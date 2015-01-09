CES 2015 : Polaroid iki yeni giriş seviyesi tablet modeli tanıttı

Selfie adlı akıllı telefonu ile CES 2015 fuarında ilgi gören Polaroid, tablet ailesine de iki yeni üye daha ekledi. Yeni tablet modelleri firmanın stratejisi gereği alt seviye pazara hitap ediyor.





Polaroid L7 ve L10 olarak adlandırılan modeller isimlerine göre boyutlara sahip. Android 5.0 işletim sistemine sahip olmaları sınıflarında öne çıkmalarını sağlıyor. Polaroid cihazlarda "süper hızlı" 4 çekirdekli bir işlemci kullanmış. İşletim sistemine bakarak bunun Snapdragon 410 olacağı düşünülüyor.





Tasarım tarafında büyük işçiliğin olmadığı tabletler WiFi ve Bluetooth bağlantısı taşıyor. Ayrıca Polaroid özel uygulamalarıyla modellerini desteklemiş. Bununla birlikte daha uzun kullanım süresi, ön hoparlör ve ön/arka kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. Polaroid L7 modeli 99$, Polaroid L10 modeli ise 149$ olarak satışa sunulacak. Cihazlar ABD'de satışa sunulacak.









http://www.phonearena.com/news/Polaroid-intros-two-cheap-Android-Lollipop-tablets-L7-and-L10_id64604