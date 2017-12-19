Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı

Genel Yayın Yönetmeni
OnePlus 5T ofisimizde ve %80'e varan ekran kasa oranı, yeni kamerasıyla değişen telefonu kutusundan çıkartıyor, ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Tepe modellerde yarış kızışıyor
OnePlus 5T'nin ilk izlenimde beğendiğimiz yanları;
1. Kutudan kılıf ve telefona monte ekran koruyucu çıkıyor
2. Malzeme kalitesi ve ekran son derece etkileyici
3. Yüz tanıma teknolojisi çok iyi çalışıyor
4. Hem ön hem de arka kamera ilk izlenim olarak çok iyi
Telefonu kutusu ile ofisimize getiren OnePlus grubuna da teşekkür ederiz.
OnePlus 5 modeli için yaptığımız ön incelemeye buradan ulaşabilirsiniz
Paylaş Tweetle
Diğer firmalarda kullanıyor diyen arkadaşlar olacak. Bakınız bu tamamen tüm verilerinizi servis etme olayı ve bu bildiğiniz türden bir durum değil. Kaldı ki kuruluş bunu yalanlamadı. O yüzden fiyat performans telefonu isteyenler Xiaomi’ye yönelmelerinde fayda var.
Saygılar..
"Ama diğer markalar da şunu yapıyor" gibi savunma mekanizmaları kurmayın, bu çok farklı bir konu. Özellikle şu kısmı önemseyin, verileri anonim olarak toplamıyor.
OnePlus'ın yaptığı neden yanlış, Levent Pekcan ve Murat Gamsız da anlatıyor.
(3:38 - 5:56)