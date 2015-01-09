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CES 2015 : Polaroid iki yeni giriş seviyesi tablet modeli tanıttı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Polaroid iki yeni giriş seviyesi tablet modeli tanıttı
Selfie adlı akıllı telefonu ile CES 2015 fuarında ilgi gören Polaroid, tablet ailesine de iki yeni üye daha ekledi. Yeni tablet modelleri firmanın stratejisi gereği alt seviye pazara hitap ediyor. 

Polaroid L7 ve L10 olarak adlandırılan modeller isimlerine göre boyutlara sahip. Android 5.0 işletim sistemine sahip olmaları sınıflarında öne çıkmalarını sağlıyor. Polaroid cihazlarda "süper hızlı" 4 çekirdekli bir işlemci kullanmış. İşletim sistemine bakarak bunun Snapdragon 410 olacağı düşünülüyor. 

Tasarım tarafında büyük işçiliğin olmadığı tabletler WiFi ve Bluetooth bağlantısı taşıyor. Ayrıca Polaroid özel uygulamalarıyla modellerini desteklemiş. Bununla birlikte daha uzun kullanım süresi, ön hoparlör ve ön/arka kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. Polaroid L7 modeli 99$, Polaroid L10 modeli ise 149$ olarak satışa sunulacak. Cihazlar ABD'de satışa sunulacak.  
CES 2015 : Polaroid iki yeni giriş seviyesi tablet modeli tanıttı



http://www.phonearena.com/news/Polaroid-intros-two-cheap-Android-Lollipop-tablets-L7-and-L10_id64604 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Güzel duruyor, buraya gelirse iş yapar (Gelmıyecegını bende bılıyorum)
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OverClocK1ng 4 yıl
Tabletlerde de şu 7 inç i kaldırsalar artık.
Zira telefonlar eskiden 3.7 inç idi ve tabletlerin 7 inç i
normal idi.
Şimdi telefonlar 5 inç ile 5.9 inç arasında ve 7 inç pek bir fark
oluşturmuyor.
Bence tabletler artık 8 inçten başlamalı ve
taşınabilir isteyenler için 8 inç, 9 inç olmak üzere,
büyük ekran isteyenler için ise 11 ve 13 inç falan olmalı..
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Fenomenon 4 yıl
S410 işlemci, 1gb ram, sd kart girişi varsa fiyatına göre çok iyi.
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