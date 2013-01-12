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CES 2013 : Valencell ve iriver'dan yaşam takip sensörü entegre kulaklık : ON

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı yetenekleriyle birbirinden ayrılsa da genelde yaşam takip cihazı kategorisinde değerlendirebileceğimiz ürünler, gittikçe yükselen bir trende sahip. Güney Koreli taşınabilir multimedya ürünleri üreticisi iriver ve biometrik ölçüm cihazları alanında faaliyet gösteren Valencell, yaşam takip cihazı entegre kulaklık ON'u CES 2013 fuarında duyurdu. 

Valencell'in PerformTek hassas ölçüm teknolojisi ile donatılan ON, diğer fitness cihazlarına göre daha gerçekçi nabız, mesafe, hız, tempo, kalori gibi ölçümleri yapabiliyor. 

ON, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlara bağlanarak ölçüm verilerini aktarıyor ve analiz ediyor. Cihaz aynı zamanda bir kulaklık görevi de görüyor ve spor esnasında müzik dinlerken ayrıca bir sensör taşımanıza gerek kalmıyor. Cihaz bu açıdan sektörde bir ilk olarak nitelendiriliyor. 

ON, Mart ayında global olarak spor odaklı perakendecilerde satışa sunulacak. Fiyatı 199$ olarak belirlenmiş. Cihazla aynı anda Android ve iOS uygulamaları da indirmeye sunulacak. 

Teknolojisini lisanslanabilir olarak tanımlayan Valencell, yıl içinde daha çok firma ile ortaklık yapmaya hazırlanıyor.  

http://www.medgadget.com/2013/01/valencell-and-iriver-announce-iriver-on-featuring-performtek-precision-biometrics.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 6 yıl
ucuz degil ama olcum ozelliklerinde hassasiyet teminatindan dolayi ilgi gorecektir.
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