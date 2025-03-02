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    Galaxy S25 Ultra Viper geliyor, sadece 1 adet üretilecek

    Galaxy S25 Ultra Viper adıyla tasarlanan lüks akıllı telefon modeli, John Wick filmindeki efsane tabanca işlemesi ile sadece bir tüketicinin cebine girecek.     
    Galaxy S25 Ultra Viper Tam Boyutta Gör
    Lüks akıllı telefonların ilk adresi haline gelen Caviar markası, bu kez daha ilginç bir proje ile karşımızda. Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisi John Wick serisine gönderme yapan bir tasarıma büründü. 

    Galaxy S25 Ultra Viper özellikleri ve fiyatı

    Galaxy S25 Ultra Viper havacılık sektöründe kullanılan titanyum alaşım ile kaplanmış. 24 ayar altın kaplama detayların yanında John Wick serisinin efsane tabancası da motif olarak işlenmiş. Tabancanın kabzasında ise karakterin geri sayımına atıfta bulunan bir altın kum saati yer alıyor. 

    Donanım tarafında bir değişiklik olmayan Galaxy S25 Ultra Viper modeli sadece 1 adet üretilecek. Firma kişisel başvuru üzerinden sipariş alacağını belirtiyor. Fiyatı ise 9000$ olarak belirlenmiş. Bu modele sahip olacak şanslı kişi kim olacak henüz bilinmiyor. 
     

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