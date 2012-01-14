CES 2012 : Kogeto'nun iCONIC aksesuarı Android cihazlara panoramik video çekim imkanı getiriyor

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iPhone 4 ve 4S modelleri için geliştirdiği Dot adlı 360 derece panoramik video çekim aksesuarı ile tanınan Kogeto, iCONIC lens teknolojisiyle çalışan aksesuarını bu kez Android telefonlar için kullanıma sundu. Dünyanın en çok satan video aksesuarlarının altındaki iCONIC lens teknolojisi hiç bir ekleme olmadan 360 derece panoramik videolar çekmenizi sağlıyor.Kogeto, aksesuarın hali hazırda Galaxy Nexus Android modeli ile uyumlu olarak çalıştığını belirtiyor. İlerleyen aylarda daha çok telefon modeli listeye eklenecek.iCONIC video aksesuarı herhangi bir ekstra enerji gerektirmiyor ve telefonun bataryasını da kullanmıyor. Ürün sınıfının en iyi video çözünürlüğünü sunuyor. Aksesuarı kullanmak için Android telefonunuza Looker adlı ücretsiz bir mobil uygulama yüklemeniz yeterli. Ardından anında başlayacağınız panoramik video çekimlerinizi sosyal ağlarda sevdiklerinizle de paylaşabiliyorsunuz.Aksesuar Ocak ayının sonlarına doğru 79$ fiyat etiketiyle perakendeciler üzerinden ön siparişe başlayacak. Kısa süre sonra ise piyasada olacak.