Akıllı bileklik alacaklara en iyi akıllı bileklik önerileri (2023)

Akıllı bileklikler yakın zamanda hayatımıza girdi ve birçok insan hem teknolojik hem de kullanışlı olmasından dolayı en iyi akıllı bileklik önerileri arayışına girmekte. Aynı zamanda şık tasarımı, sağlık ve fitness gibi birçok özellikleri tek bir ekranda görebilmeniz yaşam kalitenizi artıracak. Bu bağlamda biz de sizin bu arayışınız için 2023 yılına özel güzel bir liste hazırladık.

En iyi akıllı bileklik sıralamasındaki fiyatlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.

1️⃣ Polosmart Smart Fit Tam Boyutta Gör Polosmart Smart Fit akıllı bilekliği kolayca Fit Pro uygulamasına bluetooth bağlantısı ile eşleştirilmekte. Böylece saat ve adım takibi gibi verileri telefonunuzdan rahatça görebilirsiniz. En ucuz akıllı bileklik kategorisinde bulunan bu cihaz, adımsayar bileklikler arasında yer almakta. Bu özelliği ile 24 saat boyunca yürümüş olduğunuz mesafeyi km cinsinden gösterebiliyor. Ayrıca bütün verilerinizi uygulamadan görebilmek mümkün. Suya karşı dayanıklılık: Bu akıllı bileklik suya karşı dayanıklılık özelliği bulunmamakta.

Bu akıllı bileklik suya karşı dayanıklılık özelliği bulunmamakta. Kullanım Süresi: 3 yıl kadar bir kullanım süresi öngörülmüştür.

3 yıl kadar bir kullanım süresi öngörülmüştür. Uyku izleme: Uyku izleme özelliği ile uygulamadan uyku verilerinize bakabilirsiniz.

Uyku izleme özelliği ile uygulamadan uyku verilerinize bakabilirsiniz. Ekran: Dokunmatik ekranı bulunmakta ve ekran çözünürlüğü ‎1920x1080 şeklindedir. Polosmart Smart Fit Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Bu paraya alınacak bir ürün çocuklar için uygun akıllı bileklik. ✍️ Cihaz estetik olarak çok iyi. Kordonu çok kaliteli, tavsiye ederim.

2️⃣ Xiaomi Mi Band 6 Tam Boyutta Gör Mi Smart Band 6'yı Bluetooth 5 desteği ile Android 5.0 ve üstüne sahip bir telefon ile kolayca eşleştirebilirsiniz. Aynı zamanda iOS 10 ve üstünü çalıştıran iPhone'larla da entegre edilebilir. Ayrıca SpO2, stres, adım, mesafe ve uyku takibi özellikleri, hatta 30 farklı fitness moduna sahip bir cihaz bu da onu akıllı bileklik tavsiyeleri arasında en iyi akıllı bilekliklerden biri yapabilir. Uygulama desteği: Mi Fit uygulamasını ya da Xiaomi Wear uygulamasıyla çalışır.

Mi Fit uygulamasını ya da Xiaomi Wear uygulamasıyla çalışır. Ekran çözünürlüğü: 152x486 piksel, 1,56 inç ve AMOLED dokunmatik ekran

152x486 piksel, 1,56 inç ve AMOLED dokunmatik ekran Pil ömrü: 14 gün süren pil ömrü ile akıllı bileklik önerileri arasında ilk sıralarda yer alabilir.

14 gün süren pil ömrü ile akıllı bileklik önerileri arasında ilk sıralarda yer alabilir. Suya dayanıklılık: 50 metre derinliğe kadar su geçirmez akıllı bileklikler arasındadır. Xiaomi Mi Band 6 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Çok pratik kolay kullanım eşim için aldım çok beğendi. Satın almayı düşünüyorsanız öneriyorum. ✍️ Komşumun akıllı bileklik tavsiyesine göre aldım, çok memnunum.

3️⃣ Huawei TalkBand Classic Tam Boyutta Gör Özellikle fitness için kullanılan smart bileklikler içinde görmediğimiz bir malzeme olan paslanmaz çelikten yapılan kasası TalkBand Classic'i premium bir smart bileklik olarak düşünebilirsiniz. Şık tasarımı ve özellikleri açısından en iyi akıllı bileklik hangisi? sorusuna cevap olabilir. iPhone ve Android cihazlarla Huawei Health uygulamasını kullanabilirsiniz. Zira bu uygulamadan kalp atışı, kandaki oksijen durumu, uyku takibi ve adımsayar bileklik özelliğiyle bu verileri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu bilekliği bluetooth kulaklık olarak da kullanabilmeniz mümkün. Ekran özellikleri: 1.53 inç ve 188x460 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekran.

