Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı

OnePlus 5T ofisimizde ve %80'e varan ekran kasa oranı, yeni kamerasıyla değişen telefonu kutusundan çıkartıyor, ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Tepe modellerde yarış kızışıyor

OnePlus 5T'nin ilk izlenimde beğendiğimiz yanları;

1. Kutudan kılıf ve telefona monte ekran koruyucu çıkıyor

2. Malzeme kalitesi ve ekran son derece etkileyici

3. Yüz tanıma teknolojisi çok iyi çalışıyor

4. Hem ön hem de arka kamera ilk izlenim olarak çok iyi

Telefonu kutusu ile ofisimize getiren OnePlus grubuna da teşekkür ederiz.

OnePlus 5 modeli için yaptığımız ön incelemeye buradan ulaşabilirsiniz