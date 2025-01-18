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    Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinin daha düşük bir versiyonu tanıtıldı

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinin 7 çekirdekli hatalı üretim versiyonları, daha düşük amiral gemilerine hayat vermek üzere üreticilere tedarik edilecek. 
    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite sonrasında üst seviye için de Snapdragon 8s Elite yonga seti tanıtılmıştı. Qualcomm bu seride çekirdek ölçeklendirmesi yaparak daha fazla müşteriye hitap etmeyi amaçlıyor. 

    Snapdragon 8 Elite şimdi 7 çekirdekli

    Snapdragon 8 Elite yonga seti normalde 8 adet Oryon çekirdeği ile geliyordu. Firma bu hafta 7 çekirdekli olan yeni bir versiyon daha tanıttı. 2 adet Prime çekirdeği yanında bu kez 5 adet Performance çekirdeği geliyor. Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, Adreno grafik birimi, QC 5.0 gibi diğer özelikler aynı kalıyor. 

    Kaynaklar bu versiyonun 8 çekirdek olarak üretilen ancak 1 çekirdeği standartları karşılamayan hatalı üretimler olduğunu düşünüyor. Böylece Qualcomm, biraz daha uygun fiyatla hatalı üretimleri de dolaşıma sokmuş olacak. 

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