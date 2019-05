Bu monitör tam 43-inç boyutunda

Hepimizin hayallerini süsleyen bir monitör var, kimimiz oyun kimimiz de iş için istiyoruz. Videomuzdaki monitör tam 43-inç boyutunda ve 4 farklı cihazdan 4 ayrı FHD görüntüyü aynı anda gösterebiliyor.

Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Dell World etkinliği için gittiğim Amerika'da, şirketin yeni nesil canavar monitörünü görme şansı yakaladım. Açıkçası hem boyutu hem de sahip olduğu özellikleriyler gerçekten iddialı bir monitör olmuş P4317Q kod adını taşıyan yeni model.

Aslına bakarsanız ipucunu vermiş oldum, Dell'in yeni monitörünü gündemimize taşıyan en önemli özelliği boyutu zira 43-inç'lik bir monitör evet Dell'e özel bir çözüm olmasa bile her zaman, kolay kolay karşımıza çıkan bir büyüklük değil.



IPS panel kullanan ve 3840 x 2160 piksel yani Ultra HD çözünürlük desteği sunan monitörün bu çözünürlükteki tazeleme hızı ise 60Hz. Parlaklığı 350 kandela ve kontrastı ise 10 00:1 'e olarak açıklanan dev monitörün tepki süresi ise griden griye 8ms. Oyuncular açısından düşündüğümde, çok hızlı bir monitör olmadığı açık ancak boyutu itibariyle yeri geldiğinde tv olarak da kullanılabilecek bir monitör arayışındakiler için oyuna uygun profile uzak da sayılmaz.



Dell'in yeni monitöründeki en dikkat çekici özellik, büyük ekranı verimlili kullanmamızı sağlayan Picture in Picture ve Picture by Picture özellikleri. Bu sayede dört farklı cihazdan dört farklı Full HD görüntüsünü ekranda izleyebilmek mümkün. Dell'e has bir özellik değil ancak 43-inç boyutunda 4 farklı Full HD görüntü ki bu bilgisayar, konsol ve bazı başka cihazlar olabilir gerçekten büyük keyif. Hazır 4 farklı görüntü demişken, 2 adet HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort ve VGA konnektörlerine sahip olduğunu, çok sayıda USB 3.0 portu ve 8 Watt'lık iki adet hoparlörün unutulmadığını da not düşmem gerekiyor.



Gelelim deneyimlerime. Açıkçası kısa bir süre için kurcalayabildiğim monitörün özellikle renk üretim kabiliyetinden memnun kaldığımı söylemem gerekiyor. Ayrıca kullandığı panelin yapısal karakteristiği gereği görüş açıkları da epey başarılı. İstendiği zaman eş zamanlı dört görüntüden herhangi birine zoom yapılabiliyor olması da güzel. Beni tek düşündürün 60 Watt civarı olduğunu düşündüğüm güç tüketiminin yansımaları çünkü ne yazık ki monitörde bir Eco tasarruf modu da bulunmuyor ancak diğer taraftan bu monitörün finans ve sağlık gibi profesyonel alanları hedeflediğini düşündüğümüzde, güç tüketimi ve ona bağlı maliyetli çok ciddi bir handikap yaratmayacaktır kullanıcısı.

Fiyatından bahsetmem gerekirse, Dell'in 43-inç P4317Q modeli, yurtdışında bu videonun hazırlandığı tarih itibariyle 1350 dolar civarında seyrediyor. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ bu videoda yakından görme şansı yakaladığım 43-inç'lik Dell monitöre göz atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.