CES 2015 : SanDisk Dual USB bellek USB 3.0 desteği kazandı





SanDisk'in Android cihazlar için geliştirdiği bir tarafı microUSB diğer tarafı USB 2.0 ucuna sahip olan Dual USB Drive, CES 2015 fuarı ile birlikte USB 3.0 desteğine kavuştu. Kapasitelerde ise herhangi bir değişiklik yok.





Ultra Dual USB Drive 3.0 adını alan bellek USB 3.0 desteği sayesinde PC üzerinden çok daha hızlı bir şekilde 130MB/s seviyelerine kadar veri transferi yapılabiliyor. Ancak microUSB tarafından henüz böyle bir destek mevcut değil.





Kullanıcıların mobil cihazlarını bilgisayarlara bağlamalarına gerek olmadan kolay bir şekilde verilerini dışarıya aktarmalarını sağlayan Ultra Dual USB Drive 3.0 modeli 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasitelerine sahip. Modellerin fiyatları 23$-65$ arasında değişiyor. Ürünlerin satışına an itibariyle başlanmış durumda.

http://www.androidauthority.com/sandisk-ultra-dual-usb-drive-3-0-578326/