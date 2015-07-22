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Büyük deha Stephen Hawking'ten uzaylı arayışına destek

Ünlü evrenbilimci Stephen Hawking'in de desteğini alan Breakthrough Listen girişimi, Dünya dışında hayat olup olmadığını öğrenmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Büyük deha Stephen Hawking'ten uzaylı arayışına destek
  Dünya dışında canlı bir organizma bulma yolunda yıllardır devam eden arayış bugüne kadar sonuçsuz kalmış olsa da, bu durum bilim adamlarını ve girişimcileri dünya dışında hayat bulma isteklerinden vazgeçirmiş değil. Dünya dışında hayat bulmak için başlatılan projelere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi ve Rus girişimci Yuri Milner tarafından kurulan Breakthrough Listen girişimi 100 milyon dolarlık dev bir projeyi başlattı.
 Kendi telsizlerini ve uydularını icat edebilecek kadar gelişmiş olan bir uygarlık bulmak için uğraşacak olan Breakthrough Listen girişimi, Dünya'ya yakın yıldızlarda ve galaksilerde radyo sinyalleri arayacak. Dünyadaki en büyük radyo teleskoplarına sahip olan Green Bank Gözlem Evi ve Parkes Gözlem Evi'ni kullanacak olan Breakthrough Listen, dünyaya en yakın bir milyon yıldızı ve 100 galaksiyi dinlemeyi amaçlıyor.
Uzaylılarla ilgili daha önceki konuşmalarında insanların evrendeki diğer canlılarlarla iletişime geçmesinin tehlikeli olabileceğine dikkat çeken ünlü evrenbilimci Stephen Hawking, Breakthrough Listen'ın en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Hawking, Dünya dışında hayat aramanın ve herkesin merak ettiği bu soruya bir cevap bulmanın vaktinin geldiğini söyledi. İnsanoğlunun keşfetmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Hawking, karanlıkta yalnız olup olmadığımızı bilmenin bizim için önemli olduğunu belirtti.
Dinleme yönetiminin uzaya mesaj gönderme yönteminden daha güvenli olduğuna da değinen ünlü evrenbilimci, gönderdiğimiz mesajları alan uygarlıklardan birinin bizden milyarlarca yıl ötede olabileceğini ve böylesi bir durumda bizden çok daha güçlü bir uygarlıkla karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti.

http://www.theguardian.com/science/2015/jul/20/breakthrough-listen-massive-radio-wave-project-scan-far-regions-for-alien-life Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Bugüne kadar genellikle güneş sistemi içerisinde arandı. Milyarca galaksi içinde katrilyonlarca sistem ve gezegen varken, birinin içerisinde elbet zeki yaşam olabileceğini düşünüyorum.
Ama günümüz teknolojisiyle bu gezegenleri incelemek imkansız malesef. En azından yakın olanlar dinlenecek bakalım.
Bugüne kadar genellikle güneş sistemi içerisinde arandı. Milyarca galaksi içinde katrilyonlarca sistem ve gezegen varken, birinin içerisinde elbet zeki yaşam o...
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V4LKyR 4 yıl
isyankar_emre
Stephen Hawkingin kozmolojik alanına olan ilgisi, bilgisi, merakı ve çalışmalarına gerçekten hayranım.. Özellikle evrende tek olmadığımız konusunda verdiği modeller aydınlatıcı.. Zaman ve varoluş çalışmaları, bunu matematiksel denkleme vurması takdire şayan.. Hala inançlarının değerlerini yitirmemesi ayrı bir güzel. Nasıl geçmişin Eınsteinları, Edisonları, Teslaları günümüzde en iyi bilim adamları idollerimizse; aslında bunların arasına kendimizi şanslı hissederek günümüzde yaşayan Stephen Hawking gibi bir bilim sevdalısı, yaşamı ilham kaynağı olabilecek olan bir kişiyi altın tepside sokmalıyız.

Nereye sokmalıyız?
isyankar_emreStephen Hawkingin kozmolojik alanına olan ilgisi, bilgisi, merakı ve çalışmalarına gerçekten hayranım.. Özellikle evrende tek olma...
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c36ab7c4 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dayıcım sen bi defa Yaratıcının varlığını kabul et sonra gel uzaylı avına çık. bu adamın filmlerini kitaplarını ve hatta bir çok konuşmasını dinledim. herşey de haklı ama sonuna geliyor batırıyor. yok efendim yaratmak için zaman yokmuş. çünkü zamanın kendisi yokmuş. sapkınsın jooo

