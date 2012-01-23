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CES 2012: Nikon D4'e yakından bakıyoruz

7 yıl
75,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nikon'un dijital SLR sınıfındaki yeni amiral gemisi D4'ü, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sizler için görüntüledik. 
 

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Fx_57,5 7 yıl en beğenilen
meslek geregı luzumu olmadıkca fotograf makınelerıne bu denlı servetler neden verılır bılmıyorum bir d7000 normal bır ınsana fotografcılıgı secen hobı edınen bırısıne neden yetmez anlamam
meslek geregı luzumu olmadıkca fotograf makınelerıne bu denlı servetler neden verılır bılmıyorum bir d7000 normal bır ınsana fotografcılıgı secen hobı edınen bı...
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soting068 7 yıl
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
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soting068 7 yıl
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sakdis 7 yıl
Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
1 Yanıt Yanıtla
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Cromartie 7 yıl sakdis
sakdis

Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.

Bütün mantıksızlıkları geçtim de Nikon kadar kolay olamaz denmiş Canon için, bu bitirici olmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
2 Yanıt Yanıtla
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ozturert 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.

Yuru be!
1 Yanıt Yanıtla
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hwareserkan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.

Kendince vardığın bu sonuçların kaynakçası nedir bilemiyorum ama... avrupa’da profesyonel fotoğrafçıların tercihi Canon ve Nikon’un çok üzerindedir. Bir spor müsabakasında gördüğün bütün beyaz lensler ve kameralar canon’dur. Neden biliyor musun? Hız meselesi ve sağlamlık... Bir dikkat et istersen...
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fukarakoala 7 yıl
Sensör bakımından D3x rakipsiz bir makineydi.Ancak 1Dx gerçekten çok iyi çalışılmış bir makine gibi görünüyor.
Fotoğraf gezilerimizdede herkesin D4 de hayran olduğu nokta tuş takımın ışıklı olması. Çok güzel düşünülmüş bir detay
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okaaaaaan 7 yıl
Bunlar çıksında altındakiler ucuzlasın yoksa full frameyi rüyazmızda görürüz biz fakirler olarak..
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DH Misafiri 7 yıl
Bknz saniye 7,8,9 Boyasız hali Terminator´e benziyor
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DH Misafiri 7 yıl
Bana göre canon 1dx bundan kat ve kat daha üstün özelliklerle donatıldığını düşünüyorum.
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ancakveancak 7 yıl
nikon d4 canonun 1d ile rakiptir 5d mk2 is d700'ün rakibidir.
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Batuist 7 yıl
Nikon fuarda döktürmüş yalnız..
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E_Aydin35 7 yıl
Donanım gerçekten çok yüksek.
profesyonellerin yni müftelası.:)
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