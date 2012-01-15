Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Turtle Beach kablosuz kulaklık gamını XP400 ve XP300 ile genişletiyor

7 yıl
4,1b
1
6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Konsol oyunları için kulaklık üreten firmalardan Turtle Beach kablosuz ve Xbox 360 üzerinde sohbet edebilmek için optimize edilmiş iki yeni kulaklığını CES fuarında oyunseverlere sundu. 

EarForce XP400 ve XP300 adlı modeller Bluetooth sohbet ve 2.4/5GHz çift bant Wi-Fi RF kablosuz teknolojisini destekliyor. Evlerimizde kablosuz ağlar ve mobil cihazlar tarafından meşgul edilen 2.4GHz bandından kaçınarak 5GHz bandına geçebilen kulaklıklar böylece frekans kalabalığından kurtularak optimal sinyal performansı sunuyor.

Bluetooth sohbet teknolojisi ise firmanın XP500 kulaklık modeliyle oyunseverlere sunulmuştu. Şimdi XP300 ve XP400 de aynı teknolojiyi barındırıyor. Çift eşleşme imkanı ile Xbox360 veya PS3 ile iletişim kurarken aynı zamanda gelen çağrıları da cevaplayabiliyorsunuz. 15 saate kadar kullanım sunan şarj edilebilir bataryası ile oyun tecrübeniz kesintiye uğramıyor.

Ayrıca XP400 modeli Turtle Beach'in Dolby Surround ses için ön işleme sistemini sunarak oyuncuların 6 farklı sanal 5.1 hoparlör pozisyonundan birini seçmesini sağlıyor. Böylece 360 derecelik açıyla düşman adımlarından şarjör dolum seslerine kadar en ince ayrıntı oyunculara yansıtılıyor. 

Ear Force XP300 modeli ise fuarda ayrıca tanıtılan Ear Force DSS2 Dolby Surround Sound işlemci teknolojisini satın alarak aynı şekilde 5.1 hoparlör pozisyonu ayarlaması yapabiliyor.

EarForce XP400 modeli 219.95$ karşılığında 2012 yılı ilk çeyrekte, XP300 modeli ise 169.95$ karşılığında yine 2012 ilk çeyrekte piyasada olacak. 
CES 2012 : Turtle Beach kablosuz kulaklık gamını XP400 ve XP300 ile genişletiyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 7 yıl
logitech'i tek geçerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysrkn 7 yıl
Su an XP41 bir ust modeli 200 dolardan 90 dolara indi amazonda. 4 gunde kapiniza gelme opsiyonu ile 25 dolar kargo masrafiyla 115 dolara alabilirsiniz. Sinirli sayida satiliyor. 75 Euro'ya kadar yurtdisi satin aldiginiz urunler gumruge girmez haberiniz olsun. ben hemen aldim.

bilgilerinize...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jehan 7 yıl
isyankar_emre
Bluetooth sohbet iyiymiş. Güzel bir kulaklık counter oynamak için ideal bence..:)Fiyatına çok pahalı diyicekiniz belki ama gerçekten verildiği fiyatı hak ediyor.

ne kadar zamandir kullaniyorsunuz urunu acaba? memnunmusunuz? basslari guclumu? neyi hakediyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Herşeyden ziyade bide tasarımları çok iyi oluyor bu markanın.MW içinde özel modelleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bluetooth sohbet iyiymiş. Güzel bir kulaklık counter oynamak için ideal bence..:)Fiyatına çok pahalı diyicekiniz belki ama gerçekten verildiği fiyatı hak ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim