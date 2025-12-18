Giriş
    Eğitim platformları Coursera ve Udemy birleşiyor

    Coursera ve Udemy, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hisse bazlı birleşme anlaşmasıyla güçlerini birleştiriyor. Anlaşma, yapay zeka odaklı büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

    Eğitim platformları Coursera ve Udemy birleşiyor Tam Boyutta Gör
    Çevrim içi eğitim dünyasının en büyük iki oyuncusu olan Coursera ve Udemy, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde bir birleşme anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Yapılan ortak açıklamayla duyurulan anlaşma, dijital öğrenme pazarında dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

    İki dev güçlerini birleştiriyor

    Anlaşmaya göre Coursera, Udemy’yi tamamı hisse takasıyla gerçekleşecek bir satın alma yoluyla bünyesine katacak. Udemy hissedarları, sahip oldukları her bir hisse için 0,8 adet Coursera adi hissesi alacak. Şirketler, birleşmenin önümüzdeki yılın ikinci yarısında, gerekli düzenleyici onaylar ve hissedar onaylarının alınmasının ardından tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

    Birleşme kararı, her iki şirketin de zorlu bir dönemden geçtiği bir süreçte geldi. Coursera ve Udemy, 2025’in üçüncü çeyreğinde gelir artışı açıklamış olsalar da buna rağmen hisse senedi fiyatlarında düşüş yaşandı.

    Yeni yapı altında Coursera ve Udemy, birleşik güçlerinin hem kısa vadede getiri sağlayabileceğini hem de uzun vadeli büyüme için sağlam bir zemin oluşturacağını savunuyor. Udemy CEO’su Hugo Sarrazin, yaptığı açıklamada bu birleşmenin öğrenenler, kurumsal müşteriler ve eğitmenler için somut faydalar yaratacağını vurgularken, hissedarların da birleşik şirketin potansiyel değer artışından pay alacağını ifade etti.

    Birleşmenin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri ise yapay zeka. Çevrim içi eğitim pazarı, özellikle yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte büyümeye devam ederken Sarrazin bu anlaşmanın yapay zeka destekli ürünlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtti. Nitekim Coursera, kısa süre önce OpenAI’nin ChatGPT ekosistemiyle entegrasyon sağladığını ve Anthropic ile bir içerik ortaklığı kurduğunu açıklamıştı.

    Anlaşmanın açıklanmasının ardından Coursera hisseleri yüzde 4 yükselirken Udemy hisseleri ise yüzde 22 değer kazandı.