Kimse hiç bir şeyi kabul etmek zorunda değil. Siz yaratıcının varlığına inanıyor olabilirsiniz ama herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Sizinle aynı fikirde olmayanlarada sapkın diyemezsiniz.
DH Misafiridayıcım sen bi defa Yaratıcının varlığını kabul et sonra gel uzaylı avına çık. bu adamın filmlerini kitaplarını ve hatta bir ...
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Efsue 4 yıl
M teorisine göre evren 11 boyutludur, ve 11.boyut sicimlerin membran şeklinde uzamalarına izin veriyor hâtta yeterli enerji sağlandığında bu ufacık sicimler evren kadar uzayabiliyor. m teorisine göre 10 boyutlu evrenler aslında sadece 11. Boyutta süzülen membranlardan ibarettir. Bu ana evrenlerin arasındaki membranların birbiriyle çarpışması haliyle mümkün olabilir . ancak bu evrenler arasındaki geçişle farklı canlılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum ,iman sahibi biri olarak inandığım Kur'an-ı Kerim'de bu boyuttaki canlılara dair ipuçları vardır, onların zaman kavramından tutunda yaratılışlarına bile değinilmiştir.
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selmand 4 yıl
Allah a inanmayıp uzaylılara inanmak yada uzaylılar tarafından yaratıldığına inanmak ve buna büyük deha denmesi işte bu bemim için izafiyet teorisidir.
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Nevfel 4 yıl
Kainatta nokta kadar küçük bile olmayan dünyamızda Allah 400 bin çeşit mahlukat yaratmışken herhalde koskaca kainatı boş bırakmayacaktır. Kainattaki gezegenlere uygun o ortamlarda yaşayabilecek türde canlılar illa ki var. Ama bunları biz mevcut teknolojimizle şuan da keşfedemiyoruz. Gözümüzle göremediğimiz bir sürü farklı mahlukatın dünyamızda yaşaması gibi bir durum bu.
İnsanoğlu kendi başına kıyameti koparma sevdasından vazgeçerse belki birgün uzaylı diye tabir ettiği Allah'ın yaratmış olduğu başka mahlukatları da kainatta keşfedebilir. Ama gidişata bakılırsa dünyanın fazla ömrü yok maalesef.
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Batuist 4 yıl
bizden milyarlarca yıl ötedeyse zaten o mesaj onlara milyarlarca yıl sonra gidecek demektir. onlarında cevap vermesi milyarlarca yıl sürerse gerisini siz düşünün.. ne dünya kalır o zaman nede onlar..
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tobepeople 4 yıl
sadece güneşe bile 1000 tane dünya boyutunda gezegen sığabiliyor ve bu yıldızlarladan sadece biri yıldız dememin sebebi uzayda güneşi yıldız olarak görüyorsunuz bu diğer gezegenler içinde aynı teleskoplarla sadece bu samanyolunda en az 100 milyar yıldız olduğu kesin bir şekilde bilinmekle beraber sayısı sadece en düşük tahmindir aslında 1 trilyon civarı olduğu düşünülmektedir ve dahası bu sadece tek bir samanyolundaki olası sayılardır en düşük ihtimalle 100 milyar x 100 milyar yada düşünüldüğü itibari ile 1 trilyon x 1 trilyon kadar gezegenden birinde bu kadar fazla çeşit canlı var ise ve biz bu dünyanın tek hakimiyiz bu canlılar içinden ki dnamız maymun dnası ile yüzde 99 eşleşiyor beyin yapılarımız hariç onlar 150 gram beyinlere sahipken şempanzeler biz 1.850 gram beyine sahibiz yani insan vücudunun yüzde 2 si beyinden oluşur ve enerjimizin sadece yüzde 20 sini beynimiz kullanabilir bu da demek oluyor ki hala gelişiyoruz yani yüzde 100 e ulaşmak için kim bilir kaç milyon yada milyar yıl geçecek ayrıca gelişi engelleyen yerçekimi hava yada besin ihtiyacımız olabilir bence şempanzelere pişmiş et yedirmek bile zekalarının artmasını sağlayabilir biz keşfetmeyi öğrendikçe geliştik ateşi bulduktan sonra gelişmeye başladık onlar daha onu bulacak zekaya bile sahip değiller şimdilik ancak bu demek değil ki uzayda daha zeki canlı yoktur sadece bilinememektedir yani şuan çeşitli mesajlar yollayarak yerimizi belli edebiliriz ancak daha potansiyelimizin 1/5 ini kullanıyoruz şu zekamızla uzaydaki canlılar için maymun durumunda olabiliriz belki de bu yüzden ilgilerini çekmiyoruz belki fark ettiler umursamıyorlar yada ne yapacağımızı merak edip bizi uzaktan inceliyorlar bunları bilemeyiz belki biz de kendimizi kandırıyoruz dünyanın hakimi olarak görüyoruz kendimizi yani bir tarantula 2 yıl susuz yaşayabiliyor kendini ona adapte edebilme yeteneğine sahipler yani diğer gezegenlerde böyle canlılar olması çok yüksek sonuçta biz bile dolly gibi sadece dna larını kodlayarak koyun yapabiliyoruz hatta bozulmamış mamut buldular yakın zamanda eminim ondan dnasını kodlayarak şuan bile yenilerini yapabilirler dinazorların henüz o kadar iyi korunmuş dnası bulunmuyor yada henüz doğrulanmadı belki besin ihtiyacımız yetersiz bu nedenle yavaş gelişiyoruz yani trilyon larca seçenek var bir gün bize de savaş açacak canlılarla karşılacağız sadece filmlerde değil sadece gezegenin kaynakları için bize dünya yetmeyecek insanlar gelişirken dünyayı da kirlettiler ve düzelteceklerine yeni gezegen arıyorlar bir gün bu gezegeni terk etmek zorunda kalacağız o zamaan daha iyi anlayacağız kaynakları ve kullanımını kirletmemeyi temiz tutmayı şuan hayvanlardan çok çok daha zeki olsak da onlar kadar iyi doğal kaynakları kullanamıyoruz sadece tüketiyoruz ve kirletiyoruz koskoca gezegeni bile tüketeceğiz tüketmesek de herhangi bir gök taşı çarpmasında gezegenden ayrılmak zorunda kalacağız evrende bizim gibi diğer canlılar var ise savaşlar olacaktır ki trilyonlarca gezegen olsa bile bizi tehdit kabul edeceklerdir eğer bizi gözlemliyorlar ise bir gezegeni yok eden canlı diğerine de aynısını yapacaktır
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V4LKyR 4 yıl tobepeople
tobepeople

