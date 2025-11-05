Giriş
    AMD açıkladı: 2nm EPYC Venice Zen 6 işlemciler 2026’da geliyor

    AMD, 2nm Zen 6 mimarili EPYC Venice işlemcileri ve Instinct MI400 hızlandırıcılarını 2026’da piyasaya süreceğini doğruladı. Yeni çipler, mevcut nesle göre ciddi performans artışı sunacak.

    AMD açıkladı: 2nm EPYC Venice Zen 6 işlemciler 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025’in üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayarak hem gelirlerinde rekor artışa ulaştı hem de yeni nesil 2 nanometre (nm) EPYC Venice “Zen 6” işlemcilerinin ve Instinct MI400 yapay zeka hızlandırıcılarının 2026’da piyasaya çıkacağını resmen doğruladı. Şirketin CEO’su Dr. Lisa Su, ürünlerin laboratuvar testlerinde iyi performans gösterdiğini ve mevcut nesil Zen 5 tabanlı Turin işlemcilere kıyasla önemli performans artışları sunduğunu belirtti.

    EPYC Venice ve Instinct MI400 geliyor

    Yeni nesil EPYC Venice işlemcileri, TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştiriliyor ve AMD’nin gelecek yıllardaki sunucu pazarındaki büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Şirket, bu işlemcilerin prototiplerinin halihazırda büyük bulut üreticilerinin laboratuvarlarında test edildiğini ve ilk Venice tabanlı platformların çevrim içi hale geldiğini doğruladı.

    AMD açıkladı: 2nm EPYC Venice Zen 6 işlemciler 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tarafında ise AMD, Helios raf ölçekli çözümleriyle birlikte gelecek olan Instinct MI400 serisi hızlandırıcıların lansman öncesinde büyük ilgi gördüğünü bildirdi. MI400 serisi, 40 PFLOPs’a kadar hesaplama gücü, 432 GB HBM4 bellek ve 19,6 TB/s bant genişliği sunacak. Bu donanımların doğrudan Nvidia Rubin platformuyla rekabet etmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, Oracle ve ABD Enerji Bakanlığı gibi kurumlarla on binlerce MI450 ve MI430X hızlandırıcıyı kapsayan anlaşmalar imzaladı. OpenAI de kısa süre önce 6 gigawatt’lık AMD Instinct GPU satın alımı için iş birliği yaptığını duyurmuştu, bu kapasitenin 1 gigawatt’lık kısmını MI450 GPU’lar oluşturacak.

    İstemci tarafında Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri, yüksek performans ve enerji verimliliği sayesinde AMD’nin en önemli gelir kalemi olmayı sürdürüyor. Şirketin, CES 2026 civarında 3D V-Cache modellerine yönelik küçük bir yenileme sunması, yılın ikinci yarısında ise Zen 6 mimarisine sahip Ryzen işlemcileri tanıtması bekleniyor.

    Oyun segmentinde ise hem Radeon GPU’lar hem de konsollara özel SoC çözümleri sayesinde gelirler %181 oranında arttı. Özellikle tatil sezonunda artan satışlar ve RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisinin MSRP fiyatlarına yaklaşması bu ivmeyi destekledi.

    AMD’de büyük yükseliş

    AMD açıkladı: 2nm EPYC Venice Zen 6 işlemciler 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ilgili çeyrekte AMD’nin toplam geliri 9,2 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 36, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 artış anlamına geliyor. Net gelir ise yıllık yüzde 61 artışla 1.24 milyar dolar oldu. Segment bazında bakıldığında veri merkezi gelirleri 4,3 milyar dolar ile yıllık yüzde 22, oyun ve istemci segmenti gelirleri 4 milyar dolar ile yüzde 73 artış gösterdi. Gömülü sistem gelirleri ise 857 milyon dolarda kalarak yüzde 8 düşüş yaşadı. AMD, 11 Kasım tarihinde hem veri merkezi hem yapay zeka hem de istemci çözümleri için en yeni teknolojilerini ayrıntılı biçimde paylaşacak.