1.53 inç ve 188x460 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekran. Koruma: Gorilla Glass 3D cam teknolojisi mevcut. Ayrıca su geçirmez akıllı bileklik özelliğine sahip.

Gorilla Glass 3D cam teknolojisi mevcut. Ayrıca özelliğine sahip. Piksel yoğunluğu: 326 PPI

326 PPI Bildirim görme: Aramaları ve bildirimleri görebilirsiniz. Huawei TalkBand Classic Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Gün içinde telefon ile çok konuşan kişiler için öneriyorum. ✍️ Kalp ritmi, oksijen durumu, uyku düzeni v.b. birçok farklı gelişmeyi takip imkanı sunuyor.

4️⃣ Fitbit Charge 5 Tam Boyutta Gör Fitbit Charge 5, stres, sağlık kalp atışı ve egzersiz bilgilerinizi kaydeder ve size sunar. Ayrıca kalp atışınız hızlandığında ya da yavaşladığında size uyarı verir. Uyku takibi özelliği ile uyku kalitenizi takip edebilirsiniz. Bu özellikleriyle akıllı bileklik önerisi olarak Fitbit Charge 5'i tavsiye edebiliriz. Şık tasarımı, Android ve iOS ile uyumlu olması onu herkesin kullanabilmesine olanak sağlamakta. Zira akıllı bileklik yorumları arasında oldukça popüler konumda. Görüntü: 1.04 inç Dokunmatik erenkli ekrana sahip.

1.04 inç Dokunmatik erenkli ekrana sahip. Pil kullanımı: Pili ortalama 7 gün dayanabiliyor.

Pili ortalama 7 gün dayanabiliyor. Sıradışı özelliği: Bu akıllı bileklik çalar saat özellliğine de sahip.

Bu akıllı bileklik çalar saat özellliğine de sahip. Kullanıcı: Çocuk için akıllı bileklik sınıfında değildir, yetişkinler için uygun. Fitbit Charge 5 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Fitness tracker olarak bir harika. Görsel olarak çok hoş, özellikler süper, android telefon ile uyumu da oldukça iyi, tavsiye ederim. ✍️ Ekran genişliği, kullanım kolaylığı, hafifliği, malzeme kalitesi hoşuma gitti.

5️⃣ Redmi Smart Band 2 Tam Boyutta Gör En iyi akıllı bileklik markalarından biri olan Xiaomi Redmi'nin popüler modeli Redmi Smart Band 2, sizin hoşunuza gidecek kadranlar sunuyor. Spor modu, kalp atış hızı takibi gibi fark yaratan özellikleriyle en iyi smart bileklikler arasında yer alıyor. Ayrıca özel tasarımıyla su geçirmez akıllı bilekliklerden birisi. Ekran özellikleri: 0.42 inç ekran ile üstün bir deneyim sunuyor.

0.42 inç ekran ile üstün bir deneyim sunuyor. Tasarımı: Dikdörtgen bir tasarıma sahip.

Dikdörtgen bir tasarıma sahip. Uygulama: Bu akıllı bilekliği Xiaomi Wear uygulamasını iOS ya da Android telefonlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

Bu akıllı bilekliği Xiaomi Wear uygulamasını iOS ya da Android telefonlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz. Pil süresi: Resmi Smart Band 2 size 20 güne kadar pil ömrü sunuyor. Redmi Smart Band Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Uyku takibi ve diğer veri takipleri istikrarlı, ne büyük ne küçük tam ortası olmuş iş görüyor, tavsiye ederim. ✍️ Ürün gayet tatlı bir ürün arayüzü vs. çok tatlı ve gayet kullanışlı.

