Bu sistem rekor kırmak için tasarlandı; İşte K1NGP1N'in yeni oyuncakları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido, dünya rekorları kırmak için hazırladığı yeni soğutma blokları ve bu blokları kullandığı "sanat eseri" niteliğindeki yeni sistem kurulumunu gösterdi.
EVGA'nın çift işlemci desteği sunan Classified-SR2 anakartı üzerinde Intel'in Xeon 5600 serisi işlemcilerine, EVGA'nın GeForce GTX 580 Classified ekran kartının dört tanesine ve Corsair'in Dominator GTX serisi belleklerine yer veren Vince Lucido, Sıvı Azot ve/veya Helyum kullanılacak denemeler için geliştirdiği Dual F1 Dark ve TEK-9 Slim isimli yeni bloklarını kullanıyor. EVGA'nın harici hız aşırtma kumandasının eşlik ettiği sistem ile ilgili olarak Vince Lucido'nun ilk mesajına bakılırsa yakın zamanda 3DMark 11'de yeni rekorlar gelebilir.
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Vurun Evga'ya
klimasız olmaz zaten
Edit:Yani demek istedigim amac artik sidik yarisi olmus buda firmalarin kaybettigi paralara oyun cikarmadigi icin cok pahali yaptigi icin satamadigi kartlarin islemcinin kaybettigi paralari buralardan kazaniyor sirf hAva attack isteyenler yuzunden boyle tipler forumda cok.
F1? Evet milyon dolarlık arabalar. Ama otur içine sürebiliyor musun? Sana o arabayı vermeleri için, yıllarca disiplinli bir şekilde çalışman ve riski olarakta ölümü göze alman gerek.
Ağzına 72 tane muz alan adam; peki ağzınız var ve 72 tane muz bulun. Becerebilecek misiniz deneyin.
Risk yok, yetenek yok, benzersizlik yok. Para para para...
Rekor değil, reklam.
evet madalya takacaklar. formula 1'e de gerek yok. ne olacak en hızlı arabayı yapınca?
bunlar teknolojinin ucunu görmek için yapılmış şeyler. aynı zamanda reklam amaçlı. evga piyasadaki en karizma markaysa bir sebebi var.
tamamen katılıyorum.
Intel iş dünyasına, "işi bırakın serverlerinize hız aşırtın mı" diyor.
Arkdaşlar eskiden işlemcilerimiz düşük performanstaydı, çıkan oyunlar pcleri öldürüyordu. Ama bugün durum öyle değil. Çoğunluk hd çözünürlükte oyun oynamıyor. yani 1650 çözünürlük yetip artıyor.. O yüzden 5 fps artırmak için oc çok ama çok gereksiz birşey.
İnsanlar sistmelerini oyun oynamak için değil de "rüzgara karşı sdk yarışı yapmak" için kurmaya başladı.
İşlemciye 15 trilyon hız artırılırsa ne olur? Sadece tek bir amaca hizmet eder; o da tüketim.
OC'nin tek sağlamış olduğu katkı, pc dünyasına çeşitli kaliteli ürünleri sunmak oldu, soğutucular vb.
Yanlız harbiden kaç w psu gerekicek bu sistemi ayağa kaldırmaya ?
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