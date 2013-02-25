Buffalo'dan yüksek performanslı harici sabit disk: HD-GDU3

Veri depolama çözümleri üreticisi Buffalo, performans konusunda iddialı olan HD-GDU3 serisi harici sabit disklerini duyurdu.

202 mm x 126 mm x 45 mm ölçülerinde ve yaklaşık 1 kg ağırlığında tasarıma sahip HD-GDU3'te, ihtiyaca göre 1 TB, 2 TB ve 3 TB olmak üzere üç ayrı kapasite seçeneği sunuluyor. Çalışma sırasında maksimum 18 watt enerji harcayan ve belli bir süre çalışmadığında uyku moduna geçerek enerji tasarrufu yapan taşınabilir sabit disk, USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veriyor.



HD-GDU3 serisinin ön plana çıkan özelliği ise 1 GB kapasiteli DRAM ön belleği. 1 GB'lık DRAM ön bellek sayesinde taşınabilir sabit diskin, pazardaki emsallerine kıyasla 2.3 kata kadar daha yüksek veri transfer hızlarına ulaşabildiği bildiriliyor. Veri transfer hızı saniyede 408.1 MB'a kadar çıkabilen taşınabilir sabit diskin, 1000 tane fotoğrafı kopyalama işlemi yaklaşık 3.5 saniyelik süre zarfında gerçekleşiyor.

Buffalo, 1 TB'lık modeli 166$'dan, 2 TB'lık modeli 200$'dan, 3 TB'lık modeli 268$'dan fiyatlandırmış.

http://buffalo.jp/product/news/2013/02/14_02/