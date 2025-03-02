Galaxy S25 Ultra Viper geliyor, sadece 1 adet üretilecek

Galaxy S25 Ultra Viper özellikleri ve fiyatı
Galaxy S25 Ultra Viper havacılık sektöründe kullanılan titanyum alaşım ile kaplanmış. 24 ayar altın kaplama detayların yanında John Wick serisinin efsane tabancası da motif olarak işlenmiş. Tabancanın kabzasında ise karakterin geri sayımına atıfta bulunan bir altın kum saati yer alıyor.
Donanım tarafında bir değişiklik olmayan Galaxy S25 Ultra Viper modeli sadece 1 adet üretilecek. Firma kişisel başvuru üzerinden sipariş alacağını belirtiyor. Fiyatı ise 9000$ olarak belirlenmiş. Bu modele sahip olacak şanslı kişi kim olacak henüz bilinmiyor.
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