Qualcomm ve MediaTek, Apple’ı geçmek için TSMC’nin 2nm N2P sürecine gözünü dikti

Tam Boyutta Gör Qualcomm ve MediaTek, gelecek nesil amiral gemisi mobil işlemcilerinde TSMC’nin geliştirilmiş 2nm N2P üretim sürecini kullanarak Apple’a karşı önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Apple’ın ise 2nm için TSMC’nin ilk süreci olan N2’yi kullanması bekleniyor.

Qualcomm ve MediaTek N2P’yi kullanabilir

Sektör kaynaklarına göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeli üzerinde çalışıyor ve bu çipin LPDDR6 RAM ile UFS 5.0 depolama desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Benzer şekilde MediaTek’in de Dimensity 9600 adlı yeni amiral gemisi işlemcisini aynı 2nm litografi sürecinde üreteceği bildiriliyor. Tayvan merkezli şirket, kısa süre önce ilk 2nm çipinin tasarımını tamamladığını ve 2026 sonlarında piyasaya çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

TSMC’nin 2nm üretim teknolojisi iki aşamadan oluşuyor; ilk versiyon olan N2 süreci ve geliştirilmiş versiyon N2P. Apple’ın A20 ve A20 Pro çiplerinde N2 sürecini kullanması beklenirken, Qualcomm ve MediaTek’in bir adım öne geçerek doğrudan N2P sürecine geçeceği öne sürülüyor. Böylece şirketler üretim teknolojisi temelli performans ve verimlilik avantajı elde edebilecek.

İlk müşteri Apple olacak

Analistler, TSMC’nin 2nm üretim kapasitesinin oldukça sınırlı olacağını, aylık sadece 15.000 ila 20.000 wafer üretebileceğini belirtiyor. Üstelik Apple’ın bu kapasitenin yarısından fazlasını önceden rezerve ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle Android tarafındaki üreticiler, tedarik kısıtlarını aşmak için doğrudan N2P sürecine yönelmiş olabilir.

Kaynaklar, Qualcomm ve MediaTek’in 2026’nın ikinci yarısında TSMC’nin N2P süreciyle üretilmiş ilk 2nm Android işlemcilerini piyasaya sunmayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak bazı analistler halen Apple, Qualcomm ve MediaTek’in aynı anda N2 süreciyle piyasaya çıkabileceğini öne sürüyor.

