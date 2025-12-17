Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere'nin istihbarat şefi: Teknoloji patronları artık devletler kadar güçlü

    İngiltere'nin meşhur istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı olarak göreve başlayan Blaise Metreweli, teknoloji liderlerinin arta gücü konusunda uyardı: "Kontrol devletlerin elinden çıkıyor."

    İngiltere'nin istihbarat şefi: Teknoloji patronları artık ülkeler kadar güçlü Tam Boyutta Gör
    Google, Instagram, X (Twitter), Facebook gibi toplu iletişim kanallarını kontrol etmeleri vesilesiyle hâlihazırda politik bir güce sahip olan teknoloji liderleri, özellikle Trump döneminde daha da güçlü hâle geldi. Bir yandan Trump ile kurdukları kişisel çıkar ilişkileri, diğer yandan yapay zekâ alanında yaşanan patlama derken, Silikon Vadisi liderleri bugün tüm insanlığı ilgilendiren konularda karar mercii hâline gelmiş durumda. Bir süredir tartışmalara konu olan bu konu, bu hafta bir istihbarat şefi tarafından da gündeme taşındı.

    İngiltere'nin meşhur istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı olarak göreve başlayan Blaise Metreweli, yaptığı ilk halka açık konuşmada teknoloji patronlarının artık ulus devletler kadar güçlü hâle geldiği uyarısında bulundu. Dünyamızın bir zamanlar bilim kurgunun konusu olan ileri teknolojilerle yeniden inşa edildiğine dikkat çeken Metreweli, özellikle yapay zekâ temelli, kişiye özel hedefleme yapabilen araçların çatışma, kontrol ve manipülasyon için tamamen yeni bir alan yarattığını vurguladı.

    MI6 Başkanı: Kontrol Devletlerin Elinden Çıkıp Teknoloji Şirketlerine ve Şahıslara Geçiyor

    Metreweli’nin konuşmasında öne çıkan temel kavramlardan biri, gücün giderek daha “dağınık” ve öngörülemez hâle gelmesi oldu. Yeni MI6 başkanına göre kontrol, yavaş yavaş devletlerin elinden çıkıyor; büyük teknoloji şirketlerine, hatta zaman zaman tekil bireylere kayıyor. Bu durum, yalnızca askerî ya da istihbarat konusundaki dengeleri değil, toplumların gerçeklik algısını da doğrudan etkiliyor. Metreweli, bilginin giderek daha fazla silah hâline getirildiğini, yanlış bilgilerin gerçeklerden çok daha hızlı yayıldığını ve bunun toplumları bölme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

    Teknolojinin yarattığı bu riskler yalnızca bilgi akışıyla sınırlı değil. Yapay zekâ kullanan teknoloji şirketleri bugün, minimum insan müdahalesiyle hedef tespit edip öldürebilen otonom silah sistemleri ve dronlar geliştiriyor. Uzmanlar, modern genetik mühendisliğiyle birlikte kişiye ya da gruplara özel biyolojik silahların bile teorik olarak mümkün hâle geldiği uyarısında bulunuyor. Metreweli’ye göre bu tablo, teknolojinin bir yandan ilerleme sağlarken diğer yandan ciddi bir “tehlike üretme kapasitesi” kazandığını gösteriyor.

    Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim yansımalarına değinen MI6 başkanı, artık propaganda ve etki operasyonlarının da bu tarz küresel mücadelelerin parçası olduğunu belirtiyor. Amaç ise toplumların içindeki kırılgan noktaları ortaya çıkarmak ve derinleştirmek. Algoritmaların insanlara kendi önyargılarını tekrar tekrar yansıttığını, kamusal alanı parçaladığını ve ortak bir hakikat zemininin hızla aşındığını belirten Metreweli, bunun bir toplumun yaşayabileceği en büyük kayıplardan biri olduğunu söylüyor. Bu nedenle çocukların ve gençlerin bilgi manipülasyonu konusunda eğitilmesi gerektiğini özellikle dile getiriyor.

    Metreweli'nin bu uyarıları dikkate değer olsa da bu eğitimin kendisinin de manipülasyona açık olduğunu unutmamak gerekiyor. Neticede ABD ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail-Filistin konusunda bilgi akışını düzenlerken tasarruflarını ne yönde kullandıklarını açıkça görmüştük. Bu yüzden Metreweli'nin bahsettiği tarzda bir devlet kontrolünün de belli riskler taşıdığını göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak teknoloji liderlerinin giderek daha fazla güç devşirdiği yönündeki uyarısı, kesinlikle dikkate alınması gereken bir uyarı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    the flying dutchman +69 yellowcanary56 +51 fduz +46 power-pc +41 TITAN +31 XX58 +28 emrekaradag +27 OPTİMİST +24 Ua-87 +23 Linux Super User +22
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    19 Kişi Okuyor (2 Üye, 17 Misafir) 4 Masaüstü 15 Mobil
    B-U-R-A-K0, yabanci27 okuyor
    B
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2744 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Silikon Vadisi, istihbarat ve
    4 etiket daha mi6 teknoloji şirketleri Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0555 555 1500 dizel motor sesi neden artar itü ayazağa metro çıkışları ateş nasıl çıkarılır honor magic 7 lite

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum