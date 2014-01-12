CES 2014 : Concept PX fare konsepti kablosuz şarj olabiliyor





Bilgisayarlarımızda kullandığımız en önemli çevrebirimlerinden olan fareler, kablolu veya kablosuz olarak iki kategoriye ayrılıyor. Kablolu farelerde şarj sorunu yaşanmazken, kablosuz fareler için uzun kullanım ömrü belirleyici oluyor.





Mionix tarafından CES 2014 fuarında sergilenen Concept PX adlı fare konsepti, kablosuz şarj imkanı sunarak tüketiciye kesintisiz bir kullanım imkanı sunuyor. Farenin içerisinde yer alan kablosuz şarj uyumlu batarya, mousepad içerisinde yer alan istasyon vasıtasıyla şarj ediliyor.





Fare içerisinde ayrıca iki AA kalem pil yuvası bulunuyor. Böylece kablosuz şarj kullanmak istemeyen kullanıcılar 20 saate yakın iki adet AA kalem pil ile fareyi kullanabiliyor.





Concept PX ayrıca oyunlar için hassas bir bağlantı seviyesi de sunuyor. Nihai üründe isminin değişmesi beklenen fare konseptinin şimdilik kesin bir çıkış tarihi mevcut değil.

http://www.slashgear.com/mionix-inductively-charged-mouse-prototype-hands-on-always-wireless-11312247/