sadece güneşe bile 1000 tane dünya boyutunda gezegen sığabiliyor ve bu yıldızlarladan sadece biri yıldız dememin sebebi uzayda güneşi yıldız olarak görüyorsunuz bu diğer gezegenler içinde aynı teleskoplarla sadece bu samanyolunda en az 100 milyar yıldız olduğu kesin bir şekilde bilinmekle beraber sayısı sadece en düşük tahmindir aslında 1 trilyon civarı olduğu düşünülmektedir ve dahası bu sadece tek bir samanyolundaki olası sayılardır en düşük ihtimalle 100 milyar x 100 milyar yada düşünüldüğü itibari ile 1 trilyon x 1 trilyon kadar gezegenden birinde bu kadar fazla çeşit canlı var ise ve biz bu dünyanın tek hakimiyiz bu canlılar içinden ki dnamız maymun dnası ile yüzde 99 eşleşiyor beyin yapılarımız hariç onlar 150 gram beyinlere sahipken şempanzeler biz 1.850 gram beyine sahibiz yani insan vücudunun yüzde 2 si beyinden oluşur ve enerjimizin sadece yüzde 20 sini beynimiz kullanabilir bu da demek oluyor ki hala gelişiyoruz yani yüzde 100 e ulaşmak için kim bilir kaç milyon yada milyar yıl geçecek ayrıca gelişi engelleyen yerçekimi hava yada besin ihtiyacımız olabilir bence şempanzelere pişmiş et yedirmek bile zekalarının artmasını sağlayabilir biz keşfetmeyi öğrendikçe geliştik ateşi bulduktan sonra gelişmeye başladık onlar daha onu bulacak zekaya bile sahip değiller şimdilik ancak bu demek değil ki uzayda daha zeki canlı yoktur sadece bilinememektedir yani şuan çeşitli mesajlar yollayarak yerimizi belli edebiliriz ancak daha potansiyelimizin 1/5 ini kullanıyoruz şu zekamızla uzaydaki canlılar için maymun durumunda olabiliriz belki de bu yüzden ilgilerini çekmiyoruz belki fark ettiler umursamıyorlar yada ne yapacağımızı merak edip bizi uzaktan inceliyorlar bunları bilemeyiz belki biz de kendimizi kandırıyoruz dünyanın hakimi olarak görüyoruz kendimizi yani bir tarantula 2 yıl susuz yaşayabiliyor kendini ona adapte edebilme yeteneğine sahipler yani diğer gezegenlerde böyle canlılar olması çok yüksek sonuçta biz bile dolly gibi sadece dna larını kodlayarak koyun yapabiliyoruz hatta bozulmamış mamut buldular yakın zamanda eminim ondan dnasını kodlayarak şuan bile yenilerini yapabilirler dinazorların henüz o kadar iyi korunmuş dnası bulunmuyor yada henüz doğrulanmadı belki besin ihtiyacımız yetersiz bu nedenle yavaş gelişiyoruz yani trilyon larca seçenek var bir gün bize de savaş açacak canlılarla karşılacağız sadece filmlerde değil sadece gezegenin kaynakları için bize dünya yetmeyecek insanlar gelişirken dünyayı da kirlettiler ve düzelteceklerine yeni gezegen arıyorlar bir gün bu gezegeni terk etmek zorunda kalacağız o zamaan daha iyi anlayacağız kaynakları ve kullanımını kirletmemeyi temiz tutmayı şuan hayvanlardan çok çok daha zeki olsak da onlar kadar iyi doğal kaynakları kullanamıyoruz sadece tüketiyoruz ve kirletiyoruz koskoca gezegeni bile tüketeceğiz tüketmesek de herhangi bir gök taşı çarpmasında gezegenden ayrılmak zorunda kalacağız evrende bizim gibi diğer canlılar var ise savaşlar olacaktır ki trilyonlarca gezegen olsa bile bizi tehdit kabul edeceklerdir eğer bizi gözlemliyorlar ise bir gezegeni yok eden canlı diğerine de aynısını yapacaktır

