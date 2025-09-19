Garmin Venu 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı
Garmin Venu 4 akıllı saat modeli 41mm ve 45mm kasa seçenekleri ile geliyor. Ortak özellikleri değişken nabız ölçümü, ECG, kandaki oksijen, uyku ve stres takibi, entegre LED fener, 25 farklı fitness modu, vücut enerji ölçümü, 5ATM dayanıklılık, Garmin Pay, dahili depolama, metin tabanlı cevaplar, sesli görüşme, su tüketim takibi şeklinde sıralanıyor.
41mm versiyonunda 1.2 inçlik 390x390 AMOLED ekran, 33g kasa ağırlığı, 10 gün standart kullanım, 3 gün her zaman açık ekranda kullanım, 18mm silikon kayış özellikleri yer alıyor. 45mm versiyonda ise 1.4 inçlik 454x454 AMOLED ekran, 12 gün standart kullanım, 4 gün her zaman açık ekranda kullanım, 22mm silikon kayış özellikleri yer alıyor. Garmin Venu 4 akıllı saat modeli 550$ fiyat etiketi ile satılacak.
