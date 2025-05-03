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    Google NotebookLM kendi uygulamasına kavuşuyor

    Kullanıcıların yapay zekâ asistanına pek çok farklı görevler yaptırabildiği Google NotebookLM öğrenim platformu yaz dönemi başlamadan cebinizde yerini almış olacak. 

    Google NotebookLM Tam Boyutta Gör
    Google genelde son kullanıcıya yönelik yapay zekâ özelliklerini Gemini ara yüzü üzerinden sunuyor ancak akademik gibi görünse de herkesin kolay bir şekilde yararlanabileceği ikinci bir ara yüzü daha var. 

    Google NotebookLM cebinize giriyor

    Google NotebookLM adıyla hizmet veren yapay zekâ platformu, bir sitenin, PDF dosyasının, metnin ya da YouTube videosunun özetlenmesi, tercüme edilmesi, karşılıklı sohbet ile soru cevap şeklinde işlenmesi gibi pek çok yararlı özellik sunuyor. 

    Aralık 2023 tarihinde hayata geçen NotebookLM platformu bugüne kadar web üzerinden kullanıcılara ulaşıyordu. Google I/O 2025 konferansının ilk günü olan 20 Mayıs tarihinde mobil uygulama olarak da sunulacak. Hali hazırda App Store ve Google Play mağazalarında uygulama için ön kayıt süreci başlamış durumda. 

    Google NotebookLM Google NotebookLM Google NotebookLM Google NotebookLM Verimlilik

    NotebookLM NotebookLM NotebookLM NotebookLM Google LLC Productivity Ücretsiz 89,7 MB

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