BİM marketler uygun fiyatlı ANC kulaklık ve Casper VIA M40 akıllı telefon satacak

9 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri
9 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper VIA M40 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.53 inçlik ekran, Helio G36 yonga seti, 6GB RAM, 6GB sanal RAM, 128GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera gibi özellikler 6490TL olarak sunuluyor.
Diğer taraftan Havit markasına ait aktif gürültü engelleme sunan ve ANC kapalı iken 80 saate kadar kullanım süresi sunan H668BT kulak üstü kulaklık modeli 699TL fiyat etiketine sahipken M9052 akıllı saat modeli de 699TL olarak satılacak.
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