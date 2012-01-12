CES 2012 : Lumus'tan giyilebilir video ekranlar





Las Vegas'ta devam eden CES 2012 fuarı özellikle giyilebilir teknolojiler anlamında önemli tanıtımların yapıldığı bir fuar oldu. Sensics ve Vuzix gibi pek çok firmanın kendi teknolojileriyle geliştirdikleri giyilebilir video gözlüklere şahit olduk. İsrailli Lumus firması da giyilebilir videolu gözlüğünü sergileyen diğer bir firma.





Firma fuarda patenti kendisine ait Kılavuz Işığı Optik Eleman adlı bir teknoloji ile geliştirdiği DK-32 ve PD-18-4 adlı iki farklı gözlüğünü ziyaretçilere tanıttı. Bu teknolojide ışık bir mikro ekran bölümü ve optik motor ile lens üzerine, lenslerin üzerindeki reflektörler ile de göze yansıtılıyor.





DK-32 modeli standart bir gözlük tasarımında ve 720p 3D içerikleri yansıtabiliyor. Ağırlığı ise 27 gram. PD-18-4 modeli ise tek camlı bir gözlük ve yine aynı teknolojiyi ihtiva ediyor. Kullanılan lensler şeffaf olduğu için yolda yürürken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.





Firmanın hazırladığı yazılım geliştirme araçları ile ortaya konacak yeniliklerin bir sınırı yok. Fuarda navigasyon programları, telefon arayüzü, göz testleri gibi bazı yazılımlar cihaz üzerinde test edilebiliyor. Sadece eğlence amaçlı değil özellikle askeri alanda büyük potansiyel taşıyan bir teknoloji.



