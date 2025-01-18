Xiaomi 60Km menzilli yeni elektrikli scooter modelini duyurdu

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro scooter modeli 6-20-25Km/s olacak şekilde 3 farklı sürüş moduna sahip. Yüzde 22 yokuş tırmanma desteği olan araç kaygan yollarda bile dengeyi koruyan özel bir sistem ile donatılmış. 10 inçlik lastikler de dengeye katkı sağlıyor.
477Wh lityum bataryası olan araç 60Km civarına kadar menzil sunabiliyor. Xiaomi kısa devre ve aşırı ısınma gibi riskleri önlemek için farklı güvenlik çözümlerine yer vermiş. Katlanabilir karbon çelik gövde 120Kg ağırlık taşıyabiliyor. Otomatik ön ve arka farları olan Xiaomi Electric Scooter 5 Pro modeli 505€ fiyat etiketine sahip.
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.