alabilir.
- Suya dayanıklılık: 50 metre derinliğe kadar su geçirmez akıllı bileklikler arasındadır.
Xiaomi Mi Band 6 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Çok pratik kolay kullanım eşim için aldım çok beğendi. Satın almayı düşünüyorsanız öneriyorum.
✍️ Komşumun akıllı bileklik tavsiyesine göre aldım, çok memnunum.
3️⃣ Huawei TalkBand Classic
- Ekran özellikleri: 1.53 inç ve 188x460 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekran.
- Koruma: Gorilla Glass 3D cam teknolojisi mevcut. Ayrıca su geçirmez akıllı bileklik özelliğine sahip.
- Piksel yoğunluğu: 326 PPI
- Bildirim görme: Aramaları ve bildirimleri görebilirsiniz.
Huawei TalkBand Classic Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Gün içinde telefon ile çok konuşan kişiler için öneriyorum.
✍️ Kalp ritmi, oksijen durumu, uyku düzeni v.b. birçok farklı gelişmeyi takip imkanı sunuyor.
4️⃣ Fitbit Charge 5
- Görüntü: 1.04 inç Dokunmatik erenkli ekrana sahip.
- Pil kullanımı: Pili ortalama 7 gün dayanabiliyor.
- Sıradışı özelliği: Bu akıllı bileklik çalar saat özellliğine de sahip.
- Kullanıcı: Çocuk için akıllı bileklik sınıfında değildir, yetişkinler için uygun.
Fitbit Charge 5 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Fitness tracker olarak bir harika. Görsel olarak çok hoş, özellikler süper, android telefon ile uyumu da oldukça iyi, tavsiye ederim.
✍️ Ekran genişliği, kullanım kolaylığı, hafifliği, malzeme kalitesi hoşuma gitti.
5️⃣ Redmi Smart Band 2
- Ekran özellikleri: 0.42 inç ekran ile üstün bir deneyim sunuyor.
- Tasarımı: Dikdörtgen bir tasarıma sahip.
- Uygulama: Bu akıllı bilekliği Xiaomi Wear uygulamasını iOS ya da Android telefonlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.
- Pil süresi: Resmi Smart Band 2 size 20 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Redmi Smart Band Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Uyku takibi ve diğer veri takipleri istikrarlı, ne büyük ne küçük tam ortası olmuş iş görüyor, tavsiye ederim.
✍️ Ürün gayet tatlı bir ürün arayüzü vs. çok tatlı ve gayet kullanışlı.
6️⃣ Huawei Band 7
- Ekran boyutu: 1.47 inç ve AMOLED ekrana sahip, 194 x 368 piksel çözünürlükte.
- Sensörler: İvmeölçer sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü
- Su geçirmezlik seviyesi: 5 ATM suya dayanıklı olarak ürelilmiş.
- Bağlantı: Bluetooth 5.0'ı desteklemekte.
Huawei Band 7 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Beklediğimden cok daha güzel, anneme anneler günü hediyesı olarak aldım.
✍️ Ben gayet memnunum. Çok şık duruyor, düz band gibi değil watch gibi, ekranı geniş çünkü rahat rahat her şey okunuyor. Smart bileklik alacaklara tavsiye ederim.
7️⃣ Fitbit Luxe
- Renk Seçenekleri: Altın ve porselen beyaz renkleri mevcut
- Ekran boyu: 0.76 inç
- Bağlantı türü: Bluetooth ile telefonunuza bağlanmakta
- Dil: İnglizce
Fitbit Luxe Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Hem kullanışlı hem şık bir saat, sarjı da bayağı gidiyor.
✍️ Çok şık ve kullanışlı, eşime doğum günü hediyesi olarak aldım.
8️⃣ Xiaomi Mi Band 5
- Pil ömrü: 14 gün pil ömrü sunmakta.
- Ekran boyutu: 3 inç dokunmatik ekran ve 294x126 piksel çözünürlük.
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth ile telefonlarınıza bağlayabilirsiniz.
- Bİldirimler: Telefonunuza gelen mesaj ve aramaları görebilirsiniz.
Xiaomi Mi Band 5 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Bir akıllı bileklikten istediğiniz her şeyi karşılıyor. Şiddetle bu akıllı bilekliği öneriyorum.
✍️ Adım sayarı bana göre minimum hata ile çalışıyor. Telefonun GPS’i ile harita üzerinden mi fit uygulaması ile koşu ya da yürüyüş rotanızı görebiliyorsunuz.
9️⃣ Xiaomi Smart Band 7
- Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.2'yi destekler.
- Suya karşı korunma: 5 ATM'ye kadar su geçirmez ve yüzerken kullanılabilir.
- Ekran özellikleri: 1.62 inç AMOLED dokunmatik ekran.
- Telefon desteği: iOS ve Android telefonunuzla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Xiaomi Smart Band 7 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Çok kullanışlı ve uygun fiyatlı, harika.
✍️ Hava durumu, uyku durumu, nabız ve oksijen ölçmesi güzel.
🔟 Huawei Band 4
- Ekran teknolojisi: 0.96 inç LCD ekran ve 80x160 piksel çözünürlükte.
- Titreşim: Bu smart bileklikte titreşim özelliği bulunmakta.
- Sahip olduğu sensörler: İvmeölçer sensörü.
- Batarya ömrü: Ortalama 9 gün dayanıyor.
Huawei Band 4 Kullanıcı Yorumları 💬
✍️ Özellikle uyku takibini iyi yapması bu bilekliği benim gözümde alternatifler arasında rakipsiz kılmıştır.
✍️ Adımsayar ve diğer spor özellikleri için aldım ve gayet memnunum.
Akıllı bileklik nedir, ne işe yarar ❓
Akıllı bileklik alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
Her üründe olduğu gibi smart band alırken de dikkat edilmesi gereken özellikler bulunuyor. Bu bağlamda akıllı bileklik satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle ⬇️
- Uyku takibi özelliği
- Bildirimler
- Nabız ölçer özelliği
- Su geçirip geçirmediği
- Adımsayarın hassaslığı
- Daha önceden satın almış kullanıcı yorumları
- Ekran boyutu
- Arayüz tasarımı
En İyi Akıllı Bilekik Tavsiyeleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1667Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.