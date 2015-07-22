Büyük deha Stephen Hawking'ten uzaylı arayışına destek

Dünya dışında canlı bir organizma bulma yolunda yıllardır devam eden arayış bugüne kadar sonuçsuz kalmış olsa da, bu durum bilim adamlarını ve girişimcileri dünya dışında hayat bulma isteklerinden vazgeçirmiş değil. Dünya dışında hayat bulmak için başlatılan projelere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi ve Rus girişimci Yuri Milner tarafından kurulan Breakthrough Listen girişimi 100 milyon dolarlık dev bir projeyi başlattı.



Kendi telsizlerini ve uydularını icat edebilecek kadar gelişmiş olan bir uygarlık bulmak için uğraşacak olan Breakthrough Listen girişimi, Dünya'ya yakın yıldızlarda ve galaksilerde radyo sinyalleri arayacak. Dünyadaki en büyük radyo teleskoplarına sahip olan Green Bank Gözlem Evi ve Parkes Gözlem Evi'ni kullanacak olan Breakthrough Listen, dünyaya en yakın bir milyon yıldızı ve 100 galaksiyi dinlemeyi amaçlıyor.



Uzaylılarla ilgili daha önceki konuşmalarında insanların evrendeki diğer canlılarlarla iletişime geçmesinin tehlikeli olabileceğine dikkat çeken ünlü evrenbilimci Stephen Hawking, Breakthrough Listen'ın en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Hawking, Dünya dışında hayat aramanın ve herkesin merak ettiği bu soruya bir cevap bulmanın vaktinin geldiğini söyledi. İnsanoğlunun keşfetmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Hawking, karanlıkta yalnız olup olmadığımızı bilmenin bizim için önemli olduğunu belirtti.



Dinleme yönetiminin uzaya mesaj gönderme yönteminden daha güvenli olduğuna da değinen ünlü evrenbilimci, gönderdiğimiz mesajları alan uygarlıklardan birinin bizden milyarlarca yıl ötede olabileceğini ve böylesi bir durumda bizden çok daha güçlü bir uygarlıkla karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti.



http://www.theguardian.com/science/2015/jul/20/breakthrough-listen-massive-radio-wave-project-scan-far-regions-for-alien-life