Intel ve AMD işlemcilerde Kasım ayında fiyat şoku

Tam Boyutta Gör Kasım ayının ilk günlerinde Intel ve AMD işlemcilerinin fiyatlarında beklenmedik bir artış yaşandığı bildirildi. Özellikle Intel’in Raptor Lake serisi ve AMD’nin önceki nesil Ryzen modelleri bu artıştan doğrudan etkilendi. Ancak Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) ve AMD Ryzen 9000 serisi gibi yeni nesil işlemcilerin fiyatları şimdilik sabit kalmaya devam ediyor.

Eski nesilde fiyat artışı yaşanıyor

Yaklaşık iki hafta önce Intel’in Raptor Lake işlemcilerinde yüzde 10 civarında bir fiyat artışı yaptığı raporlanmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre artış burada da durmadı. Çin merkezli ChannelGate tarafından paylaşılan son veriler, hem Intel hem de AMD işlemcilerinde Kasım başında ani ve sert bir fiyat sıçraması yaşandığını gösteriyor.

Fiyat artışının nedeni tam olarak açıklanmasa da, raporda yapay zeka odaklı talep artışı ve “diğer etkenler”in fiyatları yukarı çektiği ifade ediliyor. Etkilenen işlemci aileleri arasında yalnızca Intel’in 12., 13. ve 14. nesil Core serileri değil, aynı zamanda AMD’nin Ryzen 5000 ailesi de bulunuyor. Bu modellerde fiyatların 5 ila 20 dolar arasında arttığı bildiriliyor.

Bu gelişmelerin ardından bazı büyük distribütörlerin geçici olarak sevkiyatları durdurduğu da belirtiliyor. Bu durumun, önümüzdeki haftalarda perakende fiyatlarına da zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. AMD cephesinde fiyat artışının nedeninin ise bileşen tedarikinde yaşanan sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

Raporlarda Ryzen 7000 serisinden doğrudan bahsedilmese de, etkilenmeyen modeller listesinde yalnızca Ryzen 9000 serisinin yer alması, Zen 4 tabanlı 7000 serisinin de fiyat artışından payını alabileceğini gösteriyor. Nitekim piyasada Ryzen 5 7600X gibi modellerin fiyatlarında son bir hafta içinde yaklaşık yüzde 10’luk artış gözlemlendi.

