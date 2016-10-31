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Bu monitör tam 43-inç boyutunda

3 yıl
27,2b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hepimizin hayallerini süsleyen bir monitör var, kimimiz oyun kimimiz de iş için istiyoruz. Videomuzdaki monitör tam 43-inç boyutunda ve 4 farklı cihazdan 4 ayrı FHD görüntüyü aynı anda gösterebiliyor.
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Dell World etkinliği için gittiğim Amerika'da, şirketin yeni nesil canavar monitörünü görme şansı yakaladım. Açıkçası hem boyutu hem de sahip olduğu özellikleriyler gerçekten iddialı bir monitör olmuş P4317Q kod adını taşıyan yeni model.
 
Aslına bakarsanız ipucunu vermiş oldum, Dell'in yeni monitörünü gündemimize taşıyan en önemli özelliği boyutu zira 43-inç'lik bir monitör evet Dell'e özel bir çözüm olmasa bile her zaman, kolay kolay karşımıza çıkan bir büyüklük değil.

IPS panel kullanan ve 3840 x 2160 piksel yani Ultra HD çözünürlük desteği sunan monitörün bu çözünürlükteki tazeleme hızı ise 60Hz. Parlaklığı 350 kandela ve kontrastı ise 1000:1'e olarak açıklanan dev monitörün tepki süresi ise griden griye 8ms. Oyuncular açısından düşündüğümde, çok hızlı bir monitör olmadığı açık ancak boyutu itibariyle yeri geldiğinde tv olarak da kullanılabilecek bir monitör arayışındakiler için oyuna uygun profile uzak da sayılmaz.

Dell'in yeni monitöründeki en dikkat çekici özellik, büyük ekranı verimlili kullanmamızı sağlayan Picture in Picture ve  Picture by Picture özellikleri. Bu sayede dört farklı cihazdan dört farklı Full HD görüntüsünü ekranda izleyebilmek mümkün. Dell'e has bir özellik değil ancak 43-inç boyutunda 4 farklı Full HD görüntü ki bu bilgisayar, konsol ve bazı başka cihazlar olabilir gerçekten büyük keyif. Hazır 4 farklı görüntü demişken, 2 adet HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort ve VGA konnektörlerine sahip olduğunu, çok sayıda USB 3.0 portu ve 8 Watt'lık iki adet hoparlörün unutulmadığını da not düşmem gerekiyor.

Gelelim deneyimlerime. Açıkçası kısa bir süre için kurcalayabildiğim monitörün özellikle renk üretim kabiliyetinden memnun kaldığımı söylemem gerekiyor. Ayrıca kullandığı panelin yapısal karakteristiği gereği görüş açıkları da epey başarılı. İstendiği zaman eş zamanlı dört görüntüden herhangi birine zoom yapılabiliyor olması da güzel. Beni tek düşündürün 60 Watt civarı olduğunu düşündüğüm güç tüketiminin yansımaları çünkü ne yazık ki monitörde bir Eco tasarruf modu da bulunmuyor ancak diğer taraftan bu monitörün finans ve sağlık gibi profesyonel alanları hedeflediğini düşündüğümüzde, güç tüketimi ve ona bağlı maliyetli çok ciddi bir handikap yaratmayacaktır kullanıcısı.
Fiyatından bahsetmem gerekirse, Dell'in 43-inç P4317Q modeli, yurtdışında bu videonun hazırlandığı tarih itibariyle 1350 dolar civarında seyrediyor. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ bu videoda yakından görme şansı yakaladığım 43-inç'lik Dell monitöre göz atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.
 

