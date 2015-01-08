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CES 2015 : Tegra X1 yongasetini ilk kullanan 65 inçlik Fuhu Nabi Android ekranı oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Tegra X1 yongasetini ilk kullanan 65 inçlik Fuhu Nabi Android ekranı oldu

CES 2015 fuarında çocuklara yönelik 4K aksiyon kamerası ile gündeme oturan Fuhu Nabi, bu kez de Tegra X1 yongasetini ilk kullanan ticari ürün ünvanıyla devasa boyutlardaki Android ekranlarını tanıttı. 

Ev kullanımından ziyade oyun slonları veya müzeler gibi alanları hedefleyen dokunmatik ekranlar 32 inç, 43 inç, 55 inç ve 65 inçlik boyutlarda olacak. 55 inç ve 65 inçlik ekran 4K çözünürlük sunarken, diğer ekranlar Full HD çözünürlükle gelecek. 

32 ve 43 inçlik ekranlarda saat frekansı biraz düşürülmüş Tegra X1 yongaseti, 2GB RAM, 2MP çözünürlükte kamera, HDMI girişi, WiFi, Bluetooth ve NFC bağlantıları yer alıyor. Bu ekranlar nispeten biraz daha güçsüz olacak. 55 inç ve 65 inçlik modellerde ise daha güçlü Tegra X1 yongaseti ve 4GB RAM bulunacak. Bu ekranlar da serinin en güçlü modelleri olacak. 

Ekranlar üzerinde televizyon izlenebileceği gibi uyumlu çevrebirimlerini kullanarak bir Android tablet haline de dönüşebiliyor. Ancak daha önce dediğimiz gibi ekranların kullanım alanları daha farklı. 

Nabi ekranları Tegra X1 yongasetini ilk kullanacak ticari cihazlar olsa da yongasetinin gerçek gücünü ölçebilecek bir imkan sunmayacakları oldukça açık. Bu bakımdan bir dizüstü veya tablet üzerinde yongasetini test etmek daha mantıklı olacaktır. 

ARM'ın standart Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini temel alsa da Nvidia yeni yongasetinde ön bellek ve veri iletişim kanallarını optimize ederek daha hızlı ve verimli bir sistem elde etmeye çalışmış. Maxwell tabanlı 256 işlem birimli GeForce grafik birimi ise yongasetini öne çıkaran unsur olacak. Nabi ekranları 4000$' a kadar değişen fiyatlarda satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Fuhu-showcases-an-insane-65-inch-Android-tablet-with-a-4K-display-a-Tegra-X1-processor-and-4GB-of-RAM_id64552 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Akıllı tahta olarak okullara dağıtsalar ya, Vestel'in dandik ekmek kesme tahtasından devşirilmiş, piksellerin sayıldığı ekranlara bin basar
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mesutismail 4 yıl
Fiyat çok uçuk olmuş
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Gece772 4 yıl
Güzel...
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alemburda34 4 yıl
Bunların elinin ayarı yok
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darkhair 4 yıl
Anca televizyonda o istediği termal bütçeyi bulur Tegra X1 :) Ama o Full HD olan modellerde ne oyun oynanır yaw :D
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Technotronic 4 yıl
Her sınıfa lazım bundan 1 tane.
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