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Bu sistem rekor kırmak için tasarlandı; İşte K1NGP1N'in yeni oyuncakları

7 yıl
230,7b
1
119
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido, dünya rekorları kırmak için hazırladığı yeni soğutma blokları ve bu blokları kullandığı "sanat eseri" niteliğindeki yeni sistem kurulumunu gösterdi.
EVGA'nın çift işlemci desteği sunan Classified-SR2 anakartı üzerinde Intel'in Xeon 5600 serisi işlemcilerine, EVGA'nın GeForce GTX 580 Classified ekran kartının dört tanesine ve Corsair'in Dominator GTX serisi belleklerine yer veren Vince Lucido, Sıvı Azot ve/veya Helyum kullanılacak denemeler için geliştirdiği Dual F1 Dark ve TEK-9 Slim isimli yeni bloklarını kullanıyor. EVGA'nın harici hız aşırtma kumandasının eşlik ettiği sistem ile ilgili olarak Vince Lucido'nun ilk mesajına bakılırsa yakın zamanda 3DMark 11'de yeni rekorlar gelebilir.

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_NorthWestern_ 7 yıl en beğenilen
şuna bak yha nükleer silah gibi.....
2 Yanıt Yanıtla +39
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_NorthWestern_ 7 yıl
bizimkiler crosshair le 3 üncü oldular la....bunlar 1500 dolarlık anakartlarla çalışıyor eşitlik bumu yani....
1 Yanıt Yanıtla +29
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ultrasn0w 7 yıl
nükleer silah yanında boncuklu tabanca gibi kalır bunun
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
JakSocket 5 yıl
Fabrika yapmış resmen. Sisteme bak
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AppleFans 5 yıl
Biz de kendi sistemimizle avunup duruyormuşuz. Bizim de cebimize böyle para koysalar ALASINI yaparız

Vurun Evga'ya
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Meticulous 7 yıl
yanina klima eklesin tam olur.
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lapry 7 yıl Meticulous
mehmet 52

yanina klima eklesin tam olur.

klimasız olmaz zaten
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createemir 7 yıl
Eski bi haber ama uzay mekiğimi o ?
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marfoglu 7 yıl
Rekoru Adam kirmiyor zaten para evgadan sistem adamin degil baslikta gozuktugu Gibi para evgadan cikiyor evganinda amaci pazarda Rekoru kirarak prestij ve musteri memnuniyeti Guveni saglamak.Bu kadar para doktukten sonra kirilir cift islemci hic adio degil onemli olan yaraticilikla Daha dusk sistemlerle rekor kirmak bizimkilerin amdye princle zamaninda yaptigi Gibi.Ki rekor kirilmasinin tek yarari firmaya bilgisayar sektorunede hicbir zaman faydasi olmamasida cok ironik.Kisacasi firmalarin buyuk para kaynagi bu sli cflerden geliyor milleti sidik yarisi a sokup 3d mark ile hirslandirip degmeyecek slide cfye yonlendiriyor sonucunda tuketim cilginligi doguyor.
Edit:Yani demek istedigim amac artik sidik yarisi olmus buda firmalarin kaybettigi paralara oyun cikarmadigi icin cok pahali yaptigi icin satamadigi kartlarin islemcinin kaybettigi paralari buralardan kazaniyor sirf hAva attack isteyenler yuzunden boyle tipler forumda cok.
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cybernoid 7 yıl
Rekordaki mantık şudur; yetenek ve benzersizlik. Ben burda benzersizlik ve yetenek görmüyorum. Gördüğüm tek şey para. Ayrıca rekor riskinide beraberinde getirir. Burda risk ne? En fazla işlemciyi cortlatırsın, onunda parası şirketten...

F1? Evet milyon dolarlık arabalar. Ama otur içine sürebiliyor musun? Sana o arabayı vermeleri için, yıllarca disiplinli bir şekilde çalışman ve riski olarakta ölümü göze alman gerek.

Ağzına 72 tane muz alan adam; peki ağzınız var ve 72 tane muz bulun. Becerebilecek misiniz deneyin.

