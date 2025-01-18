Donald Trump meme coin çıkardı, saatler içerisinde 28 milyar doları geçti

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden itibaren kripto para dünyasına yönelik olumlu düzenlemeler beklenen Donald Trump, piyasayı adeta yerinden oynatan bir hamle yaptı. Solana ağında kendi meme projesini çıkaran Trump, saatler içerisinde en büyük kripto paralardan birisi haline geldi.

TRUMP coin nedir?

Sabah saat 5 sularında Trump’ın hem Truth Social hem de X hesabı üzerinden tanıtıma başlayan TRUMP projesi, bir anda akın akın yatırımcı çekmeye başladı. Milyon dolarlık satın alımlarla birlikte saatler içerisinde TRUMP coinin fiyatı 28 doları geride bıraktı.

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Toplam pazar değeri 28 milyar dolara ulaşarak en büyük onuncu kripto para haline geldi. Bu süreçte ne Trump cephesinden ne de Elon Musk’tan projenin sahte olduğuna dair bir açıklama geldi. Bu da öğle saatlerine doğru daha fazla yatırımcının gelmesini sağladı.

İşin ilginç tarafı dolaşımdaki 1 milyar adet coinin 800 milyonu Trump’a ait olduğu tahmin edilen bir cüzdanda tutuluyor. Web sitesinde bu meblağın üçüncü aydan itibaren gün gün dolaşıma sokulacağı belirtilmiş. Normalde böyle bir memecoin piyasaya çıktığında yatırımcılar temkinli yaklaşır. Mal varlığı 7 milyar dolar olduğu tahmin edilen Trump’ın kripto para cüzdanında 20 milyar dolarlık varlık birikmiş oldu.

Pek çok otorite Trump’ın hesabından kontrat adresi atılarak yapılan bu paylaşımın kripto para dünyasına zarar vereceğini düşünüyor. Bunun diğer bir etkisi ise Solana ağının kısa sürede yüzde 15 artarak 240$ seviyesine çıkması ve ağın inanılmaz bir yoğunluk yaşaması oldu. Haliyle Ethereum da yüzde 5 kayıpla 3250# seviyesine geriledi.



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