6️⃣ Huawei Band 7 Tam Boyutta Gör Şık tasarımı ve güzel renk seçenekleri ile kadınlar için akıllı bileklik tavsiyesi olarak, Huawei Band 7'yi önerebiliriz. En iyi akıllı bileklik markalarından biri olan Huawei, bu bilekliği ile sizlere 2 hafta pil ömrü, kullanışlı yaşam asistanı, sağlık, fitness ve adım sayıları takibi gibi verileri sunuyor. Her Huawei smart bilekliklerde olduğu gibi bu modelde de iOS ve Android telefonlarınızda Huawei Health uygulamasını yükleyerek verilerinizi görebilirsiniz. Zira bu uygulamanın en iyi akıllı bileklik uygulaması olduğunu düşünenler oldukça fazla. Ekran boyutu : 1.47 inç ve AMOLED ekrana sahip, 194 x 368 piksel çözünürlükte.

: 1.47 inç ve AMOLED ekrana sahip, 194 x 368 piksel çözünürlükte. Sensörler: İvmeölçer sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü

İvmeölçer sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü Su geçirmezlik seviyesi: 5 ATM suya dayanıklı olarak ürelilmiş.

5 ATM suya dayanıklı olarak ürelilmiş. Bağlantı: Bluetooth 5.0'ı desteklemekte. Huawei Band 7 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Beklediğimden cok daha güzel, anneme anneler günü hediyesı olarak aldım. ✍️ Ben gayet memnunum. Çok şık duruyor, düz band gibi değil watch gibi, ekranı geniş çünkü rahat rahat her şey okunuyor. Smart bileklik alacaklara tavsiye ederim.

7️⃣ Fitbit Luxe Tam Boyutta Gör Zarif tasarımı, şık görünüşü ve teknolojik yetenekleriyle kadın akıllı bileklikleri arasında en popüler modellerden birisi Fitbit Luxe. Özellikleri arasında stres, uyku, nabız, fitness, adım takibi ve 5 gün pil ömrü bulunmakta. Aktif bölge dakikaları uygulaması ile dinlenirken kalp hızınızı ölçer ve egzersiz eforunuzu belirliyor. Eğer gereğinden fazla egzersiz yaparsanız bileklik titrer. 7/24 kesintisiz nabız, stres ve uyku takibini size sunmakta. iOS ve Android telefonlar için kullanıma uygun. Bu yetenekleri ile akıllı bileklik tavsiyelerimiz arasında yer alıyor. Renk Seçenekleri: Altın ve porselen beyaz renkleri mevcut

Altın ve porselen beyaz renkleri mevcut Ekran boyu: 0.76 inç

0.76 inç Bağlantı türü: Bluetooth ile telefonunuza bağlanmakta

Bluetooth ile telefonunuza bağlanmakta Dil: İnglizce Fitbit Luxe Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Hem kullanışlı hem şık bir saat, sarjı da bayağı gidiyor. ✍️ Çok şık ve kullanışlı, eşime doğum günü hediyesi olarak aldım.

8️⃣ Xiaomi Mi Band 5 Tam Boyutta Gör En iyi akıllı bileklik markalarından biri olan Xiaomi'nin sevilen modeli Mi Band 5, egzersiz yapmayı seven insanlar için en iyi akıllı bileklik hangisi? sorusunun cevabı olmuştur. Bunun dışında 24 saat kalp atış hızı izleme, olumsuz durumlarda uyarı verme, uyku izleme ve sağlık için geliştirilmiş birçok özelliği sizlere sunuyor. Her Xiaomi akıllı bilekliklerinde olduğu gibi, Mi Fit ya da Xiaomi Wear uygulamasını iOS ve Android cihazlarınıza kurarak eşleştirebilirsniz. Yetişkinlerin yanında çocuk için akıllı bileklik kategorisine de girebilir. Pil ömrü: 14 gün pil ömrü sunmakta.

14 gün pil ömrü sunmakta. Ekran boyutu: 3 inç dokunmatik ekran ve 294x126 piksel çözünürlük.

3 inç dokunmatik ekran ve 294x126 piksel çözünürlük. Kablosuz bağlantı: Bluetooth ile telefonlarınıza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth ile telefonlarınıza bağlayabilirsiniz. Bİldirimler: Telefonunuza gelen mesaj ve aramaları görebilirsiniz. Xiaomi Mi Band 5 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Bir akıllı bileklikten istediğiniz her şeyi karşılıyor. Şiddetle bu akıllı bilekliği öneriyorum. ✍️ Adım sayarı bana göre minimum hata ile çalışıyor. Telefonun GPS’i ile harita üzerinden mi fit uygulaması ile koşu ya da yürüyüş rotanızı görebiliyorsunuz.

