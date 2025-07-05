Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor kırdı

    Haziran 2025’te Norveç’te satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 97’si tamamen elektrikliydi. Soğuk iklimiyle ünlü ülkede zirvede ise Tesla Model Y yer aldı.

    Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Norveç, elektrikli araç dönüşümünde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Norveç Karayolu İdaresi (OFV) verilerine göre, Haziran ayında ülkede kaydedilen 18.376 yeni otomobilin 17.799’u tamamen elektrikli oldu. Bu da yüzde 96,9’luk rekor bir elektrikli araç (EV) pazar payına karşılık geliyor.

    Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 80 seviyesindeydi. Elektrikli araç kayıtları bir yılda 3.790 adet arttı. Bu yükseliş, Mayıs 2025’te kaydedilen 4.415 yeni elektrikli araçla karşılaştırıldığında da dikkat çekici bir sıçramayı işaret ediyor.

    Hibrit ve fosil yakıtlı araçlar tarihe karışıyor

    Elektrikli olmayan otomobillerin sayısı ise 577 ile sınırlı kaldı. Bunların içinde 152 adet plug-in hibrit (bir yıl öncesine göre %83,7 düşüş) ve 223 adet diğer hibritler (%89,1 düşüş) yer aldı. Hibrit araçlar bir yılda yüzde 17 pazar payından sadece yüzde 2’ye geriledi.

    İçten yanmalı motorlu araçlar da benzer şekilde yok olma eşiğine yaklaştı. Sadece 142 dizel ve 57 benzinli araç kaydedildi. Dizel araçların pazar payı yüzde 0,8’e, benzinli araçlarınki ise yüzde 0,3’e düştü.

    Tesla Model Y Norveç’in gözdesi

    Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Haziran 2025’in en çok satan modeli Tesla Model Y oldu. 5.004 adetle tüm yeni kayıtların yüzde 27,2’sini tek başına oluşturdu. Onu sırasıyla Toyota bZ4X (825) ve Volkswagen ID.4 (714) takip etti.

    İlk 10 listesinde dikkat çeken diğer modeller arasında Tesla Model 3 (639), BYD Sealion 7 (604), VW ID.3 (573), Skoda Enyaq (461), Volvo EX30 (433), VW ID.7 (428) ve Volvo EX40 (384) yer aldı. Yılın ilk altı ayı baz alındığında da Tesla Model Y 11.006 adetle açık ara liderliğini sürdürüyor. Onu Toyota bZ4X (4.801) ve VW ID.4 (3.923) izliyor.

    Norveç otomobil pazarı sadece elektrikli modellerde değil, genel olarak da yükselişte. 2025’in ilk yarısında 75.515 yeni araç kaydı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük bir artışı temsil ediyor.

    Elektrikli araçlara geçişte dünyaya örnek teşkil eden Norveç, karbon salımını azaltma hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Hızla eriyen içten yanmalı motorlu araç satışları, Norveç’in 2025 sonrası için fosil yakıtlı araç satışlarını durdurma planıyla da birebir örtüşüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın motorunun iyi olduğunu nasıl anlarız flo iade ve değişim şartları balata kokusu neden olur berberler ne kadar kazanıyor ipsos dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum