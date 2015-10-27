Bukalemunları bilgisayar oyunu ile test eden araştırmacılar önemli bulgulara rastladı

Bukalemunları bir çoğumuz bulunduğu ortamın rengini almasıyla tanıyoruz, ancak bu garip canlıların gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirmek gibi önemli bir özelliği daha var. Bu konuyu masaya yatıran İsrailli araştırmacılar ise bukalemunların göz takiplerini inceleyerek bağımsız hareketlere bir anlam kazandırmış.

Araştırmacılar bukalemunun göz takibini analiz edebilmek için ufak bir bilgisayar oyunu kullandılar. Bilgisayar oyununda iki farklı hedef ayrı noktalara doğru uzaklaşırken canlının da her bir gözüyle iki hedefi farklı şekilde takip edebildiği gözleniyor. Belirli bir süre geçtikten sonra ise bukalemun daha kolay olduğunu düşündüğü hedefe kısa bir süreliğine odaklanıp hemen ardından saldırısını gerçekleştiriyor. Bilim insanları her iki gözün de farklı rolleri olduğunu ve birbirlerinin gördüğü görüntülerden haberdar olduğunu belirtiyor.

Bu araştırma ise yalnızca bukalemun anatomisini anlamak için değil robot teknolojilerinin geliştirilmesi için de önemli. Özellikle askeri alanda hedef seçimi için benzer teknolojilerin geliştirilebileceği belirtiliyor. Bu sayede savaş uçakları birden fazla hedefi aynı anda takip edebilecek ancak en kolay hedefi seçip saldırı yapabilecek.

Bilim, çoğu zaman olduğu gibi doğadan ilham alarak esintiler taşımaya devam ediyor, ancak gönül isterdi ki bu esintiler savaş araçları için değil de daha faydalı şeyler için kullanılsın. Yine de araştırmaların bir çok iyi niyetli araştırmacıya da ilham olacağını ümit ediyoruz.