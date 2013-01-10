CES 2013 : Archos, Titanium serisini tanıttı





9.7 inç boyutunda ve 2560 x 1536 piksel çözünürlüğünde 97 Titanium HD tablet modelini geçen ay tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Archos, CES 2013 fuarında seri olarak devam ettirdiği diğer Titanium modellerini de detaylandırdı.





97 Titanium HD modelinde hatırlanacağı üzere 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik birimi, 1 GB RAM ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyordu.





Titanium serisine ait diğer modeller ise 70 Titanium, 80 Titanium ve 101 Titanium modelleri oldu.





Archos modellerin ortak özelliklere sahip olduğunu belirtirken, farklı çözünürlüğün 97 Titanium HD modeline ait olduğunu belirtiyor. Bu özellikler 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 1080p video oynatma, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, ince alüminyum tasarım şeklinde sıralanıyor. Modellerdeki ekranlar ise IPS panel barındırıyor. Çözünürlük ise muhtemelen 1280 x 800 piksel.





97 Titanium HD modeli 249 Avro, 70 Titanium modeli 119 Avro, 80 Titanium 169 Avro, 101 Titanium modeli ise 199 Avro satış fiyatına sahip. Çıkış fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.archos.com/corporate/press/press_releases/ARCHOS_titanium_range.pdf