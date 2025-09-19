Aston Martin egg3 bebek arabası rekor fiyatla geliyor

Aston Martin egg3 özellikleri ve fiyatı
Aston Martin egg3 bebek arabası iki firmanın tecrübeleriyle geliştirildi. Aston martin araçlarına ait olan lastik tasarımı ve gövde çizgileri, egg markasının dayanıklılık ve konfor odaklı yapısıyla birleşti. Ortaya ebeveynleri her açıdan mutlu edecek bir ürün ortaya çıktı.
Herhangi bir akıllı ya da elektronik yeteneği olmayan Aston Martin egg3, kutusunda delüks battaniye, yağmurluk, çoklu araç adaptörü gibi aksesuarlarla geliyor. İngiltere ve belirli ülkelerde piyasaya çıkacak olan Aston Martin egg3 bebek arabası 2500 Pound başlangıç fiyatına sahip ve eklentilere göre yukarı çıkıyor. Böylece piyasadaki en pahalı bebek arabası haline geliyor.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.