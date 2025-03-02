Apple tüketiciyi yanıltmaktan yine mahkemelik oldu

Apple’a yanıltma davası
Kaliforniya’da açılan davaya göre Apple, Apple Watch Series 9 SE ile Apple Watch Ultra 2 modellerinde yanlış bir şekilde karbon sıfır bildirimi yaptı ve çevreye olan etkileri konusunda yanlış bilgi verdi.
Müşteriler Apple’ın Kenya’daki Chyulu Hills ve Çin’deki Guinan projelerinin, duyurulanın aksine karbon sıfır hedefine yönelik hiçbir kriteri karşılamadığını, bu alanların zaten proje başlamadan önce ağaçlandırılmış olduğunu iddia ediyor. Müşteriler bu bilgiye sahip olsalardı, bahse konu modelleri kesinlikle satın almayacaklarını da ekliyor.
Davada Apple’ın yanıltıcı bildirimlerde dolayı ceza alması ve bu şartları karşılamayan ürünlerinden karbon sıfır ibaresini kaldırması talep ediliyor. Henüz Apple tarafından dava ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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