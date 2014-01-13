CES 2014: Vivitar, yeni geliştirdiği lens kamera modeli IU680'i görücüye çıkarttı

İlk olarak Sony'nin QX10 ve QX100 modelleri ile hayatımıza giren lens kamera konsepti, CES 2014 fuarı kapsamında model olarak çeşitlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda JK Imaging sonrası Vivitar da yeni geliştirdiği IU680 isimli lens kamera modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Diğer modellerden farklı olarak lensleri değiştirilebilir şekilde hazırlanan Vivitar IU680, benzer olarak özel kılıflar yardımıyla akıllı telefonlara takılıyor ve kendi üzerinde ufak bir deklanşör barındırıyor. Teknik olarak hiçbir detay açıklanmamış olsa da NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağı tahmin edilen ürün, fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla da ufak bir sensöre ve harici flaş bağlantı desteğine sahip.

Vivitar IU680'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında da bir bilgi bulunmuyor.

http://photorumors.com/2014/01/12/the-vivitar-iu680-is-an-interchangeable-lens-camera-module-for-smart-phones/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29