Google NotebookLM kendi uygulamasına kavuşuyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google genelde son kullanıcıya yönelik yapay zekâ özelliklerini Gemini ara yüzü üzerinden sunuyor ancak akademik gibi görünse de herkesin kolay bir şekilde yararlanabileceği ikinci bir ara yüzü daha var.

Google NotebookLM cebinize giriyor

Google NotebookLM adıyla hizmet veren yapay zekâ platformu, bir sitenin, PDF dosyasının, metnin ya da YouTube videosunun özetlenmesi, tercüme edilmesi, karşılıklı sohbet ile soru cevap şeklinde işlenmesi gibi pek çok yararlı özellik sunuyor.

DeepSeek R2 çok iddialı 6 gün önce eklendi

Aralık 2023 tarihinde hayata geçen NotebookLM platformu bugüne kadar web üzerinden kullanıcılara ulaşıyordu. Google I/O 2025 konferansının ilk günü olan 20 Mayıs tarihinde mobil uygulama olarak da sunulacak. Hali hazırda App Store ve Google Play mağazalarında uygulama için ön kayıt süreci başlamış durumda.

Google NotebookLM Verimlilik

NotebookLM Google LLC Productivity Ücretsiz 89,7 MB

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