Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, 3D V-Cache teknolojisi yüzünden mahkemelik oldu

    AMD, Ryzen X3D işlemcilerinde kullanılan 3D yığınlama teknolojisi nedeniyle patent ihlali suçlamasıyla karşı karşıya. Adeia, yıllardır süren lisans görüşmelerinin ardından dava açtı.

    AMD, 3D V-Cache teknolojisi yüzünden mahkemelik oldu Tam Boyutta Gör
    AMD, en son nesil Ryzen X3D işlemcilerinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi nedeniyle ABD'de iki ayrı patent ihlali davasıyla karşı karşıya kaldı. Yarı iletken patent lisanslama şirketi Adeia, AMD'nin kendi tescilli hibrit bağlama teknolojilerini lisans almadan kullandığını iddia ediyor. Dava, Teksas Batı Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açıldı.

    3D V-Cache mimarisini etkileyebilir

    Adeia, yaptığı açıklamada AMD'nin 2022'den bu yana 3D V-Cache işlemcilerinde hibrit bağlama (hybrid bonding) yönteminden yararlandığını ve bu teknolojinin Ryzen X3D serisine oyun performansında önemli avantajlar sağladığını belirtti. Ancak şirket, bu süreçte AMD ile lisans anlaşması yapılamadığını, uzun süren görüşmelere rağmen sonuç alınamadığını söylüyor.

    Dava dosyasına göre ihlal edilen 10 patent bulunuyor. Bunların 7’si hibrit bağlama teknolojileriyle, 3’ü ise gelişmiş yarı iletken üretim süreçleriyle ilişkili. Adeia, bu patentlerin AMD'nin çip tasarım sürecinde doğrudan rol oynadığını ve şirketin pazar liderliği konumuna ulaşmasında pay sahibi olduğunu savunuyor.

    AMD’nin ürünleri TSMC tarafından üretiliyor olsa da, dava yalnızca AMD’ye yöneltildi. Çünkü Adeia, TSMC'nin yalnızca bir üretici, AMD'nin ise bu teknolojilerin tasarımcısı ve doğrudan faydalanıcısı olduğunu belirtiyor. Bu da davanın yönünü tasarım aşamasına kaydırıyor. Şirketten yapılan açıklamada, dava açılmasına rağmen "yeni bir lisans anlaşması ihtimaline açık olunduğu" ancak gerekirse mahkeme sürecinin sonuna kadar gidileceği vurgulandı.

    Olası bir lisans ücreti veya tazminat, AMD'nin 3D yığınlı işlemcilerdeki üretim maliyetini artırabilir. AMD cephesinden ise henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Ancak özellikle Zen 6 ve sonrası mimarilerde teknolojinin daha geniş ölçekte kullanılacağı düşünüldüğünde, bu dava AMD'nin uzun vadeli yol haritasında önemli bir baskı yaratabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    OneCandy 41 dakika önce

    bekliyoruz

    A
    akinbalci 44 dakika önce

    teşekkürler

    Profil resmi
    o.madanoglu 44 dakika önce

    Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?

    M
    museraba 46 dakika önce

    alalım bir kod bizde

    P
    phyask0 46 dakika önce

    kod

    D
    dahaiyisi_ 49 dakika önce

    haydaaa

    M
    myildizofficial 7 saat önce

    kod

    Profil resmi
    rcknrll 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 1 gün önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 2 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 2 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 3 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 3 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motosiklet carplay tavsiye tata vista alınır mı kasko yaptırmak mantıklı mı türk telekom sınırsız youtube internet yiyor galip paşa şiirleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme Note 60
    realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum