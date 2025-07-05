Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Norveç, elektrikli araç dönüşümünde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Norveç Karayolu İdaresi (OFV) verilerine göre, Haziran ayında ülkede kaydedilen 18.376 yeni otomobilin 17.799’u tamamen elektrikli oldu. Bu da yüzde 96,9’luk rekor bir elektrikli araç (EV) pazar payına karşılık geliyor.

Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 80 seviyesindeydi. Elektrikli araç kayıtları bir yılda 3.790 adet arttı. Bu yükseliş, Mayıs 2025’te kaydedilen 4.415 yeni elektrikli araçla karşılaştırıldığında da dikkat çekici bir sıçramayı işaret ediyor.

Hibrit ve fosil yakıtlı araçlar tarihe karışıyor

Elektrikli olmayan otomobillerin sayısı ise 577 ile sınırlı kaldı. Bunların içinde 152 adet plug-in hibrit (bir yıl öncesine göre %83,7 düşüş) ve 223 adet diğer hibritler (%89,1 düşüş) yer aldı. Hibrit araçlar bir yılda yüzde 17 pazar payından sadece yüzde 2’ye geriledi.

İçten yanmalı motorlu araçlar da benzer şekilde yok olma eşiğine yaklaştı. Sadece 142 dizel ve 57 benzinli araç kaydedildi. Dizel araçların pazar payı yüzde 0,8’e, benzinli araçlarınki ise yüzde 0,3’e düştü.

Tesla Model Y Norveç’in gözdesi

Tam Boyutta Gör Haziran 2025’in en çok satan modeli Tesla Model Y oldu. 5.004 adetle tüm yeni kayıtların yüzde 27,2’sini tek başına oluşturdu. Onu sırasıyla Toyota bZ4X (825) ve Volkswagen ID.4 (714) takip etti.

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İlk 10 listesinde dikkat çeken diğer modeller arasında Tesla Model 3 (639), BYD Sealion 7 (604), VW ID.3 (573), Skoda Enyaq (461), Volvo EX30 (433), VW ID.7 (428) ve Volvo EX40 (384) yer aldı. Yılın ilk altı ayı baz alındığında da Tesla Model Y 11.006 adetle açık ara liderliğini sürdürüyor. Onu Toyota bZ4X (4.801) ve VW ID.4 (3.923) izliyor.

Norveç otomobil pazarı sadece elektrikli modellerde değil, genel olarak da yükselişte. 2025’in ilk yarısında 75.515 yeni araç kaydı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük bir artışı temsil ediyor.

Elektrikli araçlara geçişte dünyaya örnek teşkil eden Norveç, karbon salımını azaltma hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Hızla eriyen içten yanmalı motorlu araç satışları, Norveç’in 2025 sonrası için fosil yakıtlı araç satışlarını durdurma planıyla da birebir örtüşüyor.

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Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor kırdı

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