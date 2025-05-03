Google NotebookLM kendi uygulamasına kavuşuyor

Google NotebookLM cebinize giriyor
Google NotebookLM adıyla hizmet veren yapay zekâ platformu, bir sitenin, PDF dosyasının, metnin ya da YouTube videosunun özetlenmesi, tercüme edilmesi, karşılıklı sohbet ile soru cevap şeklinde işlenmesi gibi pek çok yararlı özellik sunuyor.
Aralık 2023 tarihinde hayata geçen NotebookLM platformu bugüne kadar web üzerinden kullanıcılara ulaşıyordu. Google I/O 2025 konferansının ilk günü olan 20 Mayıs tarihinde mobil uygulama olarak da sunulacak. Hali hazırda App Store ve Google Play mağazalarında uygulama için ön kayıt süreci başlamış durumda.
NotebookLM Google LLC Productivity Ücretsiz 89,7 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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