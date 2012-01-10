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CES 2012 : Bluetooth hoparlör iShower ile duş alırken bile müzik keyfine devam edebilirsiniz

7 yıl
4,1b
1
8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapılan araştırmalar mobil cihazların en çok banyoda veya yatakta kullanıdığını ortaya koyuyor. Piyasada banyoda dinlemek için su geçirmeyen radyolar veya müzik çalarlar mevcut. iDevices firması ise Bluetooth teknolojisini kullanan hoparlörü ile farklı bir çözüm sunuyor.

iShower modeli Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu tüm iOS ve Android başta olmak üzere akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile iletişim kuruyor ve çalmakta olan müziği banyonuza getiriyor. Model hoparlör özelliğinin yanında ileri/geri/durdur/oynat/ses fonksiyonları sunarak oynatma listeniz üzerinde tam bir hakimiyet kurmanızı sağlıyor.

iShower 60mt mesafesi ile bahçenizdeki havuzda kullanılabiliyor ve ev içinde istediğiniz odadan mobil cihazınıza erişebiliyor. 3 adet AA pil ile 15 saate kadar kullanım mümkün. 5 cihaza kadar Bluetooth bağlantı hafızası ve anti buhar özelliği ile model 99.99$ fiyatından satışa sunuldu. Ayrıca CES 2012 fuarında da sergileniyor.

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Lyrazed 7 yıl en beğenilen
İyi güzelde 100 dolar buna vereceğime ipod u klozetin üstüne koyarım daha iyi.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bzm buz gibi banyolarda öle bir keyif yok malesef yapimde banyoyu kaçiğim diye dua ediosunuz :)
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1Winston 7 yıl
hiç şaşırmadım
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E_Aydin35 7 yıl
Duşta müzik iyi düşünce..):
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Lazeran 7 yıl
la dustada dinlemese olmayacak sanki
ne manyak insanlar var su dunyada
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jibe 7 yıl
Bende hep böyle birşeyin hayalini kuruyordum zaten duşta müzik keyfi şaka gibi :)
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Gelu 7 yıl
bu kadar teknoloji insanlar icin zararli.
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Lyrazed 7 yıl en beğenilen
İyi güzelde 100 dolar buna vereceğime ipod u klozetin üstüne koyarım daha iyi.
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Mellkor 7 yıl
Bana asiri luks bir arac gibi geldi. Daha akilli cozumler le bedavaya halledilecek yontemler mevcut iken. Kalem pille calisan bu cihaza bu kadar para vermem
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