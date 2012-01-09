CES 2012: Acer'dan dünyanın en ince ultrabook'u; Thunderbolt destekli Aspire S5

Ultrabook pazarına Aspire S3 modeliyle adım atan Acer, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici ELektroniği Fuarı'nda Aspire S5 modelini getirdi. Acer tarafından dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak gösterilen yeni modelde, kasa kalınlığı en ince noktada 15mm kadar düşmekte. Siyah renkli magnezyum alaşım kasaya sahip olan Aspire S5'in ağırlığı ise 1.35 Kg. 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni ultrabook modeli üzerinde yer alan bazı teknolojilerle kendi segmentinde dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel'in 20Gbps seviyesinde veri aktarım hızı sunan ve aynı anda veri+görüntü transferini mümkün kılan Thunderbolt teknolojisine sahip ilk ultrabook olarak gösterilen Aspire S5, Acer'ın Always Connect teknolojisini de destekliyor. Aslına bakılırsa ultrabook'lar ilk gündeme geldiğinde bu özellik Intel tarafından zorunlu tutulacak gibi düşünülmüş ancak piyasaya çıkan ilk modellerin pekte öyle olmadığı anlaşılmıştı. Acer Always Connect ile Aspire S5 uyku modunda dahi kullanıcılara verilerin yönetme, email ve sosyal medya güncellemelerini alma imkanı tanıyor yani bu açıdan bir akıllı telefon gibi davrandığı söylenebilir.

USB 3.0 ve HDMI portları da bulunan Aspire S5'te ikinci nesil mi yoksa henüz piyasaya çıkmayan üçüncü nesil Core işlemci ailesine mi yerildiği henüz bilinmiyor. Depolama sürücüsü olarak SSD'nin kullanıldığı sistem aynı zamanda Dolby Home Theater ses, ve PowerSmart pil paketini de bünyesinde barındırıyor. Acer'dan yapılan açıklamalara göre PowerSmart ile normal pillere Aspire S5'in pil üç kat daha uzun yaşam döngüsüne sahip. Thunderbolt desteğinden ötürü Ivy Bridge yani üçüncü nesil Core işlemci ailesi ile geleceği tahmin edilen Aspire S5'in buradan hareketle Mayıs ya da Haziran ayında satışa çıkacağı söylenebilr.



