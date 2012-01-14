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CES 2012 : Kogeto'nun iCONIC aksesuarı Android cihazlara panoramik video çekim imkanı getiriyor

7 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 4 ve 4S modelleri için geliştirdiği Dot adlı 360 derece panoramik video çekim aksesuarı ile tanınan Kogeto, iCONIC lens teknolojisiyle çalışan aksesuarını bu kez Android telefonlar için kullanıma sundu. Dünyanın en çok satan video aksesuarlarının altındaki iCONIC lens teknolojisi hiç bir ekleme olmadan 360 derece panoramik videolar çekmenizi sağlıyor.

Kogeto, aksesuarın hali hazırda Galaxy Nexus Android modeli ile uyumlu olarak çalıştığını belirtiyor. İlerleyen aylarda daha çok telefon modeli listeye eklenecek.

iCONIC video aksesuarı herhangi bir ekstra enerji gerektirmiyor ve telefonun bataryasını da kullanmıyor. Ürün sınıfının en iyi video çözünürlüğünü sunuyor. Aksesuarı kullanmak için Android telefonunuza Looker adlı ücretsiz bir mobil uygulama yüklemeniz yeterli. Ardından anında başlayacağınız panoramik video çekimlerinizi sosyal ağlarda sevdiklerinizle de paylaşabiliyorsunuz.

Aksesuar Ocak ayının sonlarına doğru 79$ fiyat etiketiyle perakendeciler üzerinden ön siparişe başlayacak. Kısa süre sonra ise piyasada olacak.

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bufujamal 7 yıl
direkt karşıyı çekmiyor sanırım telefonu yüz aşağı tutup öyle mi kayıt yapacağız
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söny 7 yıl
76dolar akıllı telefonlarda camera kullananlar için alınabilicek bir ürün digital camerada var bu fiyatlara çinliler sagolsun ama fotoğraf makinası taşımak yerine bu ürünü almak gayet mantıklı ve boyut olarak baya iyi gözüküyor
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DH Misafiri 7 yıl
Örnek olarak;
youtube.com/...
hoş bir icat olmuş.
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axilik 7 yıl
Fiyatı da iyi. Denemeye değer ..
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spequlasyon 7 yıl
youtube.com/...
Denemek isterdim doğrusu, merak uyandırıcı bir şey. :)
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halitozbasli 7 yıl
Sony böyle bir kamera yapmıştı 360 foto cekiyordu. Güzel bir eklenti
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ReDComrade 7 yıl
yok artık kesinlikle bir yanlış olmalı 360 derece nedir ya ben belki sadece ön tarafları çekmek istiyorum :D
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IceRulez 7 yıl
360 derece değildir yahu o.O
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E_Aydin35 7 yıl
360 Derecemi çok iyi bir dönüş alanı. Bu takılabiilir bir aletmi kendisi böylemi?
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