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caneycaney 3 yıl en beğenilen
2 haftadır mobilite yok
xiaominin yeni telefonları geldi yeni gelişmeler var
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Antikaruh 3 yıl
TV üreticileri niye bu ve bunun gibi ürünleri görmüyor ?
4k'da 40" üstü 40-50 ms altı TV bulmak imkansız hale gelmiş. HDR ile dahada kötü.
8 ms griden griye çok çok iyi o çözünürlük ve boyut itibari ile.
900-1000 dolar seviyesinde olsa ciddi ciddi düşünebilirdim. Ancak o fiyata yurtdışında 55" OLED satıyorlar. Kötü bir sınırda.
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Amd64x2 3 yıl
Zaten kullanıcıların çoğu kod yazarken aynı anda borsayı takip edip, bir yandan multimedya editler, forumları gezer ve benchmark testleri yapar, hepsini aynı anda görebildiğimiz için çok güzel olmuş.
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DH Misafiri 3 yıl
Monitör Çılgın Fiyatı Ondanda Çılgın :) (1350$) 4000 TL
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yenerbalcı 3 yıl
27" 4K Va paneli 600 dolara çıkarsalar tutulur
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netstat 3 yıl
tam benlik alet
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Eeltorm 3 yıl
Video için teşekkürler. Mobilite istiyoruz artık.
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ElPoderoso 3 yıl
LG 4K OLED TV'mi aynı zamanda monitör olarak kullanıyorum. Görüntü anlamında bundan eksiği yok fazlası var. 55" olmasına rağmen beni yormuyor. Tek eksiği input lag.
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kaazto28 3 yıl
Eğer bir tv de ekranı dörde bölme olayı varsa bu monitör bi işe yaramaz gibime geliyor. Bilen birisi varsa çu sorumu cevaplayabilir mi?
4K bir tv ile bu monitör arasında ne fark var?
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1ses1 3 yıl kaazto28
kaazto28

Eğer bir tv de ekranı dörde bölme olayı varsa bu monitör bi işe yaramaz gibime geliyor. Bilen birisi varsa çu sorumu cevaplayabilir mi?

4K bir tv ile bu monitör arasında ne fark var?

Tv input lag sorunu var ve ms çok yüksek. Buda sadece oyunlarda sorun yaratıyor. Eğer oyun oynamam diyorsanız 4k tv monitor olarak kullanabilirsiniz.
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MrPerFormance 3 yıl
Sistem kaynaklarını izlemede kullanılabilir.
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dostum kertenkele 3 yıl
Bunun yerine 42" tv alsam ne fark eder o kadar düşük ms hızı insan gözü algılanabilir mi
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ploff 3 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

Bunun yerine 42" tv alsam ne fark eder o kadar düşük ms hızı insan gözü algılanabilir mi

Pc uzerınde 27 ınch monıtor ve 42 ınch ledtv 1080p) kullanıyorum.
42 ınch (1080p)
Oyunları yaklasık 1.5 - 2mt mesafeden oynuyorum her hangı bır sorun yok. Ms olayını hıssetmıyorsunuz. Ozellıkle Fıfa'da cok keyıf alıyorum.
Programlarda buyuk ekran ıyı oluyor. Ozellıkle cubase programında buyuk ekrandan sonra 27.ınch kullanasım gelmıyor. Ustelık yarım mtreye yakın mesafeden kullanıyorum.
Masa ustu, web performansı 2 mt uzaklassanız bıle kotu. Gozlerı yoruyor. Kesınlıkle webte gezınmek ıcın ıdeal degıl. 2k da durum degısır sanırım.
Aynı sekılde resımlerııze baktıgınız zaman resımler cok net degılse pıkseller sızı rahatsız edıyor.
Sadece tek monıtor olarak 42 ınch (1080p) tvler yetersız kalır. Oyun, program, fılm gercekten keyıflı.. Web, masa ustu ıslemlerı pıkseller gercekten bellı oluyor.
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1ses1 3 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele

Bunun yerine 42" tv alsam ne fark eder o kadar düşük ms hızı insan gözü algılanabilir mi

yazdıkları ms ler keşke gerçek olsa. gri den griye 1 ms . Kısaca max ms değerlerini hiç bir firma aöıklamıyor buda 1ms sahtekarlıkları ile sattığı ürünlerde tepkime görmemeize neden oluyor. Normalde 1ms insan gözünün farketmesi imakansız . 16ms den sonra fark edebiliyorsunuz buda nadir. NEyse uzatmadan firmaların sahtekarlığı ile yazılıp cizilen ms hesapları bir değil. Ürünü teşir edin gözünüze göre ise alın.
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