Kelime salatası olmuş. Keşke çatal ile dalabilseydim şu mesajınıza.



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Zuko 4 yıl
DH Misafiri
dayıcım sen bi defa Yaratıcının varlığını kabul et sonra gel uzaylı avına çık. bu adamın filmlerini kitaplarını ve hatta bir çok konuşmasını dinledim. herşey de haklı ama sonuna geliyor batırıyor. yok efendim yaratmak için zaman yokmuş. çünkü zamanın kendisi yokmuş. sapkınsın jooo

Neden misafirden yazıyorsun nedennn???
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yahobea 4 yıl
Uzaylılarla yapılan iletişime değinen bir çok araştırma var. Öncelikle bunlara değinilmesi gerekiyor. Bizim uzaylı bulmak için kullandığımız yöntem eski zamanla kıyaslarsak telgraf yöntemine benziyor. Uzaylılar varsa şayet zaten bugüne kadar onlar bizi bulmuş ve iletişime geçmişlerdir. Ayrıca Hawking çok haklı bir şeye değinmiş bizim temasta bulunmamız çok riskli olabilir. Dünyada bile barış yoktur silahlar geliştirip duruyorlar istihbarat toplanıp duruyor o halde uzaylılarla tanışma isteği çocuk oyunu olmaktan uzak olmalı.
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bafbaf 4 yıl
seti yıllardır dinliyor, elde edilen birşey yok.
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aycibin 4 yıl
milyarlaca galakside milyonlarca yaşam destekleyebilecek gezegen vardır.bu yaşam formlarının kimisi bizden ilkel,kimisi de illaki bizden gelişmiş olacak.acaba var mı diye sorgulamaktan ziyade acaba nasıl iletişim kurulur sorusu artık önemli olan.dinlemek güvenli ama bir o kadar da yavaş bir yöntem.

bu arada stephen hawking hayatını konu alan "the theory of everything"i bir izleyin derim.
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Stand Alone 4 yıl
Evreni bir kumsal, her kum tanesini gezegen olarak düşünmek lazım. Yani henüz hiçbir şeyi bilmiyoruz.
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DH Misafiri 4 yıl
dayıcım sen bi defa Yaratıcının varlığını kabul et sonra gel uzaylı avına çık. bu adamın filmlerini kitaplarını ve hatta bir çok konuşmasını dinledim. herşey de haklı ama sonuna geliyor batırıyor. yok efendim yaratmak için zaman yokmuş. çünkü zamanın kendisi yokmuş. sapkınsın jooo
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c36ab7c4 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dayıcım sen bi defa Yaratıcının varlığını kabul et sonra gel uzaylı avına çık. bu adamın filmlerini kitaplarını ve hatta bir çok konuşmasını dinledim. herşey de haklı ama sonuna geliyor batırıyor. yok efendim yaratmak için zaman yokmuş. çünkü zamanın kendisi yokmuş. sapkınsın jooo

Kimse hiç bir şeyi kabul etmek zorunda değil. Siz yaratıcının varlığına inanıyor olabilirsiniz ama herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Sizinle aynı fikirde olmayanlarada sapkın diyemezsiniz.
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basartenk 4 yıl
Boşuna uğraşıyorlar. Yok öyle bir şey. Bulamayacaklar...
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