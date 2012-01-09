Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012: Acer'dan dünyanın en ince ultrabook'u; Thunderbolt destekli Aspire S5

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ultrabook pazarına Aspire S3 modeliyle adım atan Acer, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici ELektroniği Fuarı'nda Aspire S5 modelini getirdi. Acer tarafından dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak gösterilen yeni modelde, kasa kalınlığı en ince noktada 15mm kadar düşmekte. Siyah renkli magnezyum alaşım kasaya sahip olan Aspire S5'in ağırlığı ise 1.35 Kg. 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni ultrabook modeli üzerinde yer alan bazı teknolojilerle kendi segmentinde dikkat çekecek gibi görünüyor. 
Intel'in 20Gbps seviyesinde veri aktarım hızı sunan ve aynı anda veri+görüntü transferini mümkün kılan Thunderbolt teknolojisine sahip ilk ultrabook olarak gösterilen Aspire S5, Acer'ın Always Connect teknolojisini de destekliyor. Aslına bakılırsa ultrabook'lar ilk gündeme geldiğinde bu özellik Intel tarafından zorunlu tutulacak gibi düşünülmüş ancak piyasaya çıkan ilk modellerin pekte öyle olmadığı anlaşılmıştı. Acer Always Connect ile Aspire S5 uyku modunda dahi kullanıcılara verilerin yönetme, email ve sosyal medya güncellemelerini alma imkanı tanıyor yani bu açıdan bir akıllı telefon gibi davrandığı söylenebilir.
USB 3.0 ve HDMI portları da bulunan Aspire S5'te ikinci nesil mi yoksa henüz piyasaya çıkmayan üçüncü nesil Core işlemci ailesine mi yerildiği henüz bilinmiyor. Depolama sürücüsü olarak SSD'nin kullanıldığı sistem aynı zamanda Dolby Home Theater ses, ve PowerSmart pil paketini de bünyesinde barındırıyor. Acer'dan yapılan açıklamalara göre PowerSmart ile normal pillere Aspire S5'in pil üç kat daha uzun yaşam döngüsüne sahip. Thunderbolt desteğinden ötürü Ivy Bridge yani üçüncü nesil Core işlemci ailesi ile geleceği tahmin edilen Aspire S5'in buradan hareketle Mayıs ya da Haziran ayında satışa çıkacağı söylenebilr. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
innformatics 7 yıl en beğenilen
Elma fanı değilim fakat ELMA'nın piyasaya verdiği ilham ve ivme inkar edilemez.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Şahsen 10 dan fazla acer notebook almış , aldırmış ve hepsini yeteri kadar kullandığım ender güvendiğim markalardan biridir Acer . Ben memnunum özet olarak .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TinyAngel 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şahsen 10 dan fazla acer notebook almış , aldırmış ve hepsini yeteri kadar kullandığım ender güvendiğim markalardan biridir Acer . Ben memnunum özet olarak .

Kışın üşümedigin için memnunsun herhalde ustam (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
acer marka hayvanım var. makine boşta iken ekran kartı 60 derecenin üzerinde. Hayvan yüke girince suyu neredeyse kaynatacak (98 derece) seviyeye geliyor. Hatta makinenin altında soğutucu da var. Kışın üşümüyorum sayesinde =)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ACER dan bi cacık olmaz arkadaşlar aynı samsung gibi tüm özellikleri abartarak yazan müşteriye saygısı olmayan birmarka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Hak veriyorum. ama gerçektende acer'ın hakkını yememek lazım kullandığım bilgisayar acer bir laptop ve çok ekmeğini yedim.:)) İnşallah bu başarının devamı gelir.. Umuyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Hak veriyorum. ama gerçektende acer'ın hakkını yememek lazım kullandığım bilgisayar acer bir laptop ve çok ekmeğini yedim.:)) İnşallah bu başarının devamı gelir.. Umuyorum.

Aynen, Acer kullandım yakın dönemde ve oldukça memnundum. Neticede bir fikri ortaya koymaktan çok o fikri geliştirebilmek ve yönetebilmek mesele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 7 yıl en beğenilen
Elma fanı değilim fakat ELMA'nın piyasaya verdiği ilham ve ivme inkar edilemez.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MSI'ın Oyunculara Özel Dizüstüsü GT 683'i İnceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim