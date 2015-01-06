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CES 2015 : SanDisk Dual USB bellek USB 3.0 desteği kazandı

4 yıl
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11
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : SanDisk Dual USB bellek USB 3.0 desteği kazandı

SanDisk'in Android cihazlar için geliştirdiği bir tarafı microUSB diğer tarafı USB 2.0 ucuna sahip olan Dual USB Drive, CES 2015 fuarı ile birlikte USB 3.0 desteğine kavuştu. Kapasitelerde ise herhangi bir değişiklik yok. 

Ultra Dual USB Drive 3.0 adını alan bellek USB 3.0 desteği sayesinde PC üzerinden çok daha hızlı bir şekilde 130MB/s seviyelerine kadar veri transferi yapılabiliyor. Ancak microUSB tarafından henüz böyle bir destek mevcut değil. 

Kullanıcıların mobil cihazlarını bilgisayarlara bağlamalarına gerek olmadan kolay bir şekilde verilerini dışarıya aktarmalarını sağlayan Ultra Dual USB Drive 3.0 modeli 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasitelerine sahip. Modellerin fiyatları 23$-65$ arasında değişiyor. Ürünlerin satışına an itibariyle başlanmış durumda.  

http://www.androidauthority.com/sandisk-ultra-dual-usb-drive-3-0-578326/ Yorum Yaz
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Teknolojist_44 4 yıl
Pahalı
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DH Misafiri 4 yıl
Slm benim merak ettiğin bunun içine ful hd film atıp telefondan izleyebiliyormuyuz?
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mmnder16 4 yıl
2.0'ını kullanıyorum ve oldukça memnunum. Pc'den veri indirip rahatlıkla telefonuma kopyalayabiliyorum, ayrıca telefonumdan dünezenlediğim belgelerimi ise yine flash diskime kopyalayıp okuldaki yazıcıdan çıktı alıp işimi herkesten önce görebiliyorum :)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
blade cruzer serisini hiç sevmedim. önyargılıyım usb bellekleri bana adi geliyor. telefonumdaki sd kartta sandisk onda sorun yok.
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vjdrsjejv 4 yıl
Telefonun 'on the go' desteği olmasada çalışıyormu ?
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UnInvited_Guest 4 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv
Telefonun 'on the go' desteği olmasada çalışıyormu ?

Hayır çalışmaz.
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doctor_bey 4 yıl
Bir ara bende sahiptim böyle bir şeye,çok pratik cihazlar, tablette kullanıyordum, ihtiyacı olan varsa kaçırmasın bunu
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Allons-y 4 yıl
bu açıdan bakınca sanki usb 3.1 ile gelecek olan çift taraflı takılabilme özelliğide bellekte var gibi duruyor.
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Das Boot 4 yıl
O kadar da gerekli bir ürün değil. Bilgisayarın oldugu yerde wifi zaten bulunuyor. E telefonda en fazla boyutu olan dosya da video olduğunu düşünürsek, bunu atmak için de wifi kullanirim daha iyi. Şuna 60 dolar vermektense.
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ouzqan 4 yıl
Bu cihazın zaten tek zayıf kısmı 2.0 olmasıydı onu da hallettiklerine göre alınabilir . Görünüm açısından da hoş duruyor . Türkiye fiyatı uygun olursa ilk tercih zaten .
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unflattering 4 yıl
usb 2 olanını kullanıyorum ve gayet memnunum çok pratik.
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