9️⃣ Xiaomi Smart Band 7 Tam Boyutta Gör Akıllı bileklik tavsiyelerimizden biri daha yine hangi akıllı bileklik markasi en iyi? sorusunun cevabı olan Xiaomi'den geliyor. Smart Band 7 120 egzersiz modu, SpO2 takibi, uyku kalp ve nabız kontrolü hatta 14 güne kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor. Bu bilekliği de akıllı telefonlarınıza, Mi Fit uygulamasını yükleyerek eşleştirebilirsiniz. Profesyonel egzersiz analizi sizi spor yapmaya teşvik edebilir. Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.2'yi destekler.

Bluetooth 5.2'yi destekler. Suya karşı korunma: 5 ATM'ye kadar su geçirmez ve yüzerken kullanılabilir.

5 ATM'ye kadar su geçirmez ve yüzerken kullanılabilir. Ekran özellikleri: 1.62 inç AMOLED dokunmatik ekran.

1.62 inç AMOLED dokunmatik ekran. Telefon desteği: iOS ve Android telefonunuzla sorunsuz bir şekilde çalışır. Xiaomi Smart Band 7 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Çok kullanışlı ve uygun fiyatlı, harika. ✍️ Hava durumu, uyku durumu, nabız ve oksijen ölçmesi güzel.

🔟 Huawei Band 4 Tam Boyutta Gör Smart bileklik konusunda başarısından söz ettiren Huawei'nin Band 4 modeli, akıllı bildirimleri, alarm, arayanın ismini gösterme, gelen çağrıyı reddetme, nabız takibi, adım sayma, fitness gibi öne çıkan özellikleri ile akıllı bileklik yorumlarında üst sıralarda bulunuyor. Ayrıca kalori takibi yapabilir ve uyku ekranı ile uykunuzun kalitesini takip edebilirsiniz. Akıllı bileklik tavsiyesi olarak bu bilekliği, yine bütün Huawei smart bilekliklerde olduğu gibi iOS ve Android telefonunuza Huawei Health uygulamasını yükleyip eşleştirebilirsiniz. Ekran teknolojisi: 0.96 inç LCD ekran ve 80x160 piksel çözünürlükte.

0.96 inç LCD ekran ve 80x160 piksel çözünürlükte. Titreşim: Bu smart bileklikte titreşim özelliği bulunmakta.

Bu smart bileklikte titreşim özelliği bulunmakta. Sahip olduğu sensörler: İvmeölçer sensörü.

İvmeölçer sensörü. Batarya ömrü: Ortalama 9 gün dayanıyor. Huawei Band 4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍️ Özellikle uyku takibini iyi yapması bu bilekliği benim gözümde alternatifler arasında rakipsiz kılmıştır. ✍️ Adımsayar ve diğer spor özellikleri için aldım ve gayet memnunum.

En iyi kablosuz & Bluetooth kulaklık önerileri 3 hf. önce eklendi

Akıllı bileklik nedir, ne işe yarar ❓ Tam Boyutta Gör Akıllı bileklikler, spor yaparken veya günlük aktiviteler sırasında takılan bir aksesuar olarak tanımlanabilir. Bu bileklikler, atılan adım sayısı, kalp atışı, kalori tüketimi ve kat edilen mesafe gibi fiziksel eforun sonucu olan çeşitli şeyleri ölçer. Smart bilekliklerin temel işlevleri ise yürüyüş, bisikletle gitme, yüzme veya spor salonunda fitness yapma gibi bir aktivite ya da egzersiz sırasında hareketlerinizi izlemek ve analiz etmek.

Akıllı saat arayanlar için en iyi akıllı saatler 3 ay önce eklendi

Akıllı bileklik alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Her üründe olduğu gibi smart band alırken de dikkat edilmesi gereken özellikler bulunuyor. Bu bağlamda akıllı bileklik satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle ⬇️ Uyku takibi özelliği Bildirimler Nabız ölçer özelliği Su geçirip geçirmediği Adımsayarın hassaslığı Daha önceden satın almış kullanıcı yorumları Ekran boyutu Arayüz tasarımı

En İyi Akıllı Bilekik Tavsiyeleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1667

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.