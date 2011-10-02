Bu sistem rekor kırmak için tasarlandı; İşte K1NGP1N'in yeni oyuncakları

Dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido, dünya rekorları kırmak için hazırladığı yeni soğutma blokları ve bu blokları kullandığı "sanat eseri" niteliğindeki yeni sistem kurulumunu gösterdi.

EVGA'nın çift işlemci desteği sunan Classified-SR2 anakartı üzerinde Intel'in Xeon 5600 serisi işlemcilerine, EVGA'nın GeForce GTX 580 Classified ekran kartının dört tanesine ve Corsair'in Dominator GTX serisi belleklerine yer veren Vince Lucido, Sıvı Azot ve/veya Helyum kullanılacak denemeler için geliştirdiği Dual F1 Dark ve TEK-9 Slim isimli yeni bloklarını kullanıyor. EVGA'nın harici hız aşırtma kumandasının eşlik ettiği sistem ile ilgili olarak Vince Lucido'nun ilk mesajına bakılırsa yakın zamanda 3DMark 11'de yeni rekorlar gelebilir.