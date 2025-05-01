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    TCL'nin 85 inçlik dev ekranlı QLED televizyonu uygun fiyatla satışta

    TCL, büyük ekran televizyon isteyenler için fiyat-performans dengesi güçlü bir model piyasaya sürdü. 85 inçlik dev ekranıyla gelen 85Q5K, QLED teknolojisini ve 4K çözünürlüğü bir araya getiriyor.

    TCL'nin 85 inçlik QLED televizyonu uygun fiyatla satışta Tam Boyutta Gör

    TCL, uygun fiyatlı büyük ekran TV arayanlara hitap eden yeni modeli 85Q5K’yı tanıttı. 85 inçlik bu dev ekran, ABD'de 749,99 dolarlık fiyatla satışa çıktı. QLED panelle gelen cihaz, 4K çözünürlük ve HDR Pro+ desteği sunarken Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi formatları da destekliyor. Görüntü kalitesi, TCL'nin sahneye göre ayarlama yapan AIPQ işlemcisi sayesinde optimize ediliyor.

    Yeni modelin dikkat çeken bir diğer farkı ise arayüz değişikliği. Önceki seride kullanılan Fire TV arayüzü yerini Google TV’ye bırakmış. Bu da Netflix’ten YouTube’a kadar geniş bir içerik yelpazesine erişim imkânı sağlıyor. Google Asistan, Alexa, AirPlay 2 ve Chromecast desteğiyle farklı cihazlarla kolayca bağlantı kurulabiliyor.

    Televizyon, oyun deneyimini de unutmamış. MEMC destekli Motion Rate 240 özelliği, hızlı sahnelerde bulanıklığı azaltırken otomatik düşük gecikme modu sayesinde tepki süresi de kısalıyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos ve DTS Virtual:X destekli entegre hoparlörler yer alıyor.

    Tasarım anlamında TCL, neredeyse çerçevesiz metal gövde ve ayarlanabilir standla hem şık hem de işlevsel bir yapı sunuyor. Üç HDMI girişi (bir tanesi eARC destekli), USB bağlantıları, kulaklık çıkışı, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 5 gibi detaylarla bağlantı seçenekleri de oldukça geniş tutulmuş.

    Kısacası TCL 85Q5K, büyük ekran, kaliteli görüntü ve zengin bağlantı seçeneklerini uygun fiyatla sunarak dikkat çekmeyi başarıyor.

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