Risk yok, yetenek yok, benzersizlik yok. Para para para...

Rekor değil, reklam.
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inuh 7 yıl
Cok da onemliydi ya ne olacak 8 ghz ye cikinca kicina madalya mi takacaklar zengin zuppe oyuncaklari
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asterisk* 7 yıl inuh
inuh

Cok da onemliydi ya ne olacak 8 ghz ye cikinca kicina madalya mi takacaklar zengin zuppe oyuncaklari

evet madalya takacaklar. formula 1'e de gerek yok. ne olacak en hızlı arabayı yapınca?

bunlar teknolojinin ucunu görmek için yapılmış şeyler. aynı zamanda reklam amaçlı. evga piyasadaki en karizma markaysa bir sebebi var.
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rbronline 7 yıl
ethileyici görünüyor
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(((TeAcHeR))) 7 yıl
ulen sistemi görünce birden beni bi ateş bastı,şaşkınlıktan su içmeye giderken az daha kapı yerine duvardan girecektim mutfağa
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b-master 7 yıl
Tam bir oyun makinesi...
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Oxeman 7 yıl
zargana_11
Son zamanlarda herkes hız aşırtma denince pür dikkat kesiliyor ve bişeyler atıp tutuyor. Ama kimse üsteki işlemcinin intelin server işlemcisi olduğunu görmüyor. Hatta anakart neden çift işlemci destekliyor diye sorgulamıyor. Intel iş dünyasına, işi bırakın serverlerinize hız aşırtın mı diyor. Arkdaşlar eskiden işlemcilerimiz düşük performanstaydı, çıkan oyunlar pcleri öldürüyordu. Ama bugün durum öyle değil. Çoğunluk hd çözünürlükte oyun oynamıyor. yani 1650 çözünürlük yetip artıyor.. O yüzden 5 fps artırmak için oc çok ama çok gereksiz birşey. İnsanlar sistmelerini oyun oynamak için değil de rüzgara karşı sdk yarışı yapmak için kurmaya başladı. İşlemciye 15 trilyon hız artırılırsa ne olur? Sadece tek bir amaca hizmet eder; o da tüketim. OCnin tek sağlamış olduğu katkı, pc dünyasına çeşitli kaliteli ürünleri sunmak oldu, soğutucular vb.

tamamen katılıyorum.
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Recharged 7 yıl
İyi para dökülmüş.Bunu anlamayan birine göstersen bilgisayar donanımı olduğunu farkedemez.
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zargana_11 7 yıl
Son zamanlarda herkes hız aşırtma denince pür dikkat kesiliyor ve bişeyler atıp tutuyor. Ama kimse üsteki işlemcinin intelin server işlemcisi olduğunu görmüyor. Hatta anakart neden çift işlemci destekliyor diye sorgulamıyor.

Intel iş dünyasına, "işi bırakın serverlerinize hız aşırtın mı" diyor.

Arkdaşlar eskiden işlemcilerimiz düşük performanstaydı, çıkan oyunlar pcleri öldürüyordu. Ama bugün durum öyle değil. Çoğunluk hd çözünürlükte oyun oynamıyor. yani 1650 çözünürlük yetip artıyor.. O yüzden 5 fps artırmak için oc çok ama çok gereksiz birşey.

İnsanlar sistmelerini oyun oynamak için değil de "rüzgara karşı sdk yarışı yapmak" için kurmaya başladı.

İşlemciye 15 trilyon hız artırılırsa ne olur? Sadece tek bir amaca hizmet eder; o da tüketim.

OC'nin tek sağlamış olduğu katkı, pc dünyasına çeşitli kaliteli ürünleri sunmak oldu, soğutucular vb.
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DH Misafiri 7 yıl
Yorumlar süper :)
Yanlız harbiden kaç w psu gerekicek bu sistemi ayağa kaldırmaya ?
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S 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yorumlar süper :)

Yanlız harbiden kaç w psu gerekicek bu sistemi ayağa kaldırmaya ?

2x 1200w
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