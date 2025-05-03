Fortnite yıllar sonra ABD App Store mağazasına geri dönüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın kendi ödeme sistemlerini dayatması nedeniyle Fortnite mobil oyununu App Store mağazasından çeken ve hukuki mücadeleye başlayan Epic Games, Avrupa’nın ardından ABD’de de zafer kazandı.

Fortnite zafere uzandı

ABD mahkemelerinin iOS App Store platformunun harici ödemelere izin vermesine dair hükmünden sonra Fortnite oyunu ABD’ye geri dönüyor. Tim Sweeney, Fortnite oyununun önümüzdeki hafta ABD App Store platformunda listeleneceğini duyurdu.

Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS'a geliyor 1 yıl önce eklendi

Tim Sweeney ayrıca Apple’a bir de teklif sundu. Eğer Apple, AB ve ABD’de karar kılınan ödeme sistemi serbestisini diğer ülkelerde de gönüllü olarak uygulamaya karar verirse, Epic Games de tüm davalarını geri çekecek.

Fortnite içerisinde ödemeler web altyapısı üzerinden ve kesinti olmadan gerçekleşecek. Epic Games geliştiricilere yüzde 88 pay bırakıyor. Eğer geliştirici kendi ödeme sistemini kullanırsa yüzde 100 pay alıyor. Apple’ın mahkeme kararını temyize götüreceği açıklandı.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Fortnite ABD’de zafer kazandı