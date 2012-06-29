Buffalo CloudStation Pro Duo NAS video inceleme

Depolama çözümleri alanında uzman bir üretici olan Japon Buffalo'nun küçük - orta ölçekli ofisler ve ev için geliştirdiği CloudStation Pro Duo test masamızda. 2TB depolama alanı ile gelen ağ depolama çözümü bulut desteğiyle de her yerde dosyalara ulaşım imkanı sağlıyor.
4gb ram 50tl ( ekstra ram Cache için)
Kaba kasa 50tl
2TB HDD 300TL civarı.
Bilimum yazılım ve ayarlamalar.
Bundan ciddi olarak nasıl üstünlükleri var ?
Yinede zaman ayırıp emek verdiğiniz için teşekkürler, sonuçta her malın bir alıcısı vardır.
Fakat videolarınızda chroma key ne kadar kötü yapılıyor, anlamak güç.