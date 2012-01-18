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CES 2012: Motorola Droid 4, Droid RAZR, tabletler ve MotoACTV

7 yıl
50,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda şimdiki durağımız Motorola standı. Kısa bir süre önce Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, başta yeni kızaklı telefonu Droid 4 ve süper-ince telefonu Droid RAZR olmak üzere Android işletim sistemli akıllı cihazı MotoACTV, yeni tabletleri ve webtop uygulamasını katılımcıların beğenisine sundu.
Motorola'daki yenilikler ve yeni ürünlere ait detaylar bu videomuzda.
 

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cbenlidayi 7 yıl
videonun girişinde çalan müziği bilen arkadaşlar ?
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MaSSive 7 yıl cbenlidayi
cbenlidayi

videonun girişinde çalan müziği bilen arkadaşlar ?

Melancholydisco - Nostalgia Amnesia

Bu link den indirebilirsin.

violamusicclub.com/...
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Esposito Bandolero 7 yıl
erdi abi şimdiye kadar 3 video çekebilmiş vegasta olmanın zararları
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E_Aydin35 7 yıl
Oo motorola ha bir zamanlar babamdan aldığımı, içindeki oyunlar yüzünden sırf oynadığımı hatırlıyorum vay be şimdiki duruma bak be.:)
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sakiri 7 yıl
Beles beles las vegasda geziyorsun helal olsun sana erdi kardes. Hannover cebite gelirsen misafirimiz olursun insaallah. Almanyadan saygilar.
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musti545 7 yıl
droid razr maxx için baktım ama göremedim
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dogangoxel 7 yıl
Apple cikarsa 3300 mah lik batarya , heralde 1 saatlik videosu yayinlanir !
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Annalyze 7 yıl
nettop çok farklı ve güzel bir şey olmuş.. umarım motorola fiyatını düşük tutarda netbook ların yerine onlardan alsın kullanıcılar

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MaSSive 7 yıl
Erdi Bey'in anlatımının da arkadaki abla dan aşağı kalır yanı yok.
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Lepanto 7 yıl
İnsan o fuara gidip, Motorola standıyla ilgili video hazırlar da büyük yankı uyandırmasa bile akıllı telefonlarda batarya konusunda devrim yapmış Droid Razr MAXX'i incelemez mi yahu?
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clearskies 7 yıl
arkadaki ablama bittim. biz o kadar koşsak, derdimizi anlatmak için 10 dk solumamız lazım



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MaSSive 7 yıl
3300 mAh lik bataryası olan,Droid Razr Maxx nerede ?
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