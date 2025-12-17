Xiaomi, Ar-Ge'ye 27.8 milyar dolar harcayacak: Öncelik yapay zeka, IoT ve EV'ler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında uzun yıllardır güçlü bir konuma sahip olan Xiaomi, son dönemde odağını yalnızca tüketici elektroniğiyle sınırlı tutmuyor. Elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapan şirket, diğer yandan yapay zeka alanında ve akıllı ev ürünlerinde de daha aktif hâle gelmeye çalışıyor. “Human x Car x Home” (İnsan x Araba x Ev) adını verdiği stratejisiyle ekosistemini genişletmeye çalışan şirket, bu dönüşümün sürdürülebilir olabilmesi için Ar-Ge yatırımlarını da agresif biçimde artırıyor

Çinli teknoloji devi, önümüzdeki beş yıl boyunca araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine toplam 200 milyar yuan, yani yaklaşık 27,8 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing tarafından duyurulan bu plan, şirketin daha önce belirlediği 100 milyar yuanlık beş yıllık Ar-Ge hedefinin tam iki katına çıkarıldığını gösteriyor. Yeni plan kapsamında şirketin yıllık Ar-Ge harcamalarının 2026 itibarıyla yaklaşık 40 milyar yuana çıkması bekleniyor.

Xiaomi, Yapay Zeka Alanında Daha İddialı Hâle Gelmeyi Hedefliyor

Bu dev yatırımın arkasında, Xiaomi’nin akıllı telefon üreticisinden çok daha fazlası olma hedefi yatıyor. Şirket, bu hafta başında MiMo-V2-Flash adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıttı. Açık kaynak olarak sunulan bu model, toplamda 309 milyar parametreye sahip ve özellikle yüksek hızlı akıl yürütme görevleri için tasarlanmış durumda. Xiaomi’nin paylaştığı bilgilere göre MiMo-V2-Flash, saniyede 150 token çıkarım hızına ulaşabiliyor. Üstelik bunu, milyon başına 0,1 dolar giriş ve 0,3 dolar çıkış token maliyeti gibi oldukça agresif bir fiyatlama ile yapıyor. Bu da Xiaomi’nin yalnızca donanımda değil, yapay zeka altyapısında da rekabetçi olma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin yazılım ve donanım ekosistemi de paralel biçimde büyümeye devam ediyor. Lu Weibing’in aktardığı verilere göre Xiaomi’nin yazılım ekosistemi bugün dünya genelinde 1,2 milyon geliştiriciyi kapsıyor. Çin’de aylık uygulama dağıtım sayısı 1,1 milyara ulaşmış durumda. Platformda 18 milyon ücretli oyun kullanıcısı ve 13 milyon servis abonesi bulunuyor. Donanım tarafında ise Xiaomi ekosistemine bağlı aylık aktif kullanıcı sayısı küresel ölçekte 742 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 8,2 büyüme kaydetti.

Xiaomi’nin OpenVela açık kaynak ekosistemi de bu büyümenin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Halihazırda 100’den fazla küresel iş ortağını kapsayan OpenVela, 1.500’den fazla ürün kategorisini ve 160 milyondan fazla cihazı destekliyor. Lu’ya göre ekosistem, IoT çiplerinden otomotiv mikrodenetleyicilerine doğru ilk büyük genişlemesini de başarıyla tamamlamış durumda. Bu da Xiaomi’nin otomotiv tarafındaki iddiasını yalnızca araç üretimiyle sınırlı tutmadığını gösteriyor.

Elbette Xiaomi, ana gelir kalemi olan akıllı telefon pazarında da gücünü korumak için elinden geleni yapıyor. Şirketin üst segment akıllı telefon sevkiyatları geçen yıl 13 milyon adedi aşarken, bu yıl 15 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde, Xiaomi’nin açıkladığı 27,8 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yalnızca bir bütçe artışı değil, şirketin uzun vadeli kimliğine dair net bir mesaj olarak da okunabilir. Xiaomi, akıllı telefon merkezli bir üreticiden; yapay zeka, otomotiv ve devasa bir cihaz ekosistemini aynı çatı altında birleştiren çok katmanlı bir teknoloji şirketine dönüşmek istiyor. Bu dönüşümün başarılı olup olmayacağını ise, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yatırımların somut ürün ve hizmetlere ne ölçüde yansıyacağı gösterecek.

