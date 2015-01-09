CES 2015 : Oyuncunun nabzını ölçebilen Mionix oyuncu faresi bir ilk olma peşinde





Bilgisayar oyuncularının kendilerini daha fazla oyunun içerisinde hissedebilmeleri için pek çok yenilik piyasaya sürülüyor. Bunlar entegre olabildiği gibi harici olarak da bulunabiliyor. Naos GQ, Mionix adlı oyuncu faresine bu desteği entegre etmiş.





Mionix tam avuç kısmının yerleştiği noktaya sensörler yerleştirmiş oyuncunun nabzı ile derinin terleme durumunu sürekli kontrol altında tutuyor. Böylece heyecanı anlayarak farklı stratejiler geliştirilmesini sağlıyor.





Şimdilik bir prototip aşamasında olan Mionix, sadece ölçümleri istatistik olarak sunmak ve kullanıcının fareyle etkileşimini kayda almak görevlerini yerine getiriyor. Ancak nihai sürümle birlikte örneğin bir ekip halindeyken hangi üyenin oyunda zor bir durumla karşılaştığını heyecan seviyesini ölçerek anlamak mümkün olacak. Ayrıca risk almayıp yatmayı tercih eden ekip üyeleri de kolayca tespit edilebilecek.





Bu noktada büyük bir potansiyele sahip olan fare için gelecekte çok farklı uygulamaların geliştirilmesi olası. Ancak bunun için önce fare projesinin Kickstarter üzerinde gerekli desteği bulması gerekiyor. Son 4 güne giren projede halen 12 000$ eksik mevcut. 80$ ve üzeri bağışlarda ürün hediye edilecek. Sevkiyata ise Haziran ayında başlanacak.

https://www.kickstarter.com/projects/206180815/quantified-gaming-know-more-game-better