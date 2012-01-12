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CES 2012 : Lumus'tan giyilebilir video ekranlar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 : Lumus'tan giyilebilir video ekranlar
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Las Vegas'ta devam eden CES 2012 fuarı özellikle giyilebilir teknolojiler anlamında önemli tanıtımların yapıldığı bir fuar oldu. Sensics ve Vuzix gibi pek çok firmanın kendi teknolojileriyle geliştirdikleri giyilebilir video gözlüklere şahit olduk. İsrailli Lumus firması da giyilebilir videolu gözlüğünü sergileyen diğer bir firma.

Firma fuarda patenti kendisine ait Kılavuz Işığı Optik Eleman adlı bir teknoloji ile geliştirdiği DK-32 ve PD-18-4 adlı iki farklı gözlüğünü ziyaretçilere tanıttı. Bu teknolojide ışık bir mikro ekran bölümü ve optik motor ile lens üzerine, lenslerin üzerindeki reflektörler ile de göze yansıtılıyor. 

DK-32 modeli standart bir gözlük tasarımında ve 720p 3D içerikleri yansıtabiliyor. Ağırlığı ise 27 gram. PD-18-4 modeli ise tek camlı bir gözlük ve yine aynı teknolojiyi ihtiva ediyor. Kullanılan lensler şeffaf olduğu için yolda yürürken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.

Firmanın hazırladığı yazılım geliştirme araçları ile ortaya konacak yeniliklerin bir sınırı yok. Fuarda navigasyon programları, telefon arayüzü, göz testleri gibi bazı yazılımlar cihaz üzerinde test edilebiliyor. Sadece eğlence amaçlı değil özellikle askeri alanda büyük potansiyel taşıyan bir teknoloji. 
CES 2012 : Lumus'tan giyilebilir video ekranlar
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Commander 7 yıl en beğenilen
Yıllardır bunu bekliyordum.
Kopya çekmek için:)....
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DH Misafiri 7 yıl
Kopyayı bırakın lan! HUD geliyor asıl! :D
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thunderwatcher 7 yıl
Güzel kardeşlerim sıkmayın canınızı ben yüksek lisans bitirdim yüksek lisansa gelene kadar okuma yazma öğrendiğim ilk okul, süper ingilizce öğrendiğim ortaokul hazırlık hariç tek kelime bişey katmadı bana okul. Dünyanın şeklinin geoid olmasından da bi hayır görmedim üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olmasından da. Yakalanmadığınız sürece mesele yok :D
Yüksek lisans yapın ama bak işte o faydalı ;)
Bu teknoloji güzel ama askeriye dışında bunu tam anlamıyla kullanabilecek sektörel girişimlerde bulunmak lazım. Mesela haber spikerleri veya konuşmacılar için prompter olabilir şık bir modelini yaparlarsa (bunlar biraz çirkin). Ya da sürücüler için HUD olarak kullanılabilir (gerçi bence ön cama yansıtma daha mantıklı bir sistem). Ya da kablosuz bağlantı falan ekleyebilirlerse turistler için rehber olabilir. Barkod, karekod okuyucu falan ekleyip ehliyetleri ve kimlikleri de ona göre ayarlarlarsa polisler falan için faydalı olabilir. Kısacası böyle tek başına pek bişeye yaradığı yok. Cicik işte. Gecıt... Zihn-i sinir... (Bu haliyle)
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Firaristt 7 yıl
Ne kopyası ya. Okul mu kaldı bu devirde? Üniversiteleri saymazsak hangi okulda kopya çekilmiyor? Ki üniversitelerde bile çekiliyor ya, neyse...Güya ilk 15'te olan bir anadolu lisesindeyim, güya yüksek puanlı herkes çok çalışkan. Evet cidden o kadar çalışkanız ki sıraların üstü kopyadan geçilmiyor. Küçükken filmlerde gördüğümüz şeyler gerçek olmaya başladı. 3D dedil, gözlüksüzü çıktı, hologram için çalışılıyor, eskiden futbol topu kadar olan telefonlar şimdi bir el boyutunda bilgisayarın çoğu işini yapabiliyor(genel anlamda) ve mobil bir cihaz. Bilmem hatırlar mısınız zamanında Jetgiller vardı. Uçan arabalar, uzayda yaşam, robotlar, ses ile çalışan cihazlar. Bir düşününce bunlar gerçek olmaya başladı. Telefona saati kur diyorsun kuruyor, beni starbucks'a götür diyorsun yolu tarif ediyor, robotlarla artık yüzeysel de olsa sohbet edilebiliyor, koşup oynuyorlar, uçan arabalar var(prototip bile olsa) kendi kendini park edebilen arabalar var, uzayda yaşam diyoruz o bile artık çok küçük bir grup için bile olsa var. Eğer ki kıyamet bir dünyada iken kopmazsa bir ihtimal kurtulur ve yaşamaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. 50yıl önce deseydik millet uzayda yavaşayacak, arabalar uçacak, el kadar bir cihaz ile görüntülü görüşecen fln desek her halde deli derlerdi.Git gide daha da hızlı gelişiyoruz.
Bence de ilk olarak askeri amaçla kullanılacaktır. Zaten çoğu şey askeriye için üretilmiyor mu?
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cengizhan72 7 yıl
Kopyadan ziyade sıkıcı ders saatlerinde eğlenceli olur.
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Sands 7 yıl
güzelmiş...
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adnan96 7 yıl
Teacher
Hmm Demek KOPYA Çekeceksiniz :))

Yakalandık :D
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L.o.T.u.S 7 yıl adnan96
adnan96

Teacher

Hmm Demek KOPYA Çekeceksiniz :))


Yakalandık :D



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L.o.T.u.S 7 yıl
Hmm Demek KOPYA Çekeceksiniz :))
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E_Aydin35 7 yıl
Askeri alanada ayrdımları olan bir teknoloji..:) Akler düşmanları öteden görür :P
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür şeyler harika.. Ayneen kopya çekmek için birebir..:)Tek oda değil aklını kullanırsan daha iyi şeyler yapılabilir.. Başarılar:)
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arel.gr 7 yıl
makul fiyatlarda bi urun sunarlasa sacma,sonu basindan belli 90 dakikalik dizilerin izolasyonundan kurtuluruz.
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