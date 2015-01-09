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CES 2015 : Oyuncunun nabzını ölçebilen Mionix oyuncu faresi bir ilk olma peşinde

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Oyuncunun nabzını ölçebilen Mionix oyuncu faresi bir ilk olma peşinde

Bilgisayar oyuncularının kendilerini daha fazla oyunun içerisinde hissedebilmeleri için pek çok yenilik piyasaya sürülüyor. Bunlar entegre olabildiği gibi harici olarak da bulunabiliyor. Naos GQ, Mionix adlı oyuncu faresine bu desteği entegre etmiş. 

Mionix tam avuç kısmının yerleştiği noktaya sensörler yerleştirmiş oyuncunun nabzı ile derinin terleme durumunu sürekli kontrol altında tutuyor. Böylece heyecanı anlayarak farklı stratejiler geliştirilmesini sağlıyor. 

Şimdilik bir prototip aşamasında olan Mionix, sadece ölçümleri istatistik olarak sunmak ve kullanıcının fareyle etkileşimini kayda almak görevlerini yerine getiriyor. Ancak nihai sürümle birlikte örneğin bir ekip halindeyken hangi üyenin oyunda zor bir durumla karşılaştığını heyecan seviyesini ölçerek anlamak mümkün olacak. Ayrıca risk almayıp yatmayı tercih eden ekip üyeleri de kolayca tespit edilebilecek. 

Bu noktada büyük bir potansiyele sahip olan fare için gelecekte çok farklı uygulamaların geliştirilmesi olası. Ancak bunun için önce fare projesinin Kickstarter üzerinde gerekli desteği bulması gerekiyor. Son 4 güne giren projede halen 12 000$ eksik mevcut. 80$ ve üzeri bağışlarda ürün hediye edilecek. Sevkiyata ise Haziran ayında başlanacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/206180815/quantified-gaming-know-more-game-better Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Fena durmuyor ama geliştirilerek çok farklı yerlerde kullanılabilir
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EnesAkinci 4 yıl
Gerçekten çok güzel bir yenilik ve çoğu yabancı kanallar tavsiye ediyor. Ama benim oynadığım oyunlara pek uygun değil. Daha doğrusu tavsiye edilmiyor. Ama nihai sürümü çıktığında alınabilir.
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adını nick koydum 4 yıl
Onun yerine anket yapsalar daha pratik ve ekonomik değil mi
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