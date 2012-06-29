Buffalo CloudStation Pro Duo NAS video inceleme

Depolama çözümleri alanında uzman bir üretici olan Japon Buffalo'nun küçük - orta ölçekli ofisler ve ev için geliştirdiği CloudStation Pro Duo test masamızda. 2TB depolama alanı ile gelen ağ depolama çözümü bulut desteğiyle de her yerde dosyalara ulaşım imkanı sağlıyor.

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