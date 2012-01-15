CES 2012 : Turtle Beach kablosuz kulaklık gamını XP400 ve XP300 ile genişletiyor

Konsol oyunları için kulaklık üreten firmalardan Turtle Beach kablosuz ve Xbox 360 üzerinde sohbet edebilmek için optimize edilmiş iki yeni kulaklığını CES fuarında oyunseverlere sundu.





EarForce XP400 ve XP300 adlı modeller Bluetooth sohbet ve 2.4/5GHz çift bant Wi-Fi RF kablosuz teknolojisini destekliyor. Evlerimizde kablosuz ağlar ve mobil cihazlar tarafından meşgul edilen 2.4GHz bandından kaçınarak 5GHz bandına geçebilen kulaklıklar böylece frekans kalabalığından kurtularak optimal sinyal performansı sunuyor.





Bluetooth sohbet teknolojisi ise firmanın XP500 kulaklık modeliyle oyunseverlere sunulmuştu. Şimdi XP300 ve XP400 de aynı teknolojiyi barındırıyor. Çift eşleşme imkanı ile Xbox360 veya PS3 ile iletişim kurarken aynı zamanda gelen çağrıları da cevaplayabiliyorsunuz. 15 saate kadar kullanım sunan şarj edilebilir bataryası ile oyun tecrübeniz kesintiye uğramıyor.





Ayrıca XP400 modeli Turtle Beach'in Dolby Surround ses için ön işleme sistemini sunarak oyuncuların 6 farklı sanal 5.1 hoparlör pozisyonundan birini seçmesini sağlıyor. Böylece 360 derecelik açıyla düşman adımlarından şarjör dolum seslerine kadar en ince ayrıntı oyunculara yansıtılıyor.





Ear Force XP300 modeli ise fuarda ayrıca tanıtılan Ear Force DSS2 Dolby Surround Sound işlemci teknolojisini satın alarak aynı şekilde 5.1 hoparlör pozisyonu ayarlaması yapabiliyor.





EarForce XP400 modeli 219.95$ karşılığında 2012 yılı ilk çeyrekte, XP300 modeli ise 169.95$ karşılığında yine 2012 ilk çeyrekte piyasada olacak.



