CES 2012: Nikon D4'e yakından bakıyoruz

sakdis Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi. Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar.. Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle.. Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez" Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
DH Misafiri Nikon ve Canon markalarini birbirinden ayırın ve insalarin alim tercihlerini birbirinden ayırın bazı farklılıklar var tabiki stüdyocular tabiki genel olarak Canon tercih edicektir ancak Nikon kadar bodysi sağlam ve kullanımı kolay olamaz asla Canon markasi. Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar.. Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle.. Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez" Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
Bütün mantıksızlıkları geçtim de Nikon kadar kolay olamaz denmiş Canon için, bu bitirici olmuş.
Canon markasini tercih eden bir çok prosofyonel yada amatör kullanicilar çok paralar ödemeden Nikonla aynı classtaki makinalari daha az para vererek sahip olacaklarini düşünerek Canon Markasini tercih ediyorlar..
Tercihlerini Canon marka alt yada üst seviye makinalarla yapan Fotoğraf tutkunu arkadaşlar Biliyorlar ki Nikon Herzaman Canon ve diğer pentax ve sigmadan Çok daha Basarili Tasarim ve Üzerindeki bir çok Teknolojik gelişme Kullanılan sensörle.. ve işlemcisiyle..
Şunada eklemeliyim ki " 3 kuruşa kimse 5 Köfte vermez"
Sizde böyle ürün üreticisi olsanız sizde Ucuza Mal satmazsınız.
Yuru be!
Kendince vardığın bu sonuçların kaynakçası nedir bilemiyorum ama... avrupa’da profesyonel fotoğrafçıların tercihi Canon ve Nikon’un çok üzerindedir. Bir spor müsabakasında gördüğün bütün beyaz lensler ve kameralar canon’dur. Neden biliyor musun? Hız meselesi ve sağlamlık... Bir dikkat et istersen...
Fotoğraf gezilerimizdede herkesin D4 de hayran olduğu nokta tuş takımın ışıklı olması. Çok güzel düşünülmüş bir detay
profesyonellerin yni müftelası.:)