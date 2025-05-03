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    Fortnite yıllar sonra ABD App Store mağazasına geri dönüyor

    Yıllar süren hukuki mücadele sonrasında önce AB App Store mağazasına geri dönen Fortnite oyunu için şimdi sıra ABD App Store mağazasında. Haftaya dönüş başlıyor. 

    Fortnite Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kendi ödeme sistemlerini dayatması nedeniyle Fortnite mobil oyununu App Store mağazasından çeken ve hukuki mücadeleye başlayan Epic Games, Avrupa’nın ardından ABD’de de zafer kazandı. 

    Fortnite zafere uzandı

    ABD mahkemelerinin iOS App Store platformunun harici ödemelere izin vermesine dair hükmünden sonra Fortnite oyunu ABD’ye geri dönüyor. Tim Sweeney, Fortnite oyununun önümüzdeki hafta ABD App Store platformunda listeleneceğini duyurdu. 

    Tim Sweeney ayrıca Apple’a bir de teklif sundu. Eğer Apple, AB ve ABD’de karar kılınan ödeme sistemi serbestisini diğer ülkelerde de gönüllü olarak uygulamaya karar verirse, Epic Games de tüm davalarını geri çekecek. 

    Fortnite içerisinde ödemeler web altyapısı üzerinden ve kesinti olmadan gerçekleşecek. Epic Games geliştiricilere yüzde 88 pay bırakıyor. Eğer geliştirici kendi ödeme sistemini kullanırsa yüzde 100 pay alıyor. Apple’ın mahkeme kararını temyize götüreceği açıklandı. 
     

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