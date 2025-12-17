Xiaomi, Ar-Ge'ye 27.8 milyar dolar harcayacak: Öncelik yapay zeka, IoT ve EV'ler

Çinli teknoloji devi, önümüzdeki beş yıl boyunca araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine toplam 200 milyar yuan, yani yaklaşık 27,8 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing tarafından duyurulan bu plan, şirketin daha önce belirlediği 100 milyar yuanlık beş yıllık Ar-Ge hedefinin tam iki katına çıkarıldığını gösteriyor. Yeni plan kapsamında şirketin yıllık Ar-Ge harcamalarının 2026 itibarıyla yaklaşık 40 milyar yuana çıkması bekleniyor.
Xiaomi, Yapay Zeka Alanında Daha İddialı Hâle Gelmeyi Hedefliyor
Bu dev yatırımın arkasında, Xiaomi’nin akıllı telefon üreticisinden çok daha fazlası olma hedefi yatıyor. Şirket, bu hafta başında MiMo-V2-Flash adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıttı. Açık kaynak olarak sunulan bu model, toplamda 309 milyar parametreye sahip ve özellikle yüksek hızlı akıl yürütme görevleri için tasarlanmış durumda. Xiaomi’nin paylaştığı bilgilere göre MiMo-V2-Flash, saniyede 150 token çıkarım hızına ulaşabiliyor. Üstelik bunu, milyon başına 0,1 dolar giriş ve 0,3 dolar çıkış token maliyeti gibi oldukça agresif bir fiyatlama ile yapıyor. Bu da Xiaomi’nin yalnızca donanımda değil, yapay zeka altyapısında da rekabetçi olma niyetini açıkça ortaya koyuyor.
Xiaomi’nin OpenVela açık kaynak ekosistemi de bu büyümenin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Halihazırda 100’den fazla küresel iş ortağını kapsayan OpenVela, 1.500’den fazla ürün kategorisini ve 160 milyondan fazla cihazı destekliyor. Lu’ya göre ekosistem, IoT çiplerinden otomotiv mikrodenetleyicilerine doğru ilk büyük genişlemesini de başarıyla tamamlamış durumda. Bu da Xiaomi’nin otomotiv tarafındaki iddiasını yalnızca araç üretimiyle sınırlı tutmadığını gösteriyor.
Elbette Xiaomi, ana gelir kalemi olan akıllı telefon pazarında da gücünü korumak için elinden geleni yapıyor. Şirketin üst segment akıllı telefon sevkiyatları geçen yıl 13 milyon adedi aşarken, bu yıl 15 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.
Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde, Xiaomi'nin açıkladığı 27,8 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yalnızca bir bütçe artışı değil, şirketin uzun vadeli kimliğine dair net bir mesaj olarak da okunabilir. Xiaomi, akıllı telefon merkezli bir üreticiden; yapay zeka, otomotiv ve devasa bir cihaz ekosistemini aynı çatı altında birleştiren çok katmanlı bir teknoloji şirketine dönüşmek istiyor. Bu dönüşümün başarılı olup olmayacağını ise, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yatırımların somut ürün ve hizmetlere ne ölçüde yansıyacağı gösterecek.