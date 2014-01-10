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CES 2014 : LifeTrak akıllı saati nabız ölçümü yapabiliyor

5 yıl
9,9b
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4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : LifeTrak akıllı saati nabız ölçümü yapabiliyor

CES 2014 fuarını adeta istila eden giyilebilir cihaz örnekleri arasında zaman zaman farklı ürünler de göze çarpıyor. LifeTrak Zone R415 bunlardan birisi. 

LifeTrak Zone R415 akıllı saati telefonunuza gelen çağrı, SMS ve email bildirimlerini titreşimle kullanıcısına iletiyor. Ayrıca uyku döngülerinizi tespit ederek uykunuzu en fazla almış olduğunuz noktada sizi uyandırabiliyor. 

Saat ayrıca fitness takibi de yapabiliyor. Atılan adımlar, yakılan kaloriler ve aktiviteler kaydediliyor ve saatlik veya haftalık çizelgelerle kullanıcıya sunuluyor. Diğer bir önemli özelliği ise nabız ölçümü yapabilmesi.
Nabız ölçüm özelliği karmaşık algoritmalara sahip olduğu için genelde giyilebilir cihazlarda çok fazla yer verilmiyor. Bu bakımdan LifeTrak'ın akıllı saati önemli sayılıyor. Nabız ölçümü üçüncü taraf uygulamalarla yapılabiliyor. 

LifeTrak Zone R415 düğme pil ile 9 aylık kullanım süresine erişebiliyor. Cihaz ayrıca su geçirmez. Ürünün yaz aylarında 130$ fiyat etiketi ile piyasada olması bekleniyor. 

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mav1li 5 yıl en beğenilen
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20 senelik saatte nabız ve tansiyon ölçebiliyor.
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aspirin_00 5 yıl
eskiden kol hareketinden şarj olan saatler vardı.
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YordleKing 5 yıl
Ben bu piyasayı gerçekten bilmiyorum ama bana 9 aylık kullanım süresi için 130$ fazla geldi.Üzerine biraz daha para koyup daha iyi,şık,gerçek bir saat alırım.
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Bradley Cooper 5 yıl
babannem: fatiiiiiihhhh, hele şu saatini getir de şu tansiyonumu bi ölç.
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mav1li 5 yıl en beğenilen
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20 senelik saatte nabız ve tansiyon ölçebiliyor.
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