Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel ve AMD işlemcilerde Kasım ayında fiyat şoku

    Kasım başında Intel ve AMD işlemci fiyatlarında ani artış yaşandı. Raptor Lake ve Ryzen 5000 serileri zamlanırken yeni nesil Core Ultra 200 ve Ryzen 9000 modelleri etkilenmedi.

    Intel ve AMD işlemcilerde Kasım ayında fiyat şoku Tam Boyutta Gör
    Kasım ayının ilk günlerinde Intel ve AMD işlemcilerinin fiyatlarında beklenmedik bir artış yaşandığı bildirildi. Özellikle Intel’in Raptor Lake serisi ve AMD’nin önceki nesil Ryzen modelleri bu artıştan doğrudan etkilendi. Ancak Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) ve AMD Ryzen 9000 serisi gibi yeni nesil işlemcilerin fiyatları şimdilik sabit kalmaya devam ediyor.

    Eski nesilde fiyat artışı yaşanıyor

    Yaklaşık iki hafta önce Intel’in Raptor Lake işlemcilerinde yüzde 10 civarında bir fiyat artışı yaptığı raporlanmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre artış burada da durmadı. Çin merkezli ChannelGate tarafından paylaşılan son veriler, hem Intel hem de AMD işlemcilerinde Kasım başında ani ve sert bir fiyat sıçraması yaşandığını gösteriyor.

    Fiyat artışının nedeni tam olarak açıklanmasa da, raporda yapay zeka odaklı talep artışı ve “diğer etkenler”in fiyatları yukarı çektiği ifade ediliyor. Etkilenen işlemci aileleri arasında yalnızca Intel’in 12., 13. ve 14. nesil Core serileri değil, aynı zamanda AMD’nin Ryzen 5000 ailesi de bulunuyor. Bu modellerde fiyatların 5 ila 20 dolar arasında arttığı bildiriliyor.

    Bu gelişmelerin ardından bazı büyük distribütörlerin geçici olarak sevkiyatları durdurduğu da belirtiliyor. Bu durumun, önümüzdeki haftalarda perakende fiyatlarına da zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. AMD cephesinde fiyat artışının nedeninin ise bileşen tedarikinde yaşanan sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

    Raporlarda Ryzen 7000 serisinden doğrudan bahsedilmese de, etkilenmeyen modeller listesinde yalnızca Ryzen 9000 serisinin yer alması, Zen 4 tabanlı 7000 serisinin de fiyat artışından payını alabileceğini gösteriyor. Nitekim piyasada Ryzen 5 7600X gibi modellerin fiyatlarında son bir hafta içinde yaklaşık yüzde 10’luk artış gözlemlendi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    OneCandy 41 dakika önce

    bekliyoruz

    A
    akinbalci 44 dakika önce

    teşekkürler

    Profil resmi
    o.madanoglu 44 dakika önce

    Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?

    M
    museraba 46 dakika önce

    alalım bir kod bizde

    P
    phyask0 46 dakika önce

    kod

    D
    dahaiyisi_ 49 dakika önce

    haydaaa

    M
    myildizofficial 7 saat önce

    kod

    Profil resmi
    rcknrll 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 1 gün önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 2 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 2 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 3 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 3 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dm den kıza ilk mesaj toyota corolla 1.3 xl yorumları clio 4 lastik kaptörü kontrol ettirin setcard nakite çevirme online epilepsi ehliyet yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum