Nexperia, çip ihracatına başladı: Küresel çip krizinde tansiyon düşüyor

Otomotiv sektörü nefes aldı
Cumartesi günü Çin Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan karara göre, Nexperia’nın olgun üretim süreçlerine dayanan çiplerinin “uygun durumlarda” ihracatına yeniden izin verilecek. Ancak hangi durumların bu kapsama gireceği açıklanmadı. Bakanlık, kararın ulusal güvenlik öncelikleriyle küresel arz istikrarını dengeleme amacı taşıdığını belirtti. Aynı açıklamada Hollanda hükümetinin Nexperia’nın varlıklarına el koymasını “şirketlerin iç işlerine uygunsuz müdahale” olarak nitelendirdi.
Ne olmuştu?
Wingtech Technology’nin yan kuruluşu olan Nexperia, birkaç hafta önce Hollanda makamlarının şirkete el koymasının ardından Çin’deki tesislerinden yaptığı sevkiyatları durdurmuştu. Hollanda’nın bu adımı, ABD’nin yaptırım listesi kurallarını genişleterek yüzde 50 veya daha fazla payı yaptırımlı kuruluşlara ait olan şirketleri kapsaması üzerine geldi. Hollanda yetkilileri müdahalenin Avrupa’nın teknolojik bilgi birikimini ve ekonomik güvenliğini koruma amacıyla yapıldığını açıklamıştı.
Yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde eden Nexperia, bunun yaklaşık yüzde 60’ını otomotiv sektörüne yönelik üretimlerden sağlıyor. Şirketin diyot ve transistör gibi temel bileşenleri
yüzlerce araç sisteminde kullanılıyor. Bu çiplerin büyük kısmı Çin'de üretildiğinden, sevkiyatların durması Kuzey Amerika ve Avrupa'daki üretim hatlarını ciddi biçimde etkiledi. Örneğin Honda, geçen hafta Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmak zorunda kaldı çünkü kritik yarı iletkenlerin tedariki neredeyse tükenmişti.
