AMD açıkladı: 2nm EPYC Venice Zen 6 işlemciler 2026’da geliyor

Yeni nesil EPYC Venice işlemcileri, TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştiriliyor ve AMD’nin gelecek yıllardaki sunucu pazarındaki büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Şirket, bu işlemcilerin prototiplerinin halihazırda büyük bulut üreticilerinin laboratuvarlarında test edildiğini ve ilk Venice tabanlı platformların çevrim içi hale geldiğini doğruladı.
İstemci tarafında Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri, yüksek performans ve enerji verimliliği sayesinde AMD’nin en önemli gelir kalemi olmayı sürdürüyor. Şirketin, CES 2026 civarında 3D V-Cache modellerine yönelik küçük bir yenileme sunması, yılın ikinci yarısında ise Zen 6 mimarisine sahip Ryzen işlemcileri tanıtması bekleniyor.
Oyun segmentinde ise hem Radeon GPU’lar hem de konsollara özel SoC çözümleri sayesinde gelirler %181 oranında arttı. Özellikle tatil sezonunda artan satışlar ve RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisinin MSRP fiyatlarına yaklaşması bu ivmeyi destekledi.