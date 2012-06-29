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Buffalo CloudStation Pro Duo NAS video inceleme

6 yıl
19,2b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Depolama çözümleri alanında uzman bir üretici olan Japon Buffalo'nun küçük - orta ölçekli ofisler ve ev için geliştirdiği CloudStation Pro Duo test masamızda. 2TB depolama alanı ile gelen ağ depolama çözümü bulut desteğiyle de her yerde dosyalara ulaşım imkanı sağlıyor.
 
 

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MrPerFormance 6 yıl
Ya video da sorun var yada sisteminiz paralel bağlantıları desteklemiyor. Video görünmüyor.
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dasantro 6 yıl
küçük ama marifetli :D
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Rubisco 6 yıl
Atom d2500 130tl
4gb ram 50tl ( ekstra ram Cache için)
Kaba kasa 50tl
2TB HDD 300TL civarı.

Bilimum yazılım ve ayarlamalar.

Bundan ciddi olarak nasıl üstünlükleri var ?

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Kumandan 6 yıl
hiçbir esprisi olmayan bir nas cihazı bence, zaten bütün nas cihazlarında ftp veya web sunucu özelliği var ve ayrıca 445 portunu açtığınızda cihazınıza dosya paylaşımı gibi de erişebilirsiniz. Synology gibi üst seviye cihazların incelemesi daha güzel olabilir.
Yinede zaman ayırıp emek verdiğiniz için teşekkürler, sonuçta her malın bir alıcısı vardır.
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yakup_b 6 yıl
Video için teşekkürler.
Fakat videolarınızda chroma key ne kadar kötü yapılıyor, anlamak güç.
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telessbci 6 yıl
Fiyatı Uygun Mu Acaba.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 6 yıl
Havada bulut Türkiye'de bulut paylaşımı unut...
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e1ektronick 6 yıl
cok kisa olmus. daha fazla teknik detay temennisi ile...
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ssbrutality 6 yıl
Mükemmel,Ev Kullanımı İçin İdeal.Fiyatı Uygun Mu Acaba.
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oltanoltan 6 yıl
Güzel inceleme güzel cihaz.
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-mehmet- 6 yıl
aslında torrent için düşünülebilir malum 1 haftada hız 8megabit ten 1 megabit e düşüyor
(akk)
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createemir 6 yıl
Böyle şeylerin incelemesini özlemiştim
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