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CES 2014 : Concept PX fare konsepti kablosuz şarj olabiliyor

5 yıl
8,2b
1
6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Concept PX fare konsepti kablosuz şarj olabiliyor

Bilgisayarlarımızda kullandığımız en önemli çevrebirimlerinden olan fareler, kablolu veya kablosuz olarak iki kategoriye ayrılıyor. Kablolu farelerde şarj sorunu yaşanmazken, kablosuz fareler için uzun kullanım ömrü belirleyici oluyor.

Mionix tarafından CES 2014 fuarında sergilenen Concept PX adlı fare konsepti, kablosuz şarj imkanı sunarak tüketiciye kesintisiz bir kullanım imkanı sunuyor. Farenin içerisinde yer alan kablosuz şarj uyumlu batarya, mousepad içerisinde yer alan istasyon vasıtasıyla şarj ediliyor. 

Fare içerisinde ayrıca iki AA kalem pil yuvası bulunuyor. Böylece kablosuz şarj kullanmak istemeyen kullanıcılar 20 saate yakın iki adet AA kalem pil ile fareyi kullanabiliyor.

Concept PX ayrıca oyunlar için hassas bir bağlantı seviyesi de sunuyor. Nihai üründe isminin değişmesi beklenen fare konseptinin şimdilik kesin bir çıkış tarihi mevcut değil.  

http://www.slashgear.com/mionix-inductively-charged-mouse-prototype-hands-on-always-wireless-11312247/ Yorum Yaz
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senut 5 yıl
Güzel icat kablosuz farede en sıkıntılı şey pil ömrü oluyordu.
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mesincır 5 yıl
Şarjlı pil kullanıyorum ben de..
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Resident 5 yıl
A4tech 'in benzer bir ürünü yıllardır piyasada : a4tech.com/...
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zeki-adam 5 yıl
Nasıl yani pildeki süresi 20 saat mi?
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bellair 5 yıl
ergonamik duruyor. gelirse denenebilir
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thinkwithbrain 5 yıl
Kablosuz şarjı mauseda kullanmak mı? linkk
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