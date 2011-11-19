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Büyük markaların yüzde 61'i Google+ sayfalarını açtı

7 yıl
2,5b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni sosyal ağı Google+ yaygın kullanıma başlamasından bu yana 50 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Google+ ağı Facebook'un aksine sadece gerçek isimlerle hesap açmaya izin veriyor ve sosyal örgütler, markalar, kurum ve kuruluşlar sadece sayfa açabiliyor. 

İşletmeler için Google+ hizmeti bir süredir pilot yayınına devam ediyordu ve yaygın kullanıma geçmişti. SEO firması BrightEdge dünyanın en iyi 100 markasından 61'inin Google+ sayfalarını oluşturduğunu rapor etti.

Markalar aynı gerçek kullanıcı gibi Çevreler'e kişi ekleyebiliyor, içerik paylaşabiliyor ve Hangouts ile yüzyüze video görüşmeler yapabiliyor. 

Ancak markaların sayfaları beklendiği kadar ilgi görmüyor. Facebook ile yapılan karşılaştırmaya göre en iyi 100 markanın 94'ü Facebook'da sayfa açmış durumda. Bunların sadece yüzde 12'si dış bağlantılar ile kendi sitesine yönlendiriyor. Yüzde 53'ü kendi Facebook sayfasında aktivitelerini devam ettiriyor. 

Google+'ın en büyük sayfası Google'a ait ve 65 000 hayranı var. En iyi yüz markanın Google+'da toplam hayran sayısı 148 000 civarında.

Facebook'ta ise sadece Coca Cola'nın 35 milyon hayranı bulunuyor. En iyi yüz markanın toplam hayran sayısı da 300 milyonu geçmiş durumda.

Arama bakımından Google+'ın biraz fazla ağırlığı bulunuyor. İlgili Google aramalarında markaların Google+ sayfaları ilk 12 sonuçta yer bulurken Facebook sayfaları ilk 13 veya 14 sonuçta kendisine yer buluyor.

Marlboro'nun her iki platformda da sayfası bulunmuyor. Microsoft ve General Electric, Facebook'ta en çok hayrana sahip iki marka ancak Google+ üzerinde sayfası bulunmuyor.

Google+ son olarak sadece işletmelere özel sayfalarında üçüncü taraf uygulama kullanımına izin verme kararı aldı. Bunun için Buddy Media, Context Optional, Hearsay Social, HootSuite, Involver ve Vitrue gibi geliştiricilerle entegrasyon planlanıyor. 

Yayınlanalı henüz 6 ay olmasına rağmen Google+ çok hızlı yenilikler yaptı ve kullanıcı sayısını 50 milyona çıkardı. Ancak diğer sosyal ağlarla rekabet edebilmek için farklı ve ilgi çekici yenilikler yapması şart.


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wıtchkıng 7 yıl en beğenilen
Özet isteyenler için:
Yayınlanalı henüz 6 ay olmasına rağmen Google+ çok hızlı yenilikler yaptı ve kullanıcı sayısını 50 milyona çıkardı. Ancak diğer sosyal ağlarla rekabet edebilmek için farklı ve ilgi çekici yenilikler yapması şart.
Edit:Yazım hatası
Özet isteyenler için:Yayınlanalı henüz 6 ay olmasına rağmen Google+ çok hızlı yenilikler yaptı ve kullanıcı sayısını 50 milyona çıkardı. Ancak diğer s...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gfbekir 7 yıl
biraz da androide onem verse
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wıtchkıng 7 yıl en beğenilen
Özet isteyenler için:
Yayınlanalı henüz 6 ay olmasına rağmen Google+ çok hızlı yenilikler yaptı ve kullanıcı sayısını 50 milyona çıkardı. Ancak diğer sosyal ağlarla rekabet edebilmek için farklı ve ilgi çekici yenilikler yapması şart.
Edit:Yazım hatası
Yanıtla +5
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2K 7 yıl
Google boşu boşuna bir sürü yenilik yapacağım özellik koyacağım diye uğraşma Facebook kullanıcıların çoğu ya kız peşinde koşan tipler ya da sağda solda duyduğu anlamlı sözleri yazıp 'Kanki beğensene' diyen tipler onlar böyle özelliklerden anlamaz.
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