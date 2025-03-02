Tecno dahili asistanı olan ilk akıllı gözlüğü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Google Glass dönemlerinden hatırladığımız üzere akıllı gözlükler halen tüketici tarafında tam olarak benimsenmiş değil ancak firmalar yarı akıllı diyebileceğimiz tarzda ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Tecno AI Glasses duyuruldu

Tecno AI Glasses ve Tecno AI Glasses Pro olarak iki versiyon halinde MWC 2025 fuarına gelecek olan akıllı gözlükler, sektörde yapay zekâ asistanı entegre edilmiş ilk gözlükler olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar sap kısmına dokunarak Tecno Ella asistanını çağırabiliyor, not aldırabiliyor, sesli mesaj gönderebiliyor.

Tecno, dünyanın en ince akıllı telefonunu duyurdu: Spark Slim 1 gün önce eklendi

Standart gözlüklerden tasarım olarak farklı olmayan yeni seride kamera modülü dikkat çekiyor. Tecno gözlükler hakkında net detaylar vermiyor ancak kaynak olarak akıllı telefonları kullanacağı tahmin ediliyor. Ek olarak Pro versiyonda bir arttırılmış gerçeklik ekranı olacağı da belirtilmiş. Bu durumda standart versiyonun sadece sesli iletişim ile gelmesi olasılığı ortaya çıkıyor.

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