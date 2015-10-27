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Bukalemunları bilgisayar oyunu ile test eden araştırmacılar önemli bulgulara rastladı

Bukalemunların iki gözünü de birbirinden bağımsız şekilde hareket ettirebildiğini biliyorsunuzdur. Peki bu bağımsız hareketlerin aslında birbirinden haberi olduğunu söylesek?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bukalemunları bilgisayar oyunu ile test eden araştırmacılar önemli bulgulara rastladı
 
Bukalemunları bir çoğumuz bulunduğu ortamın rengini almasıyla tanıyoruz, ancak bu garip canlıların gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirmek gibi önemli bir özelliği daha var. Bu konuyu masaya yatıran İsrailli araştırmacılar ise bukalemunların göz takiplerini inceleyerek bağımsız hareketlere bir anlam kazandırmış.

Araştırmacılar bukalemunun göz takibini analiz edebilmek için ufak bir bilgisayar oyunu kullandılar. Bilgisayar oyununda iki farklı hedef ayrı noktalara doğru uzaklaşırken canlının da her bir gözüyle iki hedefi farklı şekilde takip edebildiği gözleniyor. Belirli bir süre geçtikten sonra ise bukalemun daha kolay olduğunu düşündüğü hedefe kısa bir süreliğine odaklanıp hemen ardından saldırısını gerçekleştiriyor. Bilim insanları her iki gözün de farklı rolleri olduğunu ve birbirlerinin gördüğü görüntülerden haberdar olduğunu belirtiyor.
Bu araştırma ise yalnızca bukalemun anatomisini anlamak için değil robot teknolojilerinin geliştirilmesi için de önemli. Özellikle askeri alanda hedef seçimi için benzer teknolojilerin geliştirilebileceği belirtiliyor. Bu sayede savaş uçakları birden fazla hedefi aynı anda takip edebilecek ancak en kolay hedefi seçip saldırı yapabilecek. 
Bilim, çoğu zaman olduğu gibi doğadan ilham alarak esintiler taşımaya devam ediyor, ancak gönül isterdi ki bu esintiler savaş araçları için değil de daha faydalı şeyler için kullanılsın. Yine de araştırmaların bir çok iyi niyetli araştırmacıya da ilham olacağını ümit ediyoruz.

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cntrl 4 yıl
bu bilimide anlamıyorum çift çekirdekli işlemcilerde yoksa çift sarılı yumurtalardanmı akla geldi
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cübbeli mehmet 4 yıl
Hersey iyi guzelde bukelemunlar bulunduklari yerin rengini almazlar birburleriyle iletisim kurmak icin renk degistiriler.Ayni insanlarin agizla konusmasi gibi veya kedilerin kuyruk hareketleriyle iletisim kurmasi gibi.
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Anomalist 4 yıl
Ben bunu bilmiyordum.

İkisinide takip edebiliyor demek ikisi üzerinde de analitik işlem yapabiliyor demek.
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Spiderhip 4 yıl
Çok iyi bir araştırma. Gerçi hedef seçme işlemini biz de bu şekilde yapalım demek için, bukalemun'un öyle yaptığını anlamaya gerek yoktu. Yani bunu zaten düşünebilirlerdi. Ama bukalemunun iki gözü de algıladığını öğrenmek açısından iyi araştırma. Son olarak konu israil olunca önce savaş araçlarını düşünmeleri ne yazık ki çok olağan.
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Beckonn 4 yıl
smart1978
youtube.com/... 4. dk ya gelin sonrasini izleyin . Insan gozu de bir sekilde bir bag filan var kaslarinda filan onu keserlerse insan gozu de bukalemun gibi oynatabilir gorebilir :D

insan gözünde bag filan yok bi kası kesince şaşı olursun beynin döner görme yetin azalır neye uğradığını şaşırırsın ,umarım sadece şaka yapmışsındır
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smart1978 4 yıl

youtube.com/...


4. dk ya gelin sonrasini izleyin .


Insan gozu de bir sekilde bir bag filan var kaslarinda filan onu keserlerse insan gozu de bukalemun gibi oynatabilir gorebilir :D
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