CES 2014: Vivitar, yeni geliştirdiği lens kamera modeli IU680'i görücüye çıkarttı

Haber Editörü
İlk olarak Sony'nin QX10 ve QX100 modelleri ile hayatımıza giren lens kamera konsepti, CES 2014 fuarı kapsamında model olarak çeşitlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda JK Imaging sonrası Vivitar da yeni geliştirdiği IU680 isimli lens kamera modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
Diğer modellerden farklı olarak lensleri değiştirilebilir şekilde hazırlanan Vivitar IU680, benzer olarak özel kılıflar yardımıyla akıllı telefonlara takılıyor ve kendi üzerinde ufak bir deklanşör barındırıyor. Teknik olarak hiçbir detay açıklanmamış olsa da NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağı tahmin edilen ürün, fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla da ufak bir sensöre ve harici flaş bağlantı desteğine sahip.
Vivitar IU680'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında da bir bilgi bulunmuyor.
http://photorumors.com/2014/01/12/the-vivitar-iu680-is-an-interchangeable-lens-camera-module-for-smart-phones/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotoRumors+%28PhotoRumors.com%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dslr boyutunda bir sensörleri olmadığından bahsetmiş arkadaş ve doğru söylemiş. bence sizin bilmeden yorum yapmamanız gerekiyor
üstündeki lensin telefonun sensörü ile ne alakası var.
nfc veya wifi ile bağlanıyo cihazlar birbirine. telefonun sensörünü napçan sen :D
telefonun sensörünü kullanmıyor cihaz, kendi zaten sensörü lensi flashı hepsi içinde, telefonla olan tek bağlantısı çektiği resmi ekrana yansıtıyor