CES 2012: Motorola Droid 4, Droid RAZR, tabletler ve MotoACTV

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda şimdiki durağımız Motorola standı. Kısa bir süre önce Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, başta yeni kızaklı telefonu Droid 4 ve süper-ince telefonu Droid RAZR olmak üzere Android işletim sistemli akıllı cihazı MotoACTV, yeni tabletleri ve webtop uygulamasını katılımcıların beğenisine sundu.
Motorola'daki yenilikler ve yeni ürünlere ait detaylar bu videomuzda.
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Melancholydisco - Nostalgia Amnesia
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