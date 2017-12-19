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Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı

1 yıl
10,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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OnePlus 5T ofisimizde ve %80'e varan ekran kasa oranı, yeni kamerasıyla değişen telefonu kutusundan çıkartıyor, ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Tepe modellerde yarış kızışıyor
OnePlus 5T'nin ilk izlenimde beğendiğimiz yanları;
1. Kutudan kılıf ve telefona monte ekran koruyucu çıkıyor
2. Malzeme kalitesi ve ekran son derece etkileyici
3. Yüz tanıma teknolojisi çok iyi çalışıyor
4. Hem ön hem de arka kamera ilk izlenim olarak çok iyi
Telefonu kutusu ile ofisimize getiren OnePlus grubuna da teşekkür ederiz.
OnePlus 5 modeli için yaptığımız ön incelemeye buradan ulaşabilirsiniz 

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___Lawyer___ 1 yıl en beğenilen
Arkadaşlar One Plus telefonları almayın. Kullanıcıların verilerini izinsiz kullanan servis eden bir firmanın incelemelerinde neden bu konuya değinilmez anlamıyorum. Kullanıcılara bu kadar herşeyi toz pembe göstermek nasıl bu kadar etik algılanıyor anlamakta zorluk çekiyorum.
Diğer firmalarda kullanıyor diyen arkadaşlar olacak. Bakınız bu tamamen tüm verilerinizi servis etme olayı ve bu bildiğiniz türden bir durum değil. Kaldı ki kuruluş bunu yalanlamadı. O yüzden fiyat performans telefonu isteyenler Xiaomi’ye yönelmelerinde fayda var.
Saygılar..
Arkadaşlar One Plus telefonları almayın. Kullanıcıların verilerini izinsiz kullanan servis eden bir firmanın incelemelerinde neden bu konuya değinilmez anlamıy...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tanreall 1 yıl
Kusura bakmayın da şu ana kadar 3 büyük veri toplama skandalı ortaya çıkmış bir firmadan hiçbir şey satın alınmaz. İstediği kadar uygun fiyatlı olsun, güvenlik bu kadar önemsiz bir konu mu? Üstelik verileri anonim olarak da toplamıyor, basbayağı isminize kadar kişisel bilgilerinizin ve yaptığınız işlemlerin kaydını tutuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Daha önce satın almış kişilere de tavsiyem bankacılık işlemlerini kesinlikle OnePlus üzerinden yapmayın.

"Ama diğer markalar da şunu yapıyor" gibi savunma mekanizmaları kurmayın, bu çok farklı bir konu. Özellikle şu kısmı önemseyin, verileri anonim olarak toplamıyor.

OnePlus'ın yaptığı neden yanlış, Levent Pekcan ve Murat Gamsız da anlatıyor.

(3:38 - 5:56)


Kusura bakmayın da şu ana kadar 3 büyük veri toplama skandalı ortaya çıkmış bir firmadan hiçbir şey satın alınmaz. İstediği kadar uygun fiyatlı olsun, güvenlik...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Adoring 1 yıl
18:9 telefon televizyon kumandası gibi oluyor bana hitap etmiyor ancak onun harici telefon 10 numara
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LacWer 1 yıl
Oneplus verileri alıyorda diğerleri çok mu masum. Bütün firmalar yedekliyor ve kendi hükümetlerine bu bilgileri veriyor. Apple, Samsung, Google Serisi bunlar her zaman yapıyor bunları. Sadece oneplus duyuldu diye herkes yaygara koparıyor.Daha geçen aya kadar İphone kamera uygulamalriarı sizi kameranızdan izleyebiliyordu. Madem çok güvenlik takıntınız var akllı telefon kullanmayın bence
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dexterr 1 yıl
Çine bir arkdaş gidiyor. En uygun nerden aldırabilrim çinden
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SaMoVe 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 1 yıl
Redmi note 4 kullanıyorum Çinlilerin gerçekten süper telefon yapıyor. Benim telefonda parmak izi okuyucu mevcut ve iPhone 6 kullanmış biri olarak söylüyorum parmak izi okuyucusu iphone 6 nınkinden çok daha iyi. İPhone dan bir tek kamerada geri kalır o kadar eksik 900 TL lik telde olsun bi zahmet.
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bytradm 1 yıl
benim bildiğim kernel seviyesinde backdoor olmayan os yok.
linux severim o dahil. cpu dada benzer bi durum var.
tam güvenli bişi bilen varsa söylesin.
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buraoca2 1 yıl
Mesut Bey Oneplus 5'de Amoled ekrandı; neden 5T'de Amoled kullanıldı diye üzerine basarak söylüyorsunuz anlamıyorum. Ayrıca Oneplus 5'e göre fark olarak da yine Amoled'e geçiş yapıldı diye üzerine basa basa söylüyorsunuz; sonrasında da ne konuda nede yorumunuzda hata yaptığınızı belirtmiyorsunuz.
Sizin gibi deneyimli ve öncesinde Oneplus 5'i tavsiye eden bir editörün Oneplus 5'de Amoled ekran kullanıldığını unutması üzücü.
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AytacFx 1 yıl
Ciktigi gunden beri bu telefonu kendi forumlarda dahil olmak uzere takip ediyorum ve ögrenci kampanyamin son gunlerindeyim ki alip almamayi dusunuyorum.
Su durumlara lutfen dikkat edin derim Mesut bey,
- Pil performansi 5 den biraz daha zayif ama cok az bir fark var.
- Kamera kalitesi cok zayif, donanim iyi. Google camera yi portlayinca cok daha iyi sonuclar aliniyor. HDR yi kapatinca bir nebze duzeliyor. Sikayet genellikle 'paint' olarak geciyor, sulu boya efecti.
- OIS olmadigi icin ISO ya cok yukleniyor sensorler.
- On kamera genellikle fokuslamamis fotograflar cikartiyor.
- Gordugunuz guncelleme kamera yi iyilestirmesi lazim fakat hala zayif derecede.
- Kulaklik ses cikisinin kalitesiz olduguna dair de bir cok konu acilmisti oneplus forumlarina.
- Android Project Treble desteklemiyecek, resmi olarak aciklandi.
- Netflix, Amazon gibi yerlerden HD olarak stream edemiyor bu cihaz, cunku L1 yerine L3 guvenligi desteklediginden dolayi..
Yani bir cok handikapi var telefonun.. Bunlari lutfen göz onunde bulundurun :)
Ben malesef detayli incelemeyi bekliyemiyecegim, bu ayin 22 sinden once karar vermem sart :)
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grafman09 1 yıl
Büyük ekran sevenler için güzel, ama artık 5 inç altında güçlü telefon göremiyoruz. İphone, Sony compact modeli dışında. İnsanlar tercih etmiyor mu küçük telefonları? Eşim'e baktık 5 inç altında seçenekler var, kameraları kötü, fiyatları yüksek. 1500 tl yi geçmeyen iyi cihaz üretebilirler herhalde.
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shockwave error 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


nereye bakıyor acaba
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tifosi41 1 yıl
paralele ne zaman ve ne fiyattan gelir